企业拥有智能系统。现在应该转向行动系统

人们在建筑物内快速行走的模糊图像

Agentic AI 正在发挥作用。这些自主系统有望端到端地处理复杂的工作流，企业热切希望利用这种潜力。但是问题在于：在急于部署这项科技的过程中，企业可能会破坏已经运行良好的系统。

IBM 数据、AI 与分析战略副总裁 Bruno Aziza 与各组织合作，帮助他们利用新兴技术实现规模化，成为各自领域的领导者。Azaza 认为，企业往往会忽视一个事实，即他们已经将 AI 和自动化嵌入其工作流中。

Aziza 认为，与其围绕智能体重建一切，不如利用它们来增强已有成效的部分。他在接受 IBM Think 采访时表示：“成功之道不在于取代或消除那些运行良好的流程，而是要增强这些现有流程。”

从智能到行动

从更广泛的企业科技发展角度来看，这种增强方法变得更加清晰。要了解组织如何有效地将 agentic AI 集成到现有工作流中，必须审视从分析和推荐系统到能够自主行动并提供切实商业价值的系统的发展过程。

企业技术领导者走过一条熟悉的道路：先建立记录系统，然后构建交互系统，最后是智能系统。现在，agentic AI 开启了一个新阶段：行动系统。

Aziza 说：“我们发现，虽然智能系统很有用，但还不够。”“得益于生成式 AI，得益于几乎无限的计算能力、有限的存储和出色的网络，我们现在可以开始思考如何加快行动，这些行动实际上是与组织利润相关的关键组成部分。我们一直在努力做到这一点，但现在我们正处于一个可以真正采取行动的历史阶段。”

超越炒作周期

但是，建立行动系统并不是一条简单的线性路径。对于许多技术领导者来说，有关自主性、问责制和自动化的问题仍然非常重要。虽然 AI 炒作周期已经占据新闻头条几年，但真正的工作在聚光灯褪去之后才开始。

“我认为成熟的企业应该对此持保留态度：每个人都告诉你这真的很容易，对吧？”Azaza 说。“专注于优质数据，然后选择用例，接着进行一些实验，最后将成功的用例付诸实践。但实际情况并非如此。“

Aziza 观察到的一个常见误解是，人们认为构建一个智能体并将其部署到企业中就能发挥作用。“在企业中，还有更多的利害关系。”

随着越来越多的实验进入生产环境，企业领导者们开始提出关于权衡、规模和性能的不同问题。

“行业已经成熟，也有足够的案例，所以我们可以达到一个能够加快实际生产工作的水平。”Aziza 说。

负向智能体与正向智能体

今年最大的转变之一是推动构建新的 AI 智能体。但 Azaza 认为，这股热潮可能误入歧途。企业通常已经在其工作流中嵌入了 AI 和自动化。Aziza 说，与其围绕智能体重建一切，不如在已经运作良好的基础上改进。

他举了一个典型的例子：银行业的贷款审批。这些是确定性过程，加入概率智能体可能会带来更多不确定性，而非减少。

“将两者结合在一起的能力非常重要。”他解释说，这就是负向智能体：智能体取代了原有的系统，但会带来更糟糕的结果。

“这个问题还没有得到足够的重视，各个组织都必须意识到这一点，”他说，”这不是要取消自动化，并用一堆代理工作取而代之。实际上要将两者结合起来。”

下一章：编排

下一步是将系统和智能体结合在一起。他说：“我们将达到这样一个阶段：越来越多的员工将构建自己的智能体，要么是因为他们正在使用预构建的智能体并对其进行定制，要么是因为员工群体已经非常成熟。”“我们会看到更多智能体。现在的问题是，如何编排这些智能体？因此，要想做好这项工作，需要发展一系列能力。”

这种编排不会偶然发生。Azaza 认为，使用智能体进行生产的组织需要培养五种核心能力才能取得成功：多智能体协作、跨生态系统集成、与现有工具和规则保持一致、监督和控制，以及名为智能体运营的专门运营层。“这五种能力是未来智能体战略的关键支柱。”他说。

今年早些时候，由 Google (Agent2Agent Protocol)、IBM (ACP) 和其他参与者开发的模型通信协议 (MCP) 和其他标准强调了智能发现和通信的必要性。

Aziza 说：“想象一下，你明天醒来发现自己身处一群分析智能体中。”“谁在做什么？谁在获取数据？谁在构建洞察分析？谁在监督这个过程？谁来验证数据的正确性以及洞察分析是否可操作？这里有很多这样的问题，如果没有标准，就很难实施。”

许多人将智能体的当前状态与 HTTP 之前的互联网进行比较。但 Azaza 认为 agentic AI 为讨论带来了完全不同的内容。在他看来，人工智能的当前发展可以比作汽车的发明：没错，汽车最终取代了马匹，但它们也推动了创新。

“创新的速度正在不可思议地加快，”他说，“这也是提升自身水平的绝佳机会。虽然很难找到蓝图，但我们确实知道，如果想放大这些独立智能体的影响力，统一通信标准是必要的。”

