为何有些记者开始拥抱 AI

虽然生成式 AI 的某些应用仍然存在争议，但事实证明在某些领域，这项技术对内容创作者和出版商非常有帮助。例如，IBM 开发的一款工具 DJinn，可以帮助记者从本地数据和文档中挖掘有价值的本地新闻。Djinn 最初是为挪威新闻编辑室 iTromsø 开发的，融合了 NLP、AI 和 机器学习。

自两年前在生成式 AI 浪潮兴起之初推出以来，Djinn 已被 iTromsø 所属的 Polaris Media 集团旗下近 40 家新闻编辑室采用。采用 Djinn 的新闻编辑室流量增加了 1300%，同时记者在调查工作上花费的时间减少了 94%。更好的是，记者们也采用了该工具。

IBM 丹麦咨询创新设计师 Silvia Podesté 告诉 IBM Think，“用户的采用率很高，因为该系统易于解释，而且是围绕用户构建的。”自部署以来，专家们认为该工具是 AI 在新闻服务领域最好的用例之一。记者兼数据科学家 Nikita Roy 称“这是编辑主导创新的精彩案例”，她还在自己的行业播客中专门为 Djinn 制作了一期节目。

Djinn 解决了记者和地方媒体所面临的核心挑战之一：在资源匮乏的小型新闻编辑室里如何挖掘原创新闻。Djinn 从地方政府网站收集数据，对其进行排名和总结，并提醒记者可以追踪哪些新闻故事。Djinn 主要利用 watsonx.ai 和 Watson NLP 技术，将生成式 AI 和机器学习相结合。

Podestà 解释说：“记者们需要访问市政当局提供的公共数据库中完全不同的数据集。由于信息量巨大，这个过程令人不堪重负。而且，记者们可能会错失一些潜在的好故事，因为他们没有时间每天查看所有文件。”Podestà 将在即将举行的“我们创造未来”会议上谈论 Djinn 和值得信赖的AI。