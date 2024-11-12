AI 搜索正变得更智能

OpenAI 的新搜索引擎原型 SearchGPT 激起了热烈反响。同时也引出了若干紧迫问题：AI 将如何重塑搜索格局？这对搜索引擎优化 (SEO) 意味着什么？
多年来，SEO 主要是一门专注于为谷歌优化内容的技术。如今随着生成式引擎优化 (GEO) 的出现，游戏规则可能正在改变。
根据 StatCounter 数据，谷歌仍是搜索领域的主导力量，在 2023 至 2024 年间占据全球市场 89% 的份额。今年 5 月，这家山景城巨头向美国用户推出了“AI 概览”功能，目前已将此功能扩展至超 100 个国家。与此同时，出版商和其他公司开始注意到来自 Perplexity 等 AI 搜索工具以及ChatGPT、Microsoft Copilot 和 Meta AI 等大型语言模型 (LLM) 驱动的聊天助手带来的新受众。
对 IBM 自身的数字平台而言，这类 AI 驱动的用户群体规模尚小，但其价值不容忽视。IBM 全球 SEO 经理 Matthew Blackshaw-Marschinke 估计，AI 驱动用户量仅为谷歌流量的百分之一，但用户参与度更深。“通过对比两者在我们关注的行为指标——下载白皮书、填写网络表格或订阅新闻通讯——AI 平台的转化率是谷歌搜索的两倍，”Blackshaw-Marschinke 表示，“这项技术虽处于早期阶段，但这些用户展现出更高意图，并对内容建立着日益增长的信任。”
生成式 AI 二十年来首次为搜索市场开辟新机遇。2022 年 12 月推出的 AI 搜索引擎 Perplexity 表示，目前每周处理超 1 亿次查询。另一款 2020 年面世的 AI 搜索引擎 You.com，在 2023 年新增多模态聊天搜索功能，使用户能获得文本之外的图像、图表等输出形式。
最新入局者是今秋由 Kai-Fu Lee 风险投资构建、Anita Huang 与 Junnan Li 联合创立的初创公司 Rhymes AI 推出的 BeaGo。这家专注于 LLM 多模态技术的公司，已开发出开源多模态原生混合专家模型 (MoE) Aria，以及文本转视频模型 Allegro。
“当前 AI 搜索领域的竞争非常激烈，但我认为仍存在不同的用户群体和使用场景，足以容纳更多参与者来满足消费者需求，”曾任职雅虎台湾和谷歌中国高管的 Huang 表示。
BeaGo 拥有简洁的界面设计。其核心目标是什么？为用户提供单一的高质量答案。
“我们希望打造像智能比格犬那样能快速获取信息的服务——让用户随时随地获得精炼且结构化的搜索概览，”Huang 解释道。她还强调 BeaGo 通过配图与图表增强答案呈现效果，并计划增加短视频支持。“这将大语言模型的智能与网络搜索能力相结合，”她指出。“我们实时采集数据，运用 LLM 以最优方式整合呈现信息。”
Scrunch AI 联合创始人兼 CEO Chris Andrew 认为，内容与设计的简洁性同样关键。这家初创公司正协助财富 500 强企业应对生成式 AI 主导的新数字格局。
“我的理念是消费者始终偏爱简洁。他们宁愿获得一个答案，而非十个链接，”他说。“AI 需要简单、准确、结构化的内容。交互式或复杂布局会加大 AI 提取答案的难度。清晰规整的文本才能确保内容被有效呈现。”
当然，如果用户从谷歌 AI 概览或 SearchGPT 获得了满意答案，他们可能根本不会点击链接。尽管谷歌最近在 AI 概览右侧添加了可点击链接，仍有人担忧其页面流量会因此流失。
“我一直在使用 AI 概览功能，点击量确实明显减少了，”营销机构 Amsive 的搜索引擎优化战略与研究副总裁 Lily Ray 指出。
在 Ray 看来，向 AI 搜索引擎的转型将推动品牌采取更全面的营销策略。“必须管理品牌声誉、用户评论风向和社交媒体表现，”她强调。“所有这些整体营销策略都会影响您在大语言模型中的呈现效果。”
Blackshaw-Marschinke 推测聊天机器人将更青睐高质量内容。“我认为首要关键是‘信息增益’——作为内容发布方，必须创造具备独特性的内容，超越模型已有共识，”他说。
Andrew 强调搜索革命才刚刚开始。能够访问内容并代表用户执行操作的 AI 智能体崛起，或将迫使企业重新审视 GEO 策略。品牌与受众之间将失去直接对话渠道，影响智能体决策的难度也会增加。
“这些模型将持续进化，”他说。真正的挑战在于品牌和营销人员能否跟上变革步伐。
