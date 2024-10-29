AI 在保护生物多样性中的作用

自各国签署最初的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》两年以来，人工智能领域的创新呈爆炸式增长。随着 AI 系统变得更强大，生成式 AI 已成为从信息处理和汇总到预测分析等各个方面越来越实用的工具。

当各国寻求新方法来测量其境内的生物多样性，并处理制定保护计划所需的海量数据时，AI 可以帮助我们更深入地了解地球的需求，以及我们如何应对这些需求。

IBM Consulting 的全球可持续发展金融与 ESG 服务线负责人 Adam Thompson 亲眼见证了 AI 如何改变各国处理、分析和理解信息的方式。

“过去，问题的核心是‘如何有效处理跨越异构数据集的任意地理空间问题——这些数据集范围广泛，从通过天气模型输出的地球观测数据到物联网传感器数据’，”他说。“而且数据量可能非常庞大。”

Thompson 指出，欧洲航天局的哨兵-2 号卫星每五天采集一次地球全部陆地表面、沿海地区和内陆水域的新图像，其数据量每天可达约 3.2 太字节。而欧洲中期天气预报中心生成的天气预测数据每天可能高达 250 太字节。

Thompson 说：“从处理能力来看，许多组织显然无法为建模目的管理如此海量的数据。”

尽管在能耗方面存在挑战，但生成式 AI 为简化数据处理提供了一条潜在途径，利益相关方无需掌握全部数据即可开展工作。Thompson 表示，实现这一目标的途径之一是采用更小的模型，例如 IBM 的 Granite 基础模型，研究人员可将其部署于特定的可持续发展相关用途，如地球观测和能耗分析。“使用基础模型进行建模的准确性有助于用户改进结果，”Thompson 说。