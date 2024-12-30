可持续发展领域的未来将如何？专家给出见解

每一年，实现可持续发展目标在共同应对气候变化风险的集体努力中都变得更为关键。2024 年也不例外，尽管这一年经历了极具破坏性的极端天气事件，但全球可持续发展努力也取得了几项标志性成就。

诸如亚马逊雨林森林砍伐大幅减少、英国燃煤电厂彻底终结、清洁能源技术投资创下历史新高等指标表明，迈向更清洁、更可持续未来的努力是真实且持续进行的。再加上人工智能的快速发展和应用程序，及其在优化能源消耗和推动清洁技术突破方面的潜力，我们有理由对未来保持乐观。

而 2025 年将成为环境创新的关键一年。它标志着这个十年的中点，为行业和专家提供了审视 2030 年基准进展的机会，例如白宫承诺的将温室气体污染从 2005 年水平减少至少 50%。它也是对更长远目标的一次重要检验，例如联合国设定的到 2050 年全球实现净零能源生产的基准。

我们邀请行业高管、专家、倡导者和教育工作者分享了他们将在 2025 年关注的可持续发展趋势。他们的预测描绘了这样一幅图景：只要将可持续发展作为优先事项，技术不仅将帮助各组织在实现可持续发展目标方面取得进展，还将从根本上改变他们实现这些目标的方式。