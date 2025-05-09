IBM 2025 Think 大会，AI 聚焦商业实用

大会一场主题演讲聚焦于企业级 AI 开发模式的转型。IBM 正式推出生成式计算这一创新方案，该方法跳出传统提示工程的框架，转向为大语言模型提供结构化编程能力。IBM 专家表示，这一技术路径旨在让 AI 应用在模型持续迭代的过程中，具备更强的可扩展性、安全性与适配能力。

这一新框架将高性能计算与量子系统深度融合，打造出 IBM 所称的 “量子中心型超级计算”技术体系。IBM 研究院科技总监 Zaira Nazario 表示，这一跨领域融合已进入实际推进阶段。

这一新方法允许开发者通过模块化组件和可编程约束来定义 AI 行为，而非依赖自然语言提示词。IBM 研究院 AI 副总裁 Sriram Raghavan 表示，当前提示工程的模式会催生“海量提示词文档”，最终形成他所戏称的“靠运气保障安全”的被动局面。

IBM 专家表示，内部测试显示，生成式计算仅需 10 亿参数，即可实现与 700 亿参数模型相当的准确率水平。Raghavan 表示，这一技术突破带来的直接价值是：在各类用例，AI 系统的运行速度显著提升、性能稳定性大幅增强，且安全防护能力更趋坚固。

IBM Consulting 美洲数据与 AI 主管 Shobhit Varshney 参加了该活动，并在接受 IBM Think 采访时表示，向生成式计算的转变可谓恰逢其时。

“随着企业部署多智能体解决方案，并将更复杂的任务托付给 AI，我们需要一种比英文更透明、更稳健的模型编程方式，”他表示。Varshney 提到，开发者们也普遍反馈了相同诉求：当 AI 深度融入核心业务职能时，企业亟需对 AI 拥有更强的可控性与可靠性。“而 IBM 的新框架正是打破这一僵局的关键，”他补充道，“它将软件工程的严谨性与规范性注入 AI 规模化落地过程，助力企业负责任地实现 AI 扩维。”

但构建更快速、更精简的模型仅仅是挑战的一部分。随着企业进一步深化自动化应用，并在全业务流程中部署智能体，有关监管合规与成本控制的新问题逐渐凸显。IBM watsonx.ai 产品管理高级总监 Maryam Ashoori 出席了本次大会，并在接受 Think 访谈时表示，尽管越来越多的企业已将 AI 推向生产环境，但智能体技术仍处于发展初期。“仅有 16% 的企业已从实验阶段迈入规模化落地阶段，而智能体的应用形态才刚刚萌芽，”她说道。

她指出，企业对借助智能体从现有生成式 AI 系统中挖掘更大价值的兴趣正持续攀升。“智能体能够通过工具调用与功能调用，推动生成式 AI 更深度地融入工作流，但大多数企业尚未充分考量其中潜藏的风险。”