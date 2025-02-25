深度研究之后，迎来更深研究

夜晚，一位女性正在家庭办公室工作

仅仅几周内，OpenAI 发布了深度研究功能，Perplexity 推出了 Deep Research，最近，Grok 也引入了 DeepSearch。就连 Google Gemini 也在去年底推出了自己的深度研究功能，名字就叫……Deep Research

“很多公司创建自己的 [Deep Research] 版本，是为了顺应更广泛的趋势，并聚焦于已席卷全球的推理模型，”IBM 研究院技术产品管理总监 Kate Soule 在最近一期《混合专家模型》播客中评论道。尤其是 DeepSeek 的出现，展示了开源如何驱动创新。“我们正看到一个丰富的生态系统在形成。”

搜索的新时代

像深度研究和智能体搜索这样的功能，正在重塑人们在线查找和消费信息的方式。传统的搜索引擎依赖于索引和页面排名，而  AI 驱动的智能体 则直接阅读、综合并提供结构化的答案。

“大多数这类深度研究模型首先会制定一个计划，”IBM 副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 解释道。“然后它开始执行，开始在网络上爬取……找到所有相关的网站。”

在此背景下，智能体不仅仅是回答简单问题——它们还会搜索网络或私人数据、收集事实、进行事实核查，并将问题分解为更小的组成部分。智能体遵循 思维链，反复核查其工作，并生成结构化的研究或分析报告。

然而，对这些深度研究模型输出的客观评估，目前仍存在局限。“我不知道好的标准是什么，”Varshney 说。“这个问题比编写代码或解决数学题要复杂一个数量级，后者我能够确定性地告诉你答案正确与否，”他指出。

小球在轨道上滚动的三维设计

适应智能体世界

但搜索只是智能体 AI 的众多应用之一。

“这只是我们已确定的早期用例之一，在这些用例中，推理能力带来了清晰可论证的价值，”Soule 说道。

向智能体 AI 的转变正在重塑各个行业，迫使企业重新思考其运营方式。“我遇到的每一位创始人都在研究这个问题——而我每年要会见 500 位创始人，”硅谷 True Global Ventures 的创始合伙人 Frank Desvignes 表示。

旅游业是已经见证这一转变的行业之一。B2B 和 B2C 旅游预订服务公司 Bookit N Go 的联合创始人兼首席运营官 Sarah Eley 表示，智能体可以代替用户进行研究、提供个性化推荐并预订行程。“对我来说，这显然是旅游业合乎逻辑的下一步，因为如今的规划和预订是如此困难，”她说。

除了营销和客户支持，商业的方方面面——从供应链、财务到人力资源和运营——都将被智能体 AI 所改变。

“智能体 AI 正在引发一场范式转变，”IBM 商业价值研究院全球研究主管 Karen Butner 表示。

Butner 解释道，将不再由人来执行涉及其中的各项具体任务，而是由智能体来完成这些任务。人们将负责管理这些 AI 智能体，确保它们协同工作，顺利实现商业目标。

“这些系统不仅仅是学习——它们会适应。我把管理它们的人称为‘AI 指挥家’，因为他们要协调一切，”Butner 说道。

在智能体 AI 主导的世界里，运营将全天候进行，而人类将进行技能重塑。AI 智能体的价值将不在于执行操作任务，而在于其理解和分析环境的能力。其带来的机遇将是巨大的。

那么，我们可以期待深度研究在与这些智能体系统相关的方面带来什么？它是推理能力更实用的用例之一，Soule 表示。此外，一旦这些推理模型开始整合企业数据，可能性将会成倍增加，Varshney 认为：“我认为那家能够做到这点的公司将会赚取数十亿美元。”

