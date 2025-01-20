加州大火促使各方争相研发 AI 检测工具

在洛杉矶居民与山火搏斗时，其他地方的社区正在部署基于人工智能的系统来检测火灾并预测其蔓延路径。

消防机构正在探索一套 AI 创新技术以应对火灾，例如分析卫星数据以预测火灾路径的机器学习算法。与此同时，智能传感器网络能够扫描热源并过滤错误警报，从而为消防员提供至关重要的早期预警。尽管这些工具尚未在当前的加州危机中得到应用，但它们预示着未来科技有望大幅加快火灾检测和响应速度。

研究 AI 和火灾预测的路易斯安那州立大学教授 Supratik Mukhopadhyay解释说，“卫星和气象站数据可用来制作实时地图，显示最容易发生火灾的区域。因此，闲置的资源可以预先部署到这些高风险区域。"

火灾路径预测技术竞赛

识别高风险火灾区域只是第一步。随着火灾可能变得更加频繁和严重，研究人员正竞相开发 AI 系统，以预测可能发生火灾的位置以及它们将如何蔓延。

南加州大学的研究人员开发了一种称为条件 Wasserstein 生成对抗网络 (cWGAN) 的 AI 模型，该模型最初是在理想条件下使用模拟数据进行训练。该系统随后基于 2020 年至 2022 年间的加州山火数据进行了测试，分析了天气、燃料和地形对火势演变的影响模式。

这项研究是在各机构已经在实地部署 AI 的情况下进行的。Austin Energy 在德克萨斯州中部地区部署了一个由人工智能驱动的摄像头网络，该网络会自动扫描山火迹象，目的是在火势蔓延之前发现火情。该系统使用 13 台高清摄像头，持续监控 437 平方英里的区域，一旦发现烟雾，就会向消防员发送位置数据和实时图像警报。

其他公司正在竞相开发具有扩展能力的类似检测系统。PriviNet（位于洛杉矶）创始人兼 CEO Brad Listerman 正在开发由人工智能驱动的传感器网络，这类网络可依靠电池供电运行一年，或利用太阳能供电运行更长时间。他的公司即将完成原型设计，并准备推出首款产品。

Listerman 表示：“除非能够让 Wi-Fi 或 5G 覆盖整个区域，否则就需要在地面部署低功率传感器。”他的系统将采用多种检测方法来识别火灾风险，包括红外传感器、热探测装置和一系列物联网 (IoT) 传感器，这些传感器会提醒用户注意可疑活动。然后，摄像头将通过拍摄照片对这一情况进行核实。

该技术依赖于 LoRaWAN，这是一个免费网络，通信距离最长可达 10 公里。Listerman 说道，“真正重要的是，如何让低功耗设备保持连接，以及如何将这些信息传输出去？”。

收集和分析环境数据也是各大科技公司正在解决的挑战之一。IBM 和 NASA 开发了一个地理空间基础模型，该模型可在 Hugging Face 平台上获取，能够帮助科学家估算以往山火的蔓延范围。该模型是双方更广泛合作项目的一部分，旨在让气候和天气应用程序变得更易获取和使用，未来的发展目标是识别可能导致山火发生的各项条件。

小球在轨道上滚动的三维设计

卫星挑战

尽管 AI 技术飞速发展，但卫星分辨率仍是追踪山火的一大障碍。

犹他大学大气科学系研究助理教授 Derek Mallia 说：“如今的卫星用像素描绘火灾地点，像素范围在 300 x 300 米到 2 x 2 公里之间，这通常过于粗略，无法明确绘制出离散的火灾边界。”他指出，目前正在探索一些方法以整合来自不同卫星的数据，并利用 AI 更精确地界定火灾边界，这也有助于识别由热烟雾或温热表面触发的误报。

Mallia 指出，当前火灾的引发条件凸显了开发这些技术的紧迫性。他解释说，洛杉矶山火与其他破坏性火灾（包括 2023 年夏威夷的拉海纳火灾和 2018 年加利福尼亚州的坎普火灾）具有相似的特征：例如，它们都发生在严重的下坡风暴期间，这种天气创造了特殊的火灾条件。

Mallia 说，“在这种情况下，控制火势的窗口期很短，因为火势会极速蔓延。”一旦火势达到一定规模，树木和灌木会被完全吞没，并释放出“火种”—燃烧的树叶和树枝，这些树叶和树枝会随风飘到数英里之外，引发新的点火。

消防部门可以利用先进的预测工具完善预防措施，帮助社区管理火灾风险并采取有效应对措施。加拿大森林火灾天气指数系统目前被美国和加拿大的许多消防部门使用，该系统将天气功能与科学数据相结合，能够评估火灾风险。火灾发生后，蔓延模型会预测火焰将如何蔓延。

Mallia 表示，“基于机器学习或 AI 的火灾蔓延模型可以实时运行，帮助消防管理人员确定控制火灾的最佳战略。”

虽然天气预报模型可以提前数天准确预测危险情况，但火灾仍然可能造成毁灭性后果。美国国家气象局使用“灾难性下坡风暴”和“极端火灾风险”等术语来传达危险等级。不过，Mallia 还是建议需要更加重视火灾预防。

Mallia 解释道，“总体而言，洛杉矶大火的起火区域并不适合进行计划性烧除。”他建议采取多项预防措施，包括“断电管控、加强电力基础设施维护，以及加强火灾天气期间危险行为的警示教育”。

