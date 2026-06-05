说我们需要 AI 这并不是一个合理的出发点。相反，如果是我们在企业如何转型才能取得成功的问题上达成一致，并专注于这些成果，会怎么样？如果结果是过滤器，是领导层用来辨别哪些工作流需要重新设计、其属于哪些领域的北极星，又会如何呢？



深入探究这些问题，您可能会发现自己置身于一个有趣的环境，其中，治理就是加速器。研究一致表明，精心设计的护栏措施实际上可以使组织更快行动。



投资人工智能治理的高管将获得更高的运营利润、更大的安全成果以及更快的采用率。明确的授权赋予团队果断行动的信心。