惊喜消息！现在，你的手机也可以拥有 AI 智能体。最新的“AI Phone”是 T-Mobile 母公司 Deutsche Telekom 和人工智能巨头 Perplexity 联合推出的产品，在今年的移动世界大会上成为焦点。

首席研究科学家兼经理 Kaoutar El Maghraoui 等 IBM 专家表示，尽管多年来 Google 和 Apple 一直在为手机添加 AI 功能，但 2025 年推出的 AI 优先手机可能标志着一个更大的转变。AI 巨头们正与大型电信公司联手，将 AI 尽早集成到硬件设计过程中，而不是后续才将其添加到现有设备中。

El Maghraoui 表示，这种端到端的协作可能会改变人们使用手机的方式。例如，Deutsche Telekom AI Phone 的用户只需按下手机侧面按钮并说话即可激活 Perplexity 助手，后者可以实时预订晚餐、预订出租车或将语音从一种语言翻译成另一种语言。全程无需打开锁屏界面或任何应用程序。

“他们正在重新定义用户与智能手机的交互方式。由此产生的影响是巨大的。”El Maghraoui 说道。