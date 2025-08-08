但是，建立行动系统并不是一条简单的线性路径。对于许多技术领导者来说，有关自主性、问责制和自动化的问题仍然非常重要。虽然 AI 炒作周期已经占据新闻头条几年，但真正的工作在聚光灯褪去之后才开始。

“我认为成熟的企业应该对此持保留态度：每个人都告诉你这真的很容易，对吧？”Azaza 说。“专注于优质数据，然后选择用例，接着进行一些实验，最后将成功的用例付诸实践。但实际情况并非如此。“

Aziza 观察到的一个常见误解是，人们认为构建一个智能体并将其部署到企业中就能发挥作用。“在企业中，还有更多的利害关系。”

随着越来越多的实验进入生产环境，企业领导者们开始提出关于权衡、规模和性能的不同问题。

“行业已经成熟，也有足够的案例，所以我们可以达到一个能够加快实际生产工作的水平。”Aziza 说。