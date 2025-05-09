IBM 2025 Think 大会，AI 聚焦商业实用

一辆法拉利一级方程式赛车亮相本周于波士顿举办的 IBM Think 2025 现场，赛车被玻璃展柜环绕置于会场中央，周围人头攒动，背后是发光的蓝色 IBM 徽标。赛车深红色的底盘与流畅的空气动力学曲线吸引着参会者纷纷驻足拍照，但它的亮相绝非单纯的象征性展示。据 IBM 介绍，这辆赛车每秒可生成超过 100 万个数据点，实时捕捉压力、摩擦力、温度及速度等关键数据。如今，这些数据在 IBM watsonx 平台的技术支撑下，为赛车迷打造了专属的个性化移动体验。
这场展示为大会拉开序幕，IBM 在现场明确传递核心立场：AI 已不再是停留在构想阶段的探索性技术。会上，人工智能、量子计算、混合云基础设施及自动化技术均未被定位为未来概念，而是作为当下已成熟的核心能力，它们正持续重塑全球企业的运营模式。
在主题演讲和专题讨论中，来自国防、零售和金融等多个行业的发言人描述了架构、人才、数据管理和互作性等基础性转变已经在进行中。百事公司、元宇宙平台公司、洛克希德・马丁、喜力集团及法国巴黎银行等企业的高管与工程师，与 IBM 领导层共同出席大会并分享实践经验，详细阐述了人工智能、量子计算及自动化技术如何为各行业创造可量化的商业价值。
IBM 董事长兼 CEO Arvind Krishna 表示：“AI 是生产力引擎。AI 可以解锁数据中的价值。”
大会一场主题演讲聚焦于企业级 AI 开发模式的转型。IBM 正式推出生成式计算这一创新方案，该方法跳出传统提示工程的框架，转向为大语言模型提供结构化编程能力。IBM 专家表示，这一技术路径旨在让 AI 应用在模型持续迭代的过程中，具备更强的可扩展性、安全性与适配能力。
这一新框架将高性能计算与量子系统深度融合，打造出 IBM 所称的 “量子中心型超级计算”技术体系。IBM 研究院科技总监 Zaira Nazario 表示，这一跨领域融合已进入实际推进阶段。
这一新方法允许开发者通过模块化组件和可编程约束来定义 AI 行为，而非依赖自然语言提示词。IBM 研究院 AI 副总裁 Sriram Raghavan 表示，当前提示工程的模式会催生“海量提示词文档”，最终形成他所戏称的“靠运气保障安全”的被动局面。
IBM 专家表示，内部测试显示，生成式计算仅需 10 亿参数，即可实现与 700 亿参数模型相当的准确率水平。Raghavan 表示，这一技术突破带来的直接价值是：在各类用例，AI 系统的运行速度显著提升、性能稳定性大幅增强，且安全防护能力更趋坚固。
IBM Consulting 美洲数据与 AI 主管 Shobhit Varshney 参加了该活动，并在接受 IBM Think 采访时表示，向生成式计算的转变可谓恰逢其时。
“随着企业部署多智能体解决方案，并将更复杂的任务托付给 AI，我们需要一种比英文更透明、更稳健的模型编程方式，”他表示。Varshney 提到，开发者们也普遍反馈了相同诉求：当 AI 深度融入核心业务职能时，企业亟需对 AI 拥有更强的可控性与可靠性。“而 IBM 的新框架正是打破这一僵局的关键，”他补充道，“它将软件工程的严谨性与规范性注入 AI 规模化落地过程，助力企业负责任地实现 AI 扩维。”
但构建更快速、更精简的模型仅仅是挑战的一部分。随着企业进一步深化自动化应用，并在全业务流程中部署智能体，有关监管合规与成本控制的新问题逐渐凸显。IBM watsonx.ai 产品管理高级总监 Maryam Ashoori 出席了本次大会，并在接受 Think 访谈时表示，尽管越来越多的企业已将 AI 推向生产环境，但智能体技术仍处于发展初期。“仅有 16% 的企业已从实验阶段迈入规模化落地阶段，而智能体的应用形态才刚刚萌芽，”她说道。
她指出，企业对借助智能体从现有生成式 AI 系统中挖掘更大价值的兴趣正持续攀升。“智能体能够通过工具调用与功能调用，推动生成式 AI 更深度地融入工作流，但大多数企业尚未充分考量其中潜藏的风险。”
IBM 专家还重点介绍了公司在量子计算领域的突破性进展，并宣布达成一项新的技术里程碑。量子实用性指的是量子处理器能够解决传统经典计算机系统无法模拟的复杂问题的关键节点，据 IBM 量子业务副总裁 Jay Gambetta 所述。在近期开展的一系列实验中，IBM 研究团队将一台 45 量子比特处理器与日本“富岳”超级计算机协同工作，成功模拟了复杂分子结构，实验结果与当前最先进的经典计算方法高度一致。随后进行的 77 量子比特验证测试，进一步证实了该结果的可靠性。
“我们对演示不感兴趣，”Gambetta 说，“我们正在构建真正有效的系统。”
