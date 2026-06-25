5 个高级管理层联盟在 AI 时代证明了影响力

智能体式 AI 提供了一个难得的机会。尽管 AI 已经对企业产生了巨大影响，但多智能体编排仍有可能彻底改变整个企业的工作流。但由于 AI 的下一代技术渗透到各个领域，高管们需要共同努力才能充分利用它。

AI 已经在高级管理层角色之间建立起更深层次的合作关系。根据猎头公司 Talentfoot 最近对当前高级管理层职位描述的分析，当今的高级管理层职位需要战略、收入问责、数据灵活性和运营扩展能力的结合。为了做出最佳的 AI 决策，这种跨职能的高管协作趋势显然需要深化和延续。

领导力面临的挑战是有意识地重新定义哪些高管关系最重要。以下五个新兴的高管联盟为 AI 优先的企业指明了方向。