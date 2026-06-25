5 个高级管理层联盟在 AI 时代证明了影响力

高级管理层中哪些新出现的关系对于实现转型至关重要。
智能体式 AI 提供了一个难得的机会。尽管 AI 已经对企业产生了巨大影响，但多智能体编排仍有可能彻底改变整个企业的工作流。但由于 AI 的下一代技术渗透到各个领域，高管们需要共同努力才能充分利用它。
AI 已经在高级管理层角色之间建立起更深层次的合作关系。根据猎头公司 Talentfoot 最近对当前高级管理层职位描述的分析，当今的高级管理层职位需要战略、收入问责、数据灵活性和运营扩展能力的结合。为了做出最佳的 AI 决策，这种跨职能的高管协作趋势显然需要深化和延续。
领导力面临的挑战是有意识地重新定义哪些高管关系最重要。以下五个新兴的高管联盟为 AI 优先的企业指明了方向。
人力资源职能非常适合 AI 应用，因为它涉及许多重复性流程，现在都可以实现自动化。但由于 HR 部门贯穿整个公司，其转型需要信息技术部门的广泛输入。这意味着首席人力资源官与首席技术官和首席信息官的合作比以往更加密切。IBM 经历了这一转变，首先将 AI 应用于内部职能，高管称其为零号客户。
2024 年，IBM 的 HR 问答聊天机器人 AskHR 处理了超过 1150 万次互动。其中只有 6% 的互动需要在平台之外路由给专门的人力资源合作伙伴。员工满意度评分也有所提升。与此同时，得益于 AskHR 中嵌入的 90 项（还在不断增加）自动化功能，管理者的人力资源事务处理速度提高了 75%。更快的速度和更好的体验体现了高级管理层密切合作所能带来的益处。
AI 需要大量的财务投资，因此财务领导者的角色已变得具有高度战略意义。根据金融教育与研究基金会最近的研究，77% 的 CFO 认为自己“非常深入地参与”企业范围内的战略决策。同一项研究还发现，64% 的组织表示正在采取由效率改进、自动化和 AI 推动的积极转型计划。面对高风险的判断，CFO 需要与 IT 部门的主管携手合作。
CFO、CIO 和 CTO 携手合作，能够解锁——并且，是的，衡量——生成式 AI 带来的全公司范围的业务价值。例如，IBM 之前的研究发现采用 AI 帮助组织将销售预测误差降低了 57%。根据 IBM 的进一步研究，领先的 CFO 们认为 CTO 是他们最重要的合作伙伴，其中 72% 的人将 CTO 列为极其重要或关键。财务和技术领导者应有机会进一步深化合作伙伴关系，监督智能体项目和投资的有序扩展。
运营领导者正从自动化任务转向编排智能体式 AI 系统。根据 IBM 的最新研究，近七成的 COO 表示已采用 AI 智能体，并正准备将其推广到企业范围。下一步是在一个综合运营平台中协调多个智能体，该平台似乎有望得到同样的广泛采用；Gartner 预测，到 2028 年，70％ 的 AI 应用程序将使用多智能体系统。
如果操作得当，多智能体编排将带来重大机遇。毕竟，生产力不仅仅意味着成本节约和效率。它还意味着建立自筹资金机制，以便投资于增长驱动型创新。但由于多智能体编排是整个企业运营方式的根本重构，这一机会也需要更紧密的合作。通过协调和强大的 IT 合作伙伴关系，运营角色可以成为关键的增长推动者。
无论您是管理总法律顾问办公室，还是负责 AI 或其他技术实施职能，都会看到围绕数据的法律风险不断增加。法务部门负责合规性：哪些司法管辖区是可接受的，哪些数据传输是允许的，以及哪些合同是安全的。但地缘政治紧张、监管不确定性和供应商锁定风险加强了人们对数据主权（即数据受数据生成国的法律管辖）的关注程度。
鉴于所有这些压力，保证企业级嵌入式 AI 的合规性似乎是一种限制。但实际上，得益于新兴的跨职能方法，合规可以成为一种推动力。Thomson Reuters 首席法务官 Norie Campbell 将人工智能时代对她职位的转变描述为：“法务部门不再被动地应对业务，而是帮助塑造业务的发展方向。”打破法律与技术领导力之间长久的隔阂，应有助于企业遵守不断变化的国际法律。
当高管层领导者将各方力量结合起来时，才能最好地应对 AI 时代的变化。这一过程越来越需要一个新的角色：由 CEO 设定愿景，而 CAIO 根据 CIO、CHRO、CFO 和 CLO 的意见进行跨职能协调。根据 IBM 的最新研究，现在有 76％ 的组织拥有 CAIO，较一年前的 25％ 大幅上升。
CAIO 的工作是中央协调员。该角色的具体细节可能因公司而异，但 CAIO 是转型的核心。Futurum Group 的研究发现，拥有 CAIO 的组织达到最高 AI 成熟度的可能性几乎是其他组织的三倍。显然，需要一个统一的协调点来与 CEO 和其他高管合作：高级管理层的领导者们将相互协调，引领 AI 革命。
技术变革需要组织变革。为过往的世界建立的高级管理层角色现在需要共同对成果负责，无论这种变化是发生在自动化员工队伍管理方面、从新兴技术获取价值还是协调 AI 智能体。数据主权不仅仅是一个法律问题。CAIO 处于这一切的核心位置。
随着 AI 应用案例的不断增多，企业的成功无疑将取决于重新设计的且跨职能的高管领导力。