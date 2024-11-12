AI 搜索正变得更智能

生成式 AI 二十年来首次为搜索市场开辟新机遇。2022 年 12 月推出的 AI 搜索引擎 Perplexity 表示，目前每周处理超 1 亿次查询。另一款 2020 年面世的 AI 搜索引擎 You.com，在 2023 年新增多模态聊天搜索功能，使用户能获得文本之外的图像、图表等输出形式。

最新入局者是今秋由 Kai-Fu Lee 风险投资构建、Anita Huang 与 Junnan Li 联合创立的初创公司 Rhymes AI 推出的 BeaGo。这家专注于 LLM 多模态技术的公司，已开发出开源多模态原生混合专家模型 (MoE) Aria，以及文本转视频模型 Allegro。

“当前 AI 搜索领域的竞争非常激烈，但我认为仍存在不同的用户群体和使用场景，足以容纳更多参与者来满足消费者需求，”曾任职雅虎台湾和谷歌中国高管的 Huang 表示。

BeaGo 拥有简洁的界面设计。其核心目标是什么？为用户提供单一的高质量答案。

“我们希望打造像智能比格犬那样能快速获取信息的服务——让用户随时随地获得精炼且结构化的搜索概览，”Huang 解释道。她还强调 BeaGo 通过配图与图表增强答案呈现效果，并计划增加短视频支持。“这将大语言模型的智能与网络搜索能力相结合，”她指出。“我们实时采集数据，运用 LLM 以最优方式整合呈现信息。”