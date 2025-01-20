识别高风险火灾区域只是第一步。随着火灾可能变得更加频繁和严重，研究人员正竞相开发 AI 系统，以预测可能发生火灾的位置以及它们将如何蔓延。

南加州大学的研究人员开发了一种称为条件 Wasserstein 生成对抗网络 (cWGAN) 的 AI 模型，该模型最初是在理想条件下使用模拟数据进行训练。该系统随后基于 2020 年至 2022 年间的加州山火数据进行了测试，分析了天气、燃料和地形对火势演变的影响模式。

这项研究是在各机构已经在实地部署 AI 的情况下进行的。Austin Energy 在德克萨斯州中部地区部署了一个由人工智能驱动的摄像头网络，该网络会自动扫描山火迹象，目的是在火势蔓延之前发现火情。该系统使用 13 台高清摄像头，持续监控 437 平方英里的区域，一旦发现烟雾，就会向消防员发送位置数据和实时图像警报。

其他公司正在竞相开发具有扩展能力的类似检测系统。PriviNet（位于洛杉矶）创始人兼 CEO Brad Listerman 正在开发由人工智能驱动的传感器网络，这类网络可依靠电池供电运行一年，或利用太阳能供电运行更长时间。他的公司即将完成原型设计，并准备推出首款产品。

Listerman 表示：“除非能够让 Wi-Fi 或 5G 覆盖整个区域，否则就需要在地面部署低功率传感器。”他的系统将采用多种检测方法来识别火灾风险，包括红外传感器、热探测装置和一系列物联网 (IoT) 传感器，这些传感器会提醒用户注意可疑活动。然后，摄像头将通过拍摄照片对这一情况进行核实。

该技术依赖于 LoRaWAN，这是一个免费网络，通信距离最长可达 10 公里。Listerman 说道，“真正重要的是，如何让低功耗设备保持连接，以及如何将这些信息传输出去？”。

收集和分析环境数据也是各大科技公司正在解决的挑战之一。IBM 和 NASA 开发了一个地理空间基础模型，该模型可在 Hugging Face 平台上获取，能够帮助科学家估算以往山火的蔓延范围。该模型是双方更广泛合作项目的一部分，旨在让气候和天气应用程序变得更易获取和使用，未来的发展目标是识别可能导致山火发生的各项条件。