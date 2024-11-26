人工智能 能源和公用事业

核能能否满足 AI 日益增长的需求？

发布日期 2024年11月26日
夜晚核电站的反应堆

作者

AJ Dellinger

Tech Reporter

IBM

人工智能的普及并未放缓。事实上，Epoch AI 的研究人员发现，过去几年中 AI 训练算力每年翻两番。即使模型变得更小或更高效，训练它们所需的海量算力，随着越来越多数据中心的建成和对能源需求的不断增长，仍可能导致严重的电力紧张。

快速扩张有其弊端。随着科技公司的能源需求持续增长，电力供应商试图通过快速增加任何现成能源的供应来跟上需求，这其中就包括向大气中排放大量碳的燃煤电厂

依赖污染性燃料的解决方案既对地球有害，也对那些已承诺在未来几年内实现零排放的科技公司的声誉不利。因此，越来越多的公司正在寻找既能继续支持 AI 发展又能实现其可持续发展目标的途径。而有一种解决方案似乎正引起广泛关注：核能。

核能复兴？

在过去的三十多年里，美国的核电发展基本上处于停滞状态，这主要是由于成本上升以及几起重大事故后引发的安全担忧。但随着能源需求的增长，目前流行的清洁能源方案面临一个挑战：它们并不总能提供满足需求所需的发电能力。

相比之下，核电可能更稳定、更可预测。斯坦福大学普雷考特能源研究所的氢能项目研究员 Maksim Sonin 表示：“核电站能够保证超过 90% 时间的发电能力。”Sonin 指出，特别是对于那些通常设计为持续在线的数据中心而言，持续获得电力供应至关重要。

当然，让核反应堆上线需要较长时间。根据牛津大学研究员 Hannah Ritchie 的分析，平均而言，让一座反应堆建成并投入运行需要六到八年。Sonin 表示，这一漫长的前置时间是“因为审批周期非常长、上线时间表延后，以及高昂的资本支出”。

然而，近年来，得益于该领域的发展以及为减少某些监管障碍所做的努力，小型模块化反应堆 (SMR) 变得更加可行。SMR 的发电量约为传统核反应堆的三分之一，但初始成本和建设时间却要少得多。因此，像 GoogleAmazonMicrosoft 这样的公司正将 SMR 视为一种可能比传统方案更快扩增的清洁能源发电选项。

这并不意味着 SMR 没有挑战。“社会、安全及其他问题可能会在这些技术商业化的任何阶段构成阻碍，”Sonin 说。由于这些潜在担忧，Sonin 认为在未来的几年里，SMR 可能仅能贡献核能增长的 10% 左右。

AI 推动创新

即使 AI 发展推动了对核能的重新关注，AI 本身也有可能通过加速清洁能源解决方案的开发和效率，帮助解决其自身能源需求增加的问题。

Sonin 说：“虽然 AI 的快速发展需要越来越多的可用能源产能，但它也能通过更多技术帮助我们颠覆能源行业，以更快、更可持续的方式产生这种电力。”

根据 IBM 的《2024年可持续发展准备度报告》，可再生能源使用量和总能耗是企业领导者在评估可持续发展目标时关注的关键绩效指标的前两位。而 AI 或许能够指出潜在的解决方案，从帮助开发新的能源发电技术，到改进整个电网的优化和负载管理。

“从战略上讲，我非常积极地看待此类技术创新的速度，尽管它在短期内会引发基础设施方面的担忧，因为这个问题我们最终能够解决，”Sonin 表示。

核能是均衡能源组合的一部分

尽管对核能解决方案的关注日益增长，但这并非唯一的选择。在美国，风能和太阳能等清洁能源是 2024 年上半年增长最快的电力来源水电也在持续发展，但它面临着干旱和水资源短缺等挑战，这些可能使企业认为其未来的可靠性较低。

Sonin 说，在投资能源资源时，大多数公司会避免把所有鸡蛋放在一个篮子里。因此，虽然核能正受到关注，但它不会是公司探索的唯一选择。

“我认为，就长期可行性而言，这是一种正确的务实做法，因为存在太多变量、未知因素和不同场景，”Sonin 说。“这绝不意味着某一种特定的清洁能源被视为优于其他种类。”

Sonin 强调，核电站与其他能源解决方案并非相互排斥，而是一个更广泛、更全面的、支持清洁能源转型解决方案的组成部分。

“我认为核能并非纯粹在与水电、地热、太阳能、风能、氢能、氨能及其他清洁能源竞争，因为它们是互补的，”他说。“它们各自在不同情境下表现最佳。因此，对于大型科技公司来说，它们都不太可能成为唯一的赢家，投资组合策略才能创造更多价值。”
