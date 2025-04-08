大语言模型在理解人类语言方面的表现愈发惊人——但如果它们也在模仿大脑本身的运作方式呢？

在《自然・人类行为》期刊发表的一项新研究中，科学家发现 OpenAI 的 Whisper 模型处理语言的方式，与真实神经元在自然对话中的反应惊人相似。首席研究员 Ariel Goldstein 向 IBM Think 透露，他和团队分析了超过 100 小时的脑部记录，这些记录来自参与即兴对话的受试者。通过将这些记录与 Whisper 的内部运作机制对比，他们发现该模型的分层表征，与大脑处理语音的过程（从原始声音到语义理解）高度契合。

Goldstein 表示，这些发现可能具有显著的商业价值。未来，企业或许能设计出像大脑一样灵活高效的 AI 语音工具，用于解码语音，不仅能缩短训练时间、提升转录精度，甚至可能助力下一代神经假体的研发。

“语言产生于复杂的社交场景中，而非无菌的实验室环境，”Goldstein 强调。“我们的研究表明，人类认知与 AI 模型可能共享一套更深层、更灵活的对话处理机制。”

这些脑部记录通过脑皮层电图 (ECoG) 技术获取，该技术会将电极直接置于大脑表面。尽管具有侵入性，但这项技术能高保真呈现神经活动。Goldstein 的团队记录了正在接受癫痫手术监测患者的脑部活动，捕捉到的是他们自发的日常对话，而非孤立的单词提示或人为设计的提示。

大脑与 AI 的关联为 IBM Research 带来了创新灵感，科学家们已研发出 NorthPole 等芯片，这类芯片通过打破传统存储 - 计算瓶颈，来模拟神经架构。IBM 的原型产品已展现出卓越效率，在大型 AI 模型上执行推理任务时，速度比领先 GPU 快达 46.9 倍。