标签
Sustainability Artificial Intelligence

可持续发展领域的未来将如何？专家给出见解

太阳能电池板发电站

每一年，实现可持续发展目标在共同应对气候变化风险的集体努力中都变得更为关键。2024 年也不例外，尽管这一年经历了极具破坏性的极端天气事件，但全球可持续发展努力也取得了几项标志性成就。

诸如亚马逊雨林森林砍伐大幅减少、英国燃煤电厂彻底终结、清洁能源技术投资创下历史新高等指标表明，迈向更清洁、更可持续未来的努力是真实且持续进行的。再加上人工智能的快速发展和应用程序，及其在优化能源消耗和推动清洁技术突破方面的潜力，我们有理由对未来保持乐观。

而 2025 年将成为环境创新的关键一年。它标志着这个十年的中点，为行业和专家提供了审视 2030 年基准进展的机会，例如白宫承诺的将温室气体污染从 2005 年水平减少至少 50%。它也是对更长远目标的一次重要检验，例如联合国设定的到 2050 年全球实现净零能源生产的基准。

我们邀请行业高管、专家、倡导者和教育工作者分享了他们将在 2025 年关注的可持续发展趋势。他们的预测描绘了这样一幅图景：只要将可持续发展作为优先事项，技术不仅将帮助各组织在实现可持续发展目标方面取得进展，还将从根本上改变他们实现这些目标的方式。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

趋势一：采用 AI 与自动化

IBM ESG 与资产管理产品负责人副总裁 Kendra DeKeyrel

“企业将结合 AI 和自动化技术来推进 2030 年可持续发展目标。企业拥有宏大的 2030 年可持续发展目标，但相比多年前首次宣布这些目标时，如今的基础设施更复杂，数据源也更多。

2025 年，具备可持续发展雄心和目标的组织应当实施由 AI 驱动的自动化能力，包括可观测性、资源管理和应用程序生命周期管理。这些能力有助于减轻数据中心压力，包括管理能耗、提升资产性能与生命周期，最终助力整体可持续发展目标的推进。”

Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看最新播客节目

趋势二：清洁能源持续增长

Aurora Solar 联合创始人兼首席执行官 Chris Hopper

“在《通胀削减法案》以及太阳能、电池储能和电动汽车快速扩张等关键因素的推动下，清洁能源领域将继续增长。IRA 对气候变化的关注正在加速投资并加强国内供应链，为专业人士做出实质性贡献打下了坚实基础。储能在储存过剩可再生能源方面将发挥关键作用，为未来的电气化提供可持续解决方案。

“为应对不断增长的能源需求，行业必须优先考虑人才发展，投资于培训现有专业人员并吸引新的技术人才进入该领域，这将成为在能源市场中保持竞争力的不可或缺的条件。” 

趋势三：数字孪生体的创新

卡内基梅隆大学工程与公共政策及机械工程副教授 Kate Whitefoot

“我正在关注数字孪生体的发展，以支持可持续和具有韧性的制造业、旨在提升续航里程和电池寿命的电动汽车电池材料创新、电动自动化车辆以及不断扩展的电动汽车充电基础设施。这些领域已获得大量投资，我们很可能会看到这些创新带来令人兴奋的新进展。”

趋势四：更多 AI 建模应用

IBM ESG 与环境智能产品管理总监 David Blanch

“预计将看到更多基于地理空间数据集训练的 AI 模型。2025 年，极端天气和气候相关危机将持续发生，导致代价高昂的混乱。因此，预计更多政府、公用事业公司和私营企业将结合地理空间数据集与 AI 模型，以期预测并缓解气候引发的混乱。”

趋势五：循环经济扩展

国际善意工业组织可持续发展经理 Sydney Muñoz

“我们认为 2025 年将是不断发展的纺织品到纺织品回收领域取得进展的关键一年。2024 年，我们见证了纺织品回收商和品牌商的众多承诺，并密切关注着未来的发展，特别是在北美。此外，我们也认识到 AI 在来年的潜力，尤其是在提升可持续发展指标追踪和增强循环生态系统效率方面。随着这些发展的推进，我们预计将在制造业和纺织领域的专业技术职业方面创造就业机会。”

趋势六：迈向可持续发展的政治意愿

罗林斯学院政治学教授兼系主任 Mike Gunter, Jr. 博士

“并非危言耸听，2025 年很可能成为美国在气候减缓乃至更广义的可持续发展方面真正迎来转折的一年。

当涉及节约和赚钱时，美国人通常不在乎左翼或右翼的政治倾向。他们只想看到‘绿色’！而太阳能等替代能源正变得越来越比传统化石燃料更便宜。例如，安装在居民屋顶的太阳能电池板就是一个真正得到两党共同支持的选民群体，这在我的家乡佛罗里达州就得到了证明。”

趋势七：向无塑料转型

Better for All 产品负责人 Raegan Kelly

“在地方层面，我相信当有选择时，消费者将继续在家中以及他们所支持的品牌和商家中选择健康、无毒且无塑料的材料和产品。社区和市政堆肥将在美国持续变得更主流。

在全国范围内，体育场馆和大型场馆将继续实施简化其废弃物流程的方法，并朝着实现零废弃活动的目标更进一步。随着消费者和企业寻求解决石油塑料有毒遗留问题的方案，PHA 等更新的生物基材料，以及由海藻和农业副产品制成的树脂，将持续颠覆可堆肥餐具和包装领域。

由于堆肥的普及与食物浪费意识的提升相辅相成，将减少食物浪费作为节约成本的策略，并坚持推广更健康的完整食物选择，这些理念将进一步深入人心。”

趋势八：废弃物转化能源

塑料海洋项目创始人兼执行总监 Bonnie Montelone

“通过引入商业堆肥——将食物、园林垃圾和可堆肥包装转化为土壤——在减少最终进入垃圾填埋场的废弃物量方面正取得巨大进展。其他创新解决方案包括鼓励将屋顶瓦片、石膏板、木材和混凝土等建筑废料转化为可回收材料，从而建立亟需的循环经济。废弃物转化能源 (WtE) 作为一种能彻底分解塑料、使其无法转化为如今在人体内发现的微塑料的手段，也正在兴起。
相关解决方案
IBM Envizi ESG Suite

了解 Envizi 如何利用 ESG 数据帮助您解决最紧迫且复杂的挑战，并实现可持续发展目标。

 

 探索 IBM Envizi ESG Suite
可持续发展解决方案

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。

 深入了解可持续发展解决方案
可持续发展咨询服务

利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。

 深入了解可持续发展咨询服务
采取后续步骤

利用 IBM 提供的开放式人工智能驱动解决方案和平台以及深厚的行业专业知识，规划可持续且盈利的发展道路。

         深入了解可持续发展解决方案 了解 Envizi ESG Suite