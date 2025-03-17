人工通用智能（AGI）的概念——即能够像人类一样思考、学习和推理的机器——长期以来吸引着科学家、企业家以及科幻作家。OpenAI 的 Sam Altman、Google DeepMind 的 Demis Hassabis 等行业领袖认为，在神经网络不断扩展的推动下，AGI 已经触手可及。这一观点认为：模型越大，AI 就越智能。

但一项针对 AI 专家的最新调查显示，越来越多的人开始对这一看法持怀疑态度。尽管当前的 AI 模型能够生成流畅文本、识别图像，甚至完成复杂的问题求解任务，但在关键方面仍然难以与人类智能相提并论。大多数受访的 AI 研究人员认为，仅靠深度学习不足以实现 AGI。相反，他们主张 AI 必须融合结构化推理，并具备对因果关系更深入的理解。

IBM 院士、AI 促进协会（发布该调查）的前主席 Francesca Rossi 也是质疑“更大模型是否足够”的专家之一。Rossi 在接受《IBM Think》采访时表示：“我们取得了巨大进展，但 AI 在基础推理任务上仍然面临挑战。要想真正接近 AGI，模型必须具备真正的理解能力，而不仅仅是预测能力。”