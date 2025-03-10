标签
了解由小模型驱动的 AI 优先手机

惊喜消息！现在，你的手机也可以拥有 AI 智能体。最新的“AI Phone”是 T-Mobile 母公司 Deutsche Telekom 和人工智能巨头 Perplexity 联合推出的产品，在今年的移动世界大会上成为焦点。

首席研究科学家兼经理 Kaoutar El Maghraoui 等 IBM 专家表示，尽管多年来 Google 和 Apple 一直在为手机添加 AI 功能，但 2025 年推出的 AI 优先手机可能标志着一个更大的转变。AI 巨头们正与大型电信公司联手，将 AI 尽早集成到硬件设计过程中，而不是后续才将其添加到现有设备中。

El Maghraoui 表示，这种端到端的协作可能会改变人们使用手机的方式。例如，Deutsche Telekom AI Phone 的用户只需按下手机侧面按钮并说话即可激活 Perplexity 助手，后者可以实时预订晚餐、预订出租车或将语音从一种语言翻译成另一种语言。全程无需打开锁屏界面或任何应用程序。

“他们正在重新定义用户与智能手机的交互方式。由此产生的影响是巨大的。”El Maghraoui 说道。

AI 手机激增

这并非第一款 AI 手机，甚至不是第一款拥有智能体的 AI 手机，也不会是最后一款。今年早些时候，Samsung 宣布将通过 Google 的 Gemini 助手为 Samsung Galaxy 系列手机带来 agentic AI，该助手现在可以在应用程序之间进行导航。用户通过点击手机侧面按钮激活 Gemini，可以要求 Gemini 为他们找到跨国航班并将其发送给朋友。然后，Gemini 会搜索并整理航班选项，并预先起草一封发送给该特定联系人的电子邮件。

Google 自己的 Pixel 手机也提供 Gemini，从 2024 年 12 月起具备智能体功能。名为 Gemini Live 的实时 AI 助手让人们可以做一些事情，比如给植物拍照，并讨论这种植物是否还能在他们的院子里成活，以及何时应该种植。

Apple 一直在努力追赶竞争对手，并高调宣布将在手机上推出 Apple Intelligence 功能。故障（如新闻摘要工具颠倒标题含义）和延迟曾多次困扰 Apple。3 月 7 日，Apple 的一名代表在一份声明中证实：“我们也一直在开发更个性化的 Siri，让它更了解你的个人背景，并能在应用程序内和跨应用程序采取行动。实现这些功能需要的时间比我们想象的要长。”

Shobhit Varshney 表示，最终，AI 模型的质量将决定哪款智能手机胜出。他指出，Google 受益于其母公司 (Alphabet) 旗下的其他业务，例如 YouTube。

Varshney 说：“他们有来自 YouTube 的数十亿分钟的音频，可以用来培训他们的模型，远远超过小型的 AI 厂商。”

小球在轨道上滚动的三维设计

最新的 AI 新闻 + 洞察分析

在每周的 Think 时事通讯中，发现专家精选的有关 AI、云等的洞察分析和新闻。 

小语言模型：为下一代移动 AI 提供助力

有些人，比如来自北京邮电大学的研究人员，现在正在专门为智能手机设计小语言模型。合著者 Rongjie Yi 对 IBM Think 说，该团队发现，相比于为了手机上的使用而对更大的模型进行微调，专门针对特定硬件而设计的小语言模型运行“更快、更高效”。

为什么 AI 手机的竞赛现在会加速进行？El Maghraoui 表示，小语言模型 (SLMs) 的进步正在推动移动技术的发展。“这些体积更小、效率更高、功能更强大的模型可以进行实时处理，并在智能手机等边缘设备上创建个性化、安全的交互。”她说。

El Maghraoui 补充道，随着人们在智能手机上使用 SLM，我们可能会学到一些在消费领域之外最为有用的经验。小模型适合手机，但对于“更严肃的任务关键型应用程序，例如必须在本地处理敏感制造数据的工厂中的嵌入式设备”更是至关重要。

从金融服务到医疗保健再到制造业，在许多情况下，公司都希望保持数据的本地部署。通过使用小模型，他们能够从数据中提取有用的信息，而无需将其发送到公共云。

因此，IBM 优先考虑更小的、适合特定用途的模型，如其 Granite 系列，因为它们能让企业以极低的成本追求前沿模型的性能。

IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 在《财富》杂志的一篇文章中详细阐述：“根据在 IBM 的实践，我们发现适合特定用途的模型已经将 AI 推理成本降低 30 倍，使训练更高效、更容易实现。”

El Magrahoui 说，在许多企业环境中，“时间和准确性的限制更为严格”。任何延误或错误都可能导致巨额资金损失、数据安全受损或更严重的后果。

她说：“在这种环境中，人们承担不起犯错的代价，因为其后果远比航班时间安排错误或类似问题严重得多。“

随着用户继续尝试使用基于 SLM 的 AI 优先手机，其他领域的用户将继续密切关注从这些边缘设备中学到的内容。

