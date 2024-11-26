在过去的三十多年里，美国的核电发展基本上处于停滞状态，这主要是由于成本上升以及几起重大事故后引发的安全担忧。但随着能源需求的增长，目前流行的清洁能源方案面临一个挑战：它们并不总能提供满足需求所需的发电能力。

相比之下，核电可能更稳定、更可预测。斯坦福大学普雷考特能源研究所的氢能项目研究员 Maksim Sonin 表示：“核电站能够保证超过 90% 时间的发电能力。”Sonin 指出，特别是对于那些通常设计为持续在线的数据中心而言，持续获得电力供应至关重要。

当然，让核反应堆上线需要较长时间。根据牛津大学研究员 Hannah Ritchie 的分析，平均而言，让一座反应堆建成并投入运行需要六到八年。Sonin 表示，这一漫长的前置时间是“因为审批周期非常长、上线时间表延后，以及高昂的资本支出”。

然而，近年来，得益于该领域的发展以及为减少某些监管障碍所做的努力，小型模块化反应堆 (SMR) 变得更加可行。SMR 的发电量约为传统核反应堆的三分之一，但初始成本和建设时间却要少得多。因此，像 Google、Amazon 和 Microsoft 这样的公司正将 SMR 视为一种可能比传统方案更快扩增的清洁能源发电选项。

这并不意味着 SMR 没有挑战。“社会、安全及其他问题可能会在这些技术商业化的任何阶段构成阻碍，”Sonin 说。由于这些潜在担忧，Sonin 认为在未来的几年里，SMR 可能仅能贡献核能增长的 10% 左右。