AI 如何在不造成损害的前提下优化招聘流程

随着 AI 驱动招聘工具使用量的增长，美国各州及城市立法机构开始关注这一问题。纽约市目前要求企业披露 AI 招聘系统的性能表现并进行偏见审计。 加利福尼亚州的新法律禁止基于交叉身份特征的歧视（尽管未具体提及 AI）。随着这些工具应用的扩展，美国劳工部也已制定框架以帮助企业推动包容性招聘。

华盛顿大学信息学院的博士研究生 Kyra Wilson 致力于研究 AI 招聘工具可能在不同职业与社会群体中造成的歧视。近期她主导了一项研究，分析了 554 份简历与 571 份职位描述，并通过修改姓名来呈现不同性别与种族特征。“我们想探究这些工具是否会不公正地使某些候选人处于劣势，”Wilson 说。

研究团队测试了来自 Salesforce、Contextual AI 和 Mistral AI 的三款开源 LLM。他们的发现令人震惊：即使在控制经验与学历等资质条件后，这些模型仍有 85% 的情况下对具有白人特征姓名的候选人存在显著偏向，而仅有 11% 的情况偏向具有女性特征姓名的候选人。研究还发现这些模型不仅复制了现存的社会偏见，更衍生出新的歧视模式。

“我们使用的模型未经过任何领域特定数据集的微调，因此观察到总体社会偏好白人和男性的偏见，也开始出现在通常与这些群体无关的 职位中，”Wilson 指出。“大规模使用这些模型可能会以负面方式改变社会就业格局。”

与交叉性（此研究中特指种族与性别的重叠）相关的偏见同样在结果中显现，黑人男性在高达 100% 的案例中处于不利地位。“交叉性是我们研究的重要部分，因为它更真实地反映了人们在现实生活中遭受歧视的方式，”Wilson 解释道。“人们并非孤立地感知 性别与种族等特征，因此孤立研究这些特性未必能完整呈现这些系统对社会的真实影响。”

尽管 Wilson 的研究仅考察了通过姓名标识的身份特征，她强调在现实世界中，人们可能通过所获奖项、居住地乃至简历用词等多种方式传递身份信息。所有这些因素都可能影响 AI 的评估结果，而由于其中很多信息也与甄别优秀候选人相关，审查过程中无法像处理姓名那样轻易剔除这些重要数据。

“进一步探究这些因素如何传递交叉身份特征，及其是否在 AI 评估中发挥作用，将是研究者和模型开发者的重要课题，”Wilson 总结道。