人工通用智能（AGI）的概念——即能够像人类一样思考、学习和推理的机器——长期以来吸引着科学家、企业家以及科幻作家。OpenAI 的 Sam Altman、Google DeepMind 的 Demis Hassabis 等行业领袖认为，在神经网络不断扩展的推动下，AGI 已经触手可及。这一观点认为：模型越大，AI 就越智能。
但一项针对 AI 专家的最新调查显示，越来越多的人开始对这一看法持怀疑态度。尽管当前的 AI 模型能够生成流畅文本、识别图像，甚至完成复杂的问题求解任务，但在关键方面仍然难以与人类智能相提并论。大多数受访的 AI 研究人员认为，仅靠深度学习不足以实现 AGI。相反，他们主张 AI 必须融合结构化推理，并具备对因果关系更深入的理解。
IBM 院士、AI 促进协会（发布该调查）的前主席 Francesca Rossi 也是质疑“更大模型是否足够”的专家之一。Rossi 在接受《IBM Think》采访时表示：“我们取得了巨大进展，但 AI 在基础推理任务上仍然面临挑战。要想真正接近 AGI，模型必须具备真正的理解能力，而不仅仅是预测能力。”
多年来，AI research 在很大程度上遵循着一个简单公式：数据越多、模型越大，结果就越好。这一思路推动了生成式 AI 的重大突破，使 ChatGPT、Gemini 和 Claude 等模型在对话能力上不断刷新纪录。
但在 Rossi 看来，仅靠扩大神经网络规模，并不能解决 AI 最根本的限制：当今的大语言模型在逻辑推理、一致性和适应性方面依然存在明显不足。它们可以生成流畅的文本，却有时自相矛盾、出现事实性错误，或无法在不同领域之间有效迁移知识。而在数学等对可靠性和正确性要求极高的领域，这些弱点尤为突出。
Rossi 表示：“如今，一些 AI 模型已经能够解决达到奥林匹克数学竞赛金牌水平的复杂难题。但与此同时，它们却仍然会在任何小学生都能完成的简单算术上出错。这种不一致性正是当前深度学习方法的一个明显局限。”
Rossi 指出，核心问题在于：神经网络虽然能够识别统计模式，但本质上并不理解概念本身。它们可以生成听起来正确的回答，却并未真正理解其背后的含义。而在缺乏明确逻辑与推理结构的情况下，AI 仍然容易产生“幻觉”，并做出不可靠的决策。
Rossi 及其他一些研究人员认为，如果 AGI 最终得以实现，绝不会仅依靠深度学习。相反，它将通过把神经网络与结构化推理相结合，来提升 AI 在不同场景中思考、适应并应用知识的能力。
Rossi 说：“人类并非只依赖本能，我们还会进行有意识的推理。我们会反思、运用结构化规则，并系统性地思考复杂问题。AI 同样可以从这种平衡中受益。”
IBM 正在通过一项名为 《思考，快与慢》（Thinking Fast and Slow） 的 AI 研究项目来探索这一理念。该项目的灵感源自诺贝尔奖得主 Daniel Kahneman 关于人类认知机制的研究。该项目的核心在于，将快速、直觉式的决策能力与更缓慢、更审慎的推理能力结合起来。
Rossi 解释道：“在我们的项目中，我们正在研究 AI 如何把快速的模式识别与明确、基于规则的推理结合起来。例如，语言模型可以先生成一个答案，而符号 AI 组件则可以进一步验证该回答在逻辑上是否成立。”
这种混合式方法有望解决 AI 最大的挑战之一：它往往会生成看似自信、实则错误的答案。通过引入结构化推理，IBM 正在推动 AI 系统变得更加可靠、更具可解释性，也更能适应复杂的现实世界任务。
如果 AGI 并不是单纯依赖不断扩大神经网络规模，那么真正需要的是什么？Rossi 认为，AI 必须建立对世界更加丰富、更加结构化的理解，而不是只依赖统计相关性。
目前，AI 模型在生成类人文本方面表现出色。但它们并未以真正深入的方式理解这个世界。由于缺乏对现实世界的概念模型，当被要求将推理能力应用到陌生问题时，它们往往表现吃力。
Rossi 表示：“我们需要超越模型的扩展，关注智能的运作原理。这意味着要整合不同的方法，而不仅仅是将模型做大。”
一些研究人员认为，AI 必须从多种数据类型中学习，而不仅仅是文本。AI 可以通过融合视觉、听觉及现实世界的互动，建立更广泛的因果关系理解。还有人认为，AI 需要显式推理工具，从而能够应用逻辑，而不仅仅是预测可能的响应。
AI 领域最大的争论之一不仅在于如何实现 AGI，更在于 AGI 本身是否真的是一个有意义的概念。有人认为，随着 AI 系统在不同领域的能力不断增强，AGI 将逐步浮现。另一些人则认为，真正的 AGI——能够像人类一样思考、推理并行动的AI——仍遥不可及。
Rossi 对这一术语本身持谨慎态度。她表示：“当人们谈论 AGI 时，每个人的理解都不尽相同。如果 AGI 意味着取代人类，我们认为 AI 应当增强而非取代人类智能。”
