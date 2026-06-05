您的 AI 战略存在一个尚未被明确指出的人才缺口。文化决定着科技是成功发展还是停滞不前。
AI 可以改变公司的工作方式——如果公司真正做好准备的话。这种就绪程度不仅取决于平台，也取决于人。人们很容易认为，生成式 AI 推出后，文化就会迅速形成。不会的。科技项目兴衰成败取决于人，人必须做好迎接变革的准备。
您的企业能否吸收新的工作方式并进行有效扩展？您的人才模式和激励结构是否能跟上变革的步伐？这些都不是容易回答的问题。它们决定了您的 AI 战略是否可行。
麦肯锡
工作场所的超级服务处
员工已经为 AI 做好了准备。成功最大的障碍是领导力。 ”
这些模式是熟悉的，很难从高层发现问题。团队因在其他地方造成阻力而在局部取得胜利而获得奖励。短期修复成为新的基线。大多数领导者都认同，大胆而协调一致的文化对于 AI 的成功是关键的，但很少有人相信他们的组织真的以这种方式运作。
AI 在各个层面重塑工作。当组织在不重新定义角色、工作流或技能的情况下部署新工具时，结果会产生看似文化性但实际上是结构性的阻力。人们并不是在抵制变革，而是在理性地应对他们周围未发生变化的系统。1
阻力通常被视为思维方式问题，但实际上这是一个设计问题。当员工在整个转型过程中得不到支持时，即没有清晰的职责分工、结构化的技能提升，也没有领导层的明确承诺，影子 AI 就会激增，合规风险也会加剧，企业最终会为从未完全吸收的转型付出代价。
但只有 29% 的高级管理层同意。这种认知差距决定了哪些投资项目能够获得资金，团队的组织结构如何，以及推动变革的人员是否拥有他们所需的资源。当领导层高估就绪程度时，组织就会对维持变革的支持结构投资不足。
要扩展 AI，您必须重新设计工作移动方式，然后发布明确的指令。激励措施需要对实验和企业成果进行奖励。治理需要在中央一致性与局部灵活性之间取得平衡。我们自己也一直在努力解决这个问题——不仅是与客户合作，而且在内部也实行同样的纪律。
这里的模式似曾相识，但却很难从高层看到问题，而这恰恰是需要获得视野的位置。
一个团队可能会因为会增加整个系统摩擦的局部胜利而获得奖励。如果没人寻求系统性的解决方案，短期补救措施可能会悄然成为新的基准。大多数领导者都认为，大胆而协调一致的文化对于 AI 成功至关重要。但很少有人认为他们的组织是这样运作的。
造成这种差距是有原因的。AI 要求的整体性重新设计，感觉就像是在破坏那些您花了多年时间加固以抵御市场波动、但仍然有效的系统。在短期内，维持现状似乎是可行的，但未来的变化是巨大的。
成功的试点项目与切实可行的解决方案之间存在着显著的差距。如果没有一个框架将各项纪律连接起来，转型就只能依靠个人意志力，而个人英雄主义有效却有限。
随着压力增大，其影响也会加剧。进步越来越依赖于用越来越少的人承担更多的负担。变通办法层出不穷。努力与结果脱节，士气低落，成本无处不在——返工、人员流失以及投资与回报之间日益扩大的差距。
这就是试点失败如何变成系统性失败的——通过文化和结构性摩擦，早在有人提及之前就已经形成了。
IBM 零号客户
通过数据、AI 和自动化，IT 支持减少 74%，预计每年可节省 26,000 小时。 ”
AI 规模化意味着重新设计工作移动的方式，并以明确的指令来支持这一重新设计。人才往往渴望创新，并且在工具应用方面通常领先于领导层，因此这不仅仅是自上而下的指令。激励机制应该奖励实验和成果，而不仅仅是基础交付。治理必须在中央统一性和局部灵活性之间取得平衡。
研究支持这些转变产生的性能提升。通过与客户的合作，我们了解了重新构想角色、工作流和问责制所需要的一切。有时候，我们能提供的最有用的东西是切身经历过后所带来的视角。
狭隘的关键绩效指标 (KPI) 和广阔战略无法共存。如果您想要跨职能思维，就要衡量并奖励跨职能的成果。
77% 的入门级员工和超过四分之一的高级管理人员的角色将因 AI 而发生转变。1 当人们感到获得支持时，采用速度会加快。否则，非官方的 AI 使用将伴随合规风险增加。
当领导者在变革方面以身作则，运用 AI 工具，质疑既有假设，并以透明的方式做出艰难决定时，就能使转型成为现实。对于每天承担变革重任的中层管理人员和跨职能主管来说，这一点最为重要。
79% 的高管表示，到 2030 年，AI 将为其贡献收入。鉴于这种信心，为什么 95% 的组织没有看到任何可衡量的回报？
高回报部署和低回报部署之间的区别往往归结于一个问题：领导层是否就需要做出哪些改变才能取得成功达成一致？
在前景看好的试点项目之后，该如何通过设计实现持久价值？战略、风险和文化不是独立的挑战，它们是单一系统的杠杆。
1 Augmented work for an automated, AI-driven world，IBM 商业价值研究院，2023 年 8 月 10 日。
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption，Harvard Business Review，2025 年 11 月 11 日。