大多数 AI 战略都是为满足短期需求而制定的。表现最佳的公司面向转型进行构建。
是什么让成功的 AI 项目与众不同？即便是顶尖企业，也不会将 AI 视为工具或一次性投资。他们将其嵌入到运营结构中，从而重塑工作完成方式和决策方式。这种区别至关重要。
如今，仍有近一半的 AI 支出用于提升效率。这是必要的，但已不再足够。最大的回报来自于超越优化，优先考虑增长与创新，并以 AI 为核心重新设计工作流。
IBM IBV
2030 年的企业
目前 47% 的 AI 支出侧重于效率，但高管们预计，到 2030 年，三分之二的 AI 支出将致力于产品、服务和商业模式创新。 ”
高回报与低回报 AI 部署的区别并不像看起来那么复杂。许多组织倾向于在最容易展现进展的地方进行优化，而不是在最重要的地方进行优化。高管们可能认同 AI 将重塑结果，但如果没有明确的所有权，更深层次的重新设计和战略往往受制于短期压力。
随着 AI 规模的扩大，风险暴露也在不断加大。96% 的高管表示，采用生成式 AI 可能在三年内造成安全漏洞。如果不进行治理，组织就会积累财务责任，而每一次无归属的数据流动和不受监控的模式都会加重财务责任。1
这并非次要风险因素。这是导致失败的一个主要原因。当所有权分散但不明确时，风险就会转入地下，显露的时间也会很晚。它可能表现为意外的部署停滞、架构改造或修复成本。2
超过半数的企业在扩展 AI 时，缺乏管理它的基础性护栏措施。当治理只存在于政策文件而非工作流中时，团队要么放慢脚步，临时进行控制，要么无视它们直接行动。这两条路径都会提高后续纠正的成本。
如果治理加速进步而不是减缓进步，会怎么样？研究表明，清晰的护栏措施可以消除歧义，从而减少摩擦。早期投资于 AI 道德规范和治理的高管可以看到更优秀的运营表现、更高的安全性和更快的采用速度，不是因为克服了限制，而是因为决策变得更加清晰。
AI 部署失败或成功取决于其应用位置。低回报试点项目追求的是低风险的改进，而不是推动结果的决策和工作流程。
许多高管期望 AI 能够重塑业务成果，但他们的战略却无法支撑这一雄心壮志。这些努力旨在满足短期需求而不是提供复合价值，很少延伸到关键的工作流程。其结果是看似安全的投资组合，实际却无法实现其背后的雄心。
大多数公司缺乏完善的、企业级的 AI 框架，包括治理机制。大约四分之一的试点项目失败都源于这一缺陷。
如果缺乏正确的治理，噪音就会传播。没有明确的扩展路径。没有跨领域协调机制，结果责任就会分散。数据保持孤立状态。试点表现不佳，员工变得被动应对，而非直面根本的运营挑战。结果，真正的问题得不到解决。
风险往往潜伏在表面之下，只有当解决成本更高时才会显现出来。
IBM 商业价值研究院，IBM，2025 年
高管们将 AI 效率提升的四分之一以上 (27%) 归功于强有力的治理。 ”
说我们需要 AI 这并不是一个合理的出发点。相反，如果是我们在企业如何转型才能取得成功的问题上达成一致，并专注于这些成果，会怎么样？如果结果是过滤器，是领导层用来辨别哪些工作流需要重新设计、其属于哪些领域的北极星，又会如何呢？
深入探究这些问题，您可能会发现自己置身于一个有趣的环境，其中，治理就是加速器。研究一致表明，精心设计的护栏措施实际上可以使组织更快行动。
投资人工智能治理的高管将获得更高的运营利润、更大的安全成果以及更快的采用率。明确的授权赋予团队果断行动的信心。
在治理成熟度较高的组织中，68% 的组织依赖于预先批准的、低风险的用例，这使得团队无需定制审核即可执行任务。3实时监控和明确的阈限让领导者有信心采取行动。
AI 带来了新的合规风险：偏差、可解释性差距、数据漂移。在开发、部署和监控中建立控制措施，以更快地扩展。高管们将 AI 效率提升的 27% 归功于强有力的治理。4
具有明确决策权的治理委员会将风险管理转化为优势。71% 的公司表示，已执行此措施的公司安全性提高了 23%，员工敬业度提高了 20%，AI 采用率提高了 18%。3
79% 的高管表示，到 2030 年，AI 将为其贡献收入。鉴于这种信心，为什么 95% 的组织没有看到任何可衡量的回报？
文化与 AI 战略并非同时演进。它是运行战略的基础设施。可持续扩展的组织正在重新设计工作的移动方式。
在前景看好的试点项目之后，该如何通过设计实现持久价值？战略、风险和文化不是独立的挑战，它们是单一系统的杠杆。
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap，IBM Security 和 Ponemon Institute，IBM，2025。
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact，Accenture Research，Accenture，2025。
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity，IBM 商业价值研究院，IBM，2025。
4 AI governance trends: How governance increases velocity，IBM 商业价值研究院，IBM，2025 年。