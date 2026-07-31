随着消费品公司竞相将 AI 融入需求预测、定价、市场营销、客户服务和产品创新，许多公司发现问题并非他们能否轻松启动另一个试点项目。真正的问题在于，一旦 AI 开始在整个企业范围内做出决策、提出建议或自动执行决策，他们能否继续保持控制权。提出负责任的 AI。

越来越多的证据表明，治理是 AI 得以扩展的关键。根据 IBM 商业价值研究所 (IBV) 的最新研究，将控制嵌入 AI 架构的组织部署的 AI 智能体数量是没能做到的组织的 16 倍，支出是其四分之一，运营利润率则高出 18%。这一发现将 AI 从管理风险的防御功能重新定义为核心绩效杠杆。治理将变得越来越重要，例如 Gartner 预测，到 2027 年，人工智能治理和负责任 AI 能力将成为 75% 的 AI 平台的组成部分，使它们成为主要的竞争领域。