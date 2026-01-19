AI 学会识别隐藏的癌症征兆

科学家已训练出一种 AI，仅使用标准病理切片即可检测肿瘤内不可见的免疫活动。
微软研究院与多所大学合作开发的 GigaTIME 系统，能通过分析普通病理切片推断肿瘤内免疫细胞的不可见内部状态。这是包括 IBM 研究院在内多项研究的组成部分，旨在构建将生物学视为空间系统而非孤立数据点集合的 AI 模型。
微软研究院总经理 Hoifung Poon 在接受 IBM Think 采访时表示：“我们正尝试利用易获取的数据，推断原本难以获得的信息。这为在以往无法实现的规模上研究免疫行为开辟了道路。”
技术挑战十分艰巨。标准病理切片采用苏木精-伊红染色技术，能显示组织结构和细胞形态。病理学家在显微镜下可通过外观识别不同细胞类型。但无法判定免疫细胞处于激活、衰竭还是抑制状态——而这些状态恰恰决定免疫系统是否在有效抗击癌症。
Poon 解释道：“将肿瘤组织置于显微镜下，可根据形状大致分辨不同细胞。难点在于无法知晓细胞的内部状态。”
通过传统方法获取这些信息需要多重免疫荧光染色等专项技术，每个样本可能耗时数日、费用高达数千美元，而标准病理切片仅需数美元。
GigaTIME 使用经过双重分析的组织样本进行训练：既包含标准切片，也包含昂贵的免疫检测数据。该模型学会了视觉模式与免疫状态的对应关系，现可通过一方推断另一方。
该系统设计反映了从医学到材料科学的 AI 研究共识：空间关系承载着信息，当数据被笼统平均时这些信息就会消失。Poon 指出，例如将整个组织样本的免疫细胞计数平均化，会抹杀细胞间的局部相互作用，而这些作用恰恰帮助决定免疫系统的行为模式。
“空间布局告诉你，在整体平均化处理中是无法显现的。”Poon 强调。“免疫细胞的位置、相互作用对象及组织方式具有关键意义。”
Poon 将这种空间模式称为一种生物语法。他表示：“这些模式揭示了癌症的状态，以及免疫系统对其的反应。”
在 IBM 研究院，团队一直在探索一种并行方案，开发能整合影像、分子数据与临床信息的多模态 AI 系统。其目标是捕捉生物学——不是作为孤立的测量数据，而是作为一个在多个尺度上运作的相互关联的系统。
IBM 医疗保健与生命科学研究首席科学家 Ajay Royyuru 在接受 IBM Think 采访时指出：“生物学并非单一层次的信息。它是多尺度的、有组织的，并且具有情境性。如果只观察一个层面，你会错过真正驱动行为的原因。”
Royyuru 强调，空间情境对细胞功能至关重要，而 AI 系统才刚刚开始揭示这一点。他解释说：“相邻的细胞可以直接通信。而十个细胞之外的细胞则无法获得同样的信号。”
两位研究者都强调，这些系统是用于指导实验和生成假设的研究工具，并非实验室工作的替代品。
Poon 明确表示：“这不是要取代实验，而是利用 AI 来指引你观察的方向和提出的问题。”
这一区分至关重要，因为这些 AI 工具分析的生物系统仍然极其复杂。GigaTIME 所研究的癌症领域，会在选择压力下进化，并以持续令研究人员困惑的方式适应治疗。
Poon 解释道：“你清除了大部分癌细胞，但只要一个耐药细胞残留，它就可能卷土重来。这就是癌症不断复发的原因。”
Royyuru 认为，该领域才刚刚开始理解 AI 能为生物研究做出何种贡献，保持谦逊仍是必要的。他指出：“我们研究的是一个历经数十亿年进化的系统。它没有义务仅仅因为我们能测量更多东西，就向我们展现其全貌。”
