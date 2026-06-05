这里的模式似曾相识，但却很难从高层看到问题，而这恰恰是需要获得视野的位置。



一个团队可能会因为会增加整个系统摩擦的局部胜利而获得奖励。如果没人寻求系统性的解决方案，短期补救措施可能会悄然成为新的基准。大多数领导者都认为，大胆而协调一致的文化对于 AI 成功至关重要。但很少有人认为他们的组织是这样运作的。



造成这种差距是有原因的。AI 要求的整体性重新设计，感觉就像是在破坏那些您花了多年时间加固以抵御市场波动、但仍然有效的系统。在短期内，维持现状似乎是可行的，但未来的变化是巨大的。