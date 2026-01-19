AI 学会识别隐藏的癌症征兆

在 IBM 研究院，团队一直在探索一种并行方案，开发能整合影像、分子数据与临床信息的多模态 AI 系统。其目标是捕捉生物学——不是作为孤立的测量数据，而是作为一个在多个尺度上运作的相互关联的系统。

IBM 医疗保健与生命科学研究首席科学家 Ajay Royyuru 在接受 IBM Think 采访时指出：“生物学并非单一层次的信息。它是多尺度的、有组织的，并且具有情境性。如果只观察一个层面，你会错过真正驱动行为的原因。”

Royyuru 强调，空间情境对细胞功能至关重要，而 AI 系统才刚刚开始揭示这一点。他解释说：“相邻的细胞可以直接通信。而十个细胞之外的细胞则无法获得同样的信号。”

两位研究者都强调，这些系统是用于指导实验和生成假设的研究工具，并非实验室工作的替代品。

Poon 明确表示：“这不是要取代实验，而是利用 AI 来指引你观察的方向和提出的问题。”

这一区分至关重要，因为这些 AI 工具分析的生物系统仍然极其复杂。GigaTIME 所研究的癌症领域，会在选择压力下进化，并以持续令研究人员困惑的方式适应治疗。

Poon 解释道：“你清除了大部分癌细胞，但只要一个耐药细胞残留，它就可能卷土重来。这就是癌症不断复发的原因。”

Royyuru 认为，该领域才刚刚开始理解 AI 能为生物研究做出何种贡献，保持谦逊仍是必要的。他指出：“我们研究的是一个历经数十亿年进化的系统。它没有义务仅仅因为我们能测量更多东西，就向我们展现其全貌。”