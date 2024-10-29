AI 在保护生物多样性中的作用

AI 与生物多样性都得益于复杂性。对 AI 而言，海量数据为机器学习模型提供动力，帮助它们识别模式、做出预测并解决问题。在大多数情况下，数据越丰富多样，AI 就变得越智能、适应性越强。
大自然的运作方式也类似。生物多样性——即生态系统中生命的多样性——使环境具有弹性和适应性。正如 AI 依赖多样化的数据输入来有效运作，生态系统也依赖生物多样性来维持平衡、抵御干扰并随时间演化。
AI 和生物多样性都彰显了多样性在创建强大、柔韧且能应对复杂挑战的系统方面的力量。在我们即将迎来《生物多样性公约》缔约方大会第十六次会议 (COP16) 之际，显然不仅是信息的多样性，而且处理和理解信息的能力，对于实现联合国成员国确立的保护地球生物多样性的集体目标可能至关重要。
上周，来自近 200 个国家的环境领导人齐聚哥伦比亚卡利，参加 COP16 大会。此次活动是自 2022 年在加拿大蒙特利尔举行的 COP15 以来，联合国首次关于生物多样性的重要会议。在 COP15 上，与会各国确立了一个旨在阻止自然栖息地丧失的里程碑式全球框架。
这份由 195 国共同签署、被誉为“自然版巴黎协定”的协议，规定各缔约国需争取划出至少 30% 的国土面积用于生态保护，并对已退化的生态系统实施专项保护。两年后的今天，COP16 的目标是审查签署该协议的国家的计划，以确认世界是否正按计划在 2030 年的最后期限前实现目标。
初步迹象表明，雄心可能超过实际成果。签署国本应在会议开始前提交国家生物多样性战略与行动计划 (NBSAP)。然而，195 个国家中只有 25 个向联合国《生物多样性公约》秘书处提交了计划——而在约占全球生物多样性 70% 的 17 个“生物多样性超级大国”中，仅有五个国家提交了承诺。
NBSAP 既是理解各国管辖下栖息地的关键因素，也是决定如何将保护纳入政府决策各方面的关键依据。保护是一项跨部门的努力，NBSAP 使各国能够在政策制定过程中将这些条件纳入考量。
这些文件也带来了独特的挑战，因为有太多条件需要考虑，太多信息需要解析。正如世界自然基金会英国分会国际倡导负责人 Bernadette Fischler Hooper 所指出的 ：“我们知道变革并不容易，各国正面临诸如资金缺乏、数据不足和政治不稳定等挑战。”然而，专家表示，技术解决方案有助于应对各国在试图制定并贯彻 NBSAP 时所面临的一些挑战。
自各国签署最初的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》两年以来，人工智能领域的创新呈爆炸式增长。随着 AI 系统变得更强大，生成式 AI 已成为从信息处理和汇总到预测分析等各个方面越来越实用的工具。
当各国寻求新方法来测量其境内的生物多样性，并处理制定保护计划所需的海量数据时，AI 可以帮助我们更深入地了解地球的需求，以及我们如何应对这些需求。
IBM Consulting 的全球可持续发展金融与 ESG 服务线负责人 Adam Thompson 亲眼见证了 AI 如何改变各国处理、分析和理解信息的方式。
“过去，问题的核心是‘如何有效处理跨越异构数据集的任意地理空间问题——这些数据集范围广泛，从通过天气模型输出的地球观测数据到物联网传感器数据’，”他说。“而且数据量可能非常庞大。”
Thompson 指出，欧洲航天局的哨兵-2 号卫星每五天采集一次地球全部陆地表面、沿海地区和内陆水域的新图像，其数据量每天可达约 3.2 太字节。而欧洲中期天气预报中心生成的天气预测数据每天可能高达 250 太字节。
Thompson 说：“从处理能力来看，许多组织显然无法为建模目的管理如此海量的数据。”
尽管在能耗方面存在挑战，但生成式 AI 为简化数据处理提供了一条潜在途径，利益相关方无需掌握全部数据即可开展工作。Thompson 表示，实现这一目标的途径之一是采用更小的模型，例如 IBM 的 Granite 基础模型，研究人员可将其部署于特定的可持续发展相关用途，如地球观测和能耗分析。“使用基础模型进行建模的准确性有助于用户改进结果，”Thompson 说。
除了处理数据并生成预测与分析外，AI 工具还能帮助我们看清自然世界正在发生的变化。今年早些时候，IBM 将其 IBM Maximo Visual Inspection (MVI) 借予世界自然基金会德国分会，用于追踪刚果盆地非洲森林象的活动轨迹 。
非洲森林象被称为“生态系统工程师”，是维持刚果盆地整体生态健康的关键物种，该地区是 一万多种动物 的家园。这些大象以清除植被而闻名，它们为更强健、更具韧性的植物群落开辟生长空间，否则该环境的资源将因过度生长和竞争而紧张。它们还有助于提高植物和树木物种的多样性、密度和丰富度，从而增强森林的碳储存能力。
类似的技术已应用于保护珊瑚礁——研究表明，随着地球变暖，珊瑚礁正面临严重威胁。这些水下结构支撑着约 25% 的海洋生物在其生命周期的某个阶段生存，同时惠及海洋与陆地的生物。它们不仅是巨大的碳汇，而且对于维系作为人类食物来源的生态系统至关重要。超过 40 亿人口依赖与珊瑚礁相关的鱼类获取其 15% 的动物蛋白摄入。
致力于通过建造 人工珊瑚礁来修复因气候变化而消失的珊瑚礁的 Reef Company，与 IBM 合作收集有关海洋变化及何处需要珊瑚礁的数据。利用 IBM 的 BluBoxx 海洋数据平台，该公司可以收集测量水体盐度、温度、pH值、溶解氧、压力和二氧化碳的传感器数据。这些数据可被累积并上传，既能快速获取洞察，也能更深入地分析生态系统的变化趋势。
我们对地球的了解比以往任何时候都多，这部分得益于 AI 驱动的工具，它们使我们能够从多个不同来源收集和处理海量信息——而这些数据本身可能就难以管理。
Thompson 表示：“如今，我们拥有海量数据，但这些数据并非总是可访问、相关或符合科学标准地一致计算。”“我们需要值得信赖且透明的数据来进行风险与机遇识别并采取纠正措施。”
幸运的是，正如多元化的生态系统一样，AI 也能从获取更多数据中受益。尽管缓解 AI 相关能源挑战的需求依然明确，但这项技术确实有潜力通过处理我们可获得的信息，并将其提炼成我们可以理解和采取行动的形式，来帮助我们更好地理解周围的世界。
“结果需要以易于理解的格式呈现，让街上的普通人也能明白，而不需要多个博士学位才能解读数据所代表的含义，”Thompson 说道。
随着各国着手制定将指导其实现《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》所设定目标的 NBSAP，AI 工具或许能提供一个契机，让我们更好地理解自然界正在发生的变化——以及我们应如何保护它。