IBM 预计将于 2026 年实现量子优势，届时，量子计算系统将能在真实业务场景的任务处理中超越经典计算机，并具备可验证的精准度。
大会其他环节的讨论聚焦于基础设施就绪度这一核心议题。IBM 软件业务高级副总裁兼首席商务 Rob Thomas 点明了 AI 与业务运营系统集成面临的关键挑战。他说：“未来三年内，将有 10 亿款应用基于生成式 AI 构建。而这些应用需要实现无缝互联互通。”
德国电信等企业在大会上分享了相关实践进展。首席信息官 Peter Leukert 表示，自动化技术已将漏洞补丁部署时间缩短 80%。他补充道，这种技术应用或许缺乏噱头，但精准解决了企业核心运营的关键需求。
在企业中部署 AI 智能体是另一个核心主题。例如，百事公司在整个价值链中使用了超过 1500 个 AI 驱动的机器人。公司高级副总裁兼首席数据与 AI 官 Magesh Bagavathi表示，以平台为中心的战略帮助统一了这些工具。
此类系统的快速扩张带来了新的复杂性挑战。IBM 数据与 AI 业务总经理 Ritika Gunnar 将这一日益凸显的问题定义为“智能体蔓延”，即相互孤立的机器人在各自的信息孤岛中独立运行，缺乏协同。为解决这一痛点，IBM 正在升级 watsonx Orchestrate 平台，该平台能够跨供应商、跨业务流程协调各类智能体的运行。“构建强大的智能体仅仅是开始，”Gunnar 表示，“当所有智能体实现互联互通时，真正的价值魔力才会显现。”
在 IBM 自身的人力资源 (HR) 运营中，公司已实现超 100 万项任务的自动化处理，如今 95% 的员工服务请求无需升级即可直接解决。IBM Consulting 全球管理合伙人 Neil Dhar 表示，这一成果让 HR 职能能够随组织规模灵活扩维，实现高效规模化运营。
为这种变革做好准备需要的不仅仅是工具。例如，员工队伍战略仍然至关重要。甲骨文北美人力资本管理云运营高级副总裁 Laura-Elizabeth Ware 则强调，企业在将智能体引入 HR 系统前，必须先开展清晰的员工技能盘点。IBM 商业价值研究院近期的一项研究也印证了这一观点，研究发现，三分之一的 CEO 计划对现有员工进行再培训，而半数企业正在招聘一年前尚不存在的全新岗位。
大会现场也呈现了开源战略的重要进展，Meta 重点展示了其 Llama 系列模型的快速普及成果，该模型下载量已突破 12 亿次。同时，Meta 正式推出全新模块化框架 Llama Stack，开发者可通过该框架灵活组合智能体、评估工具及训练后组件。“开源的核心价值在于，社区力量能够成为倍数级放大器，”Meta AI 合作副总裁 Ash Jhaveri 在大会发言中表示。这一举措折射出更广泛的行业转型趋势：企业正逐步转向灵活可组合的 AI 架构，以快速适配不断变化的业务需求。
为实现开源模型的治理扩展，IBM 已将 watsonx 集成到 Llama Stack 中。尽管如此，并非所有行业都能够采取完全开放的方式。针对国防和医疗保健等行业，Lockheed Martin 的 Richard Vitek 强调需要更严格的控制度与合规性。
IBM 软件产品高级副总裁 Dinesh Nirmal 表示，正是这种需求塑造了 IBM 的战略方向。watsonx.data 平台能够在专有数据进入模型处理流程前，对其进行全面治理与合规管控。“如今，该平台可在 5 分钟内为企业准备好适用于 AI 训练的高质量数据，”Nirmal 补充道。
在 Krishna 的主题演讲中，法拉利惠普一级方程式赛车再度亮相。此次它不再置于玻璃展柜中，而是在舞台聚光灯下成为“高速、高风险场景数据”的象征。Krishna 以赛车的传感器遥测技术为切入点，将其与其他行业进行类比：这些行业中的企业同样需要实时管理海量数据，面临着类似的技术挑战与价值机遇。
Lumen Technologies 公司总裁兼首席执行官 Kate Johnson 说，其公司借助 IBM 工具将 AI 推向网络边缘。“每一毫秒都至关重要，”她说道，“虽不像法拉利赛车那般极致，但核心逻辑完全一致。”
法国巴黎银行也采取类似策略。该银行与 IBM 及 Red Hat 已达成七年合作。目前，该行正打造一座“AI 工厂”，旨在通过统一基础设施，为受监管环境下的 AI 部署提供合规支撑。银行首席技术官 Jean-Michel Garcia 强调，混合化部署、容器化技术与标准化数据治理是核心前提。“这就像是为 AI 系上了安全带，”IBM 基础设施业务首席技术官 Hillery Hunter 形象地表示。
大会主题折射出一场更广泛的行业转型。模块化工具、智能体系统、混合云架构及已治理数据管道已不再是新兴概念。它们正日益成为企业开展业务的核心范式。
“这不是实验，”Krishna 说，“这种情况正在发生。”
