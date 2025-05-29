为何有些记者开始拥抱 AI

生成式 AI 热潮已持续三年，AI 仍然是媒体关注的焦点。许多行业活动都专门针对这项技术，许多出版商已将 AI 视为推动新闻编辑室运营转型或重新思考内容制作和分发方式的机遇，有些出版商甚至与 OpenAI、Perplexity 或 Mistral 等领先公司合作。普利策奖获得者连续第二年公开表示，他们在创作过程中使用了机器学习技术。
但是，转型过程并不总是一帆风顺。记者们自己往往对这项科技持谨慎态度。
根据最近一项针对 2000 名记者的调查，超过一半的记者担心 AI 可能会取代更多工作岗位。这种担忧并非毫无根据，因为随着一些大型出版商加大对 AI 的投资，裁员的消息不断传出。人们对 AI 的其他担忧源于其滥用，更直白地说，源于其使用缺乏透明度。最近，澳大利亚的一档电台节目使用 AI 生成的虚拟形象作为主持人，但并未对外披露；美国两家大型出版商发表致歉声明，因为他们发布了一份由 AI 编写的夏季阅读清单，但没有意识到其中包含虚构的书籍。
虽然生成式 AI 的某些应用仍然存在争议，但事实证明在某些领域，这项技术对内容创作者和出版商非常有帮助。例如，IBM 开发的一款工具 DJinn，可以帮助记者从本地数据和文档中挖掘有价值的本地新闻。Djinn 最初是为挪威新闻编辑室 iTromsø 开发的，融合了 NLP、AI 和 机器学习。
自两年前在生成式 AI 浪潮兴起之初推出以来，Djinn 已被 iTromsø 所属的 Polaris Media 集团旗下近 40 家新闻编辑室采用。采用 Djinn 的新闻编辑室流量增加了 1300%，同时记者在调查工作上花费的时间减少了 94%。更好的是，记者们也采用了该工具。
IBM 丹麦咨询创新设计师 Silvia Podesté 告诉 IBM Think，“用户的采用率很高，因为该系统易于解释，而且是围绕用户构建的。”自部署以来，专家们认为该工具是 AI 在新闻服务领域最好的用例之一。记者兼数据科学家 Nikita Roy 称“这是编辑主导创新的精彩案例”，她还在自己的行业播客中专门为 Djinn 制作了一期节目。
Djinn 解决了记者和地方媒体所面临的核心挑战之一：在资源匮乏的小型新闻编辑室里如何挖掘原创新闻。Djinn 从地方政府网站收集数据，对其进行排名和总结，并提醒记者可以追踪哪些新闻故事。Djinn 主要利用 watsonx.ai 和 Watson NLP 技术，将生成式 AI 和机器学习相结合。
Podestà 解释说：“记者们需要访问市政当局提供的公共数据库中完全不同的数据集。由于信息量巨大，这个过程令人不堪重负。而且，记者们可能会错失一些潜在的好故事，因为他们没有时间每天查看所有文件。”Podestà 将在即将举行的“我们创造未来”会议上谈论 Djinn 和值得信赖的AI。
IBM 专家表示，设计 Djinn 只有一个目的：增强新闻报道，而不是取代记者。该工具的开发也采用了深度协作的方式，iTromø 新闻编辑室不仅在项目的初始阶段提供了意见，而且在后来的迭代设计中也提供了意见。此外，iTromø 记者参与了模型训练和强化学习，记者们利用专业知识来教导 AI 识别哪些内容具有新闻价值。
目前就职于 AI 平台 Hugging Face 的前记者 Florent Daudens 在接受 IBM Think 采访时说道，“这是 AI 在媒体领域最有趣的应用之一。这清楚地表明，AI 可以提高我们的新闻工作能力。”事实上，除了内容创作之外，AI 还可能为新闻媒体和出版商带来很多新的机遇。在 Hugging Face，Daudens 一直在为记者建立一个社区，旨在分享开源工具。他指出，除了协助新闻挖掘外，AI 还可以帮助优化工作流和分发过程，帮助解决面临财务压力的媒体机构的主要痛点。
专家强调，新闻工作的核心始终是充满人文关怀的。Flatiron Software 总裁、《纽约时报》和《华尔街日报》前首席技术官 Rajiv Pant 表示："新闻工作中存在不可替代的人文要素，包括确定哪些故事重要、了解文化背景、与消息来源和观众建立真实联系，这些人文要素在可预见的未来仍将至关重要。它们需要源于生活经验的对人性和社会动态的直观理解。”
但是 Pant 断言，AI 在媒体领域确实有一席之地，但前提是人类仍牢牢掌控核心主导权。他表示：“AI 擅长应对结构和优化方面的挑战：个性化内容交付、针对不同观众调整叙事风格以及调整编辑流程等。未来不在于技术替代，而在于深思熟虑的合理分工，即依赖人类的洞察分析确定'做什么'和'为什么做'，而利用 AI 改善'怎么做'。”
IBM 数字营销副总裁 Bryan Casey 在接受采访时表示：“总体而言，AI 是一个重大威胁，对于那些主要依靠网络流量谋生的人来说更是如此。但是我认为，我们可以利用这些工具做很多原本无法做到的事情，这其中蕴藏着很多机会。”
