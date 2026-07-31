从定价到个性化，AI 正越来越贴近消费者，这考验着企业能否在保证可见性、信任度和控制力前提下实现规模化。
随着消费品公司竞相将 AI 融入需求预测、定价、市场营销、客户服务和产品创新，许多公司发现问题并非他们能否轻松启动另一个试点项目。真正的问题在于，一旦 AI 开始在整个企业范围内做出决策、提出建议或自动执行决策，他们能否继续保持控制权。提出负责任的 AI。
越来越多的证据表明，治理是 AI 得以扩展的关键。根据 IBM 商业价值研究所 (IBV) 的最新研究，将控制嵌入 AI 架构的组织部署的 AI 智能体数量是没能做到的组织的 16 倍，支出是其四分之一，运营利润率则高出 18%。这一发现将 AI 从管理风险的防御功能重新定义为核心绩效杠杆。治理将变得越来越重要，例如 Gartner 预测，到 2027 年，人工智能治理和负责任 AI 能力将成为 75% 的 AI 平台的组成部分，使它们成为主要的竞争领域。
对于 CEO、CIO、CTO 和首席 AI 官来说，关于治理的辩论正在发生转变。许多组织仍然把治理当作可以随采用而进行的事情：启动试点，验证用例，之后再添加控制措施。其他人应对风险的方式则是以安全为名放慢一切。这两种方法都无法在整个组织中快速、安全地扩展 AI。
领先的公司正试图通过从一开始就在 AI 系统的运行方式中构建规则来避免这种权衡，包括智能体可以访问哪些数据、可以采取哪些行动、必须产生哪些证据以及何时必须由人类干预。在这种模式下，治理不是一个事后审核 AI 的委员会；而是一个通过设计融入数据管道、模型、工作流程和决策点中的信任体系。
正如 CEO 主导的消费品论坛数据驱动型价值链总监 Rudy Hgedorn 在接受 IBM Think 采访时所言，如今的差距类似于让某人操作强大机器而无需认证：“每个人都需要驾照——AI 也需要。我们还没达到那个阶段。”
在包装消费品 (CPG) 领域，弥合差距尤为紧迫，因为 AI 正在迅速进入塑造消费者信任的领域：定价、声明、个性化、促销、供应预测和品牌传播。一次错误的推荐或未经检查的输出都可能演变成品牌事件。监控薄弱的 AI 系统可能会在消费者做出决策时生成错误定价、误导性声明或带偏见的个性化服务。
IBM Consulting 的全球可信 AI 负责人 Phaedra Boinodiris 告诉 IBM Think，许多组织仍然缺乏管理这种风险所需的基础知识。她说：“你不可能管理你看不见的东西。”她指出，公司需要了解他们的 AI 库存、审计、监管风险和模型行为。她补充说，治理不能仅限于法律合规，因为“你可以让人工智能在合法同时表现糟糕。”
随着企业从生成式 AI 试点转向能够更加自主行动的智能体式 AI 系统，一旦出现问题，风险就会成倍增加。Boinodiris 表示，IBM® Research 发现，虽然 88% 的组织正在尝试智能体式 AI，但 80% 的组织仍然缺乏对早期形式 AI 的基础治理。她说，这种差距使得素养、问责制和权威变得至关重要。她说：“治理工作需要权力，需要有资金支持的授权。这不是兼职工作。”
随着 AI 智能体开始代表员工、客户或业务职能行事，控制权已不再局限于系统之外。它必须成为系统运作方式的一部分。领导者不仅需要了解 AI 工具在做什么，还需要了解它是否实时地在批准的范围内行动。
治理问题不仅仅是声誉问题，还是财务问题。随着 AI 的应用扩展到各个业务部门、模型和供应商，基础设施和词元可能很快就会成为一种新的影子消费形式。IBV 研究指出，84％ 的技术领导者尚未完全实施 AI 财务管理，而 85％ 的技术领导者对实时 AI 支出缺乏全面可见性。如果没有问责机制，即使商业价值尚不明确，AI 的成本也可能上升。
Hagedorn 表示，与此同时，许多公司却忽视了一个根本性的制约因素：数据质量。正如他所说：“AI 以数据为食——看看它能吃到什么。”许多组织拥有的是“一大堆数据——但这些数据并不真正具有互操作性”，这些数据往往分散在有数十年历史的系统和孤岛中。
这带来了熟悉的风险，代价也更高。“垃圾进，垃圾出”不再是后台问题，它直接影响了规模化的 AI 输出。越来越多的公司正在深入了解利用 AI 来清理、标准化和验证数据，然后再将数据摄取到模型中，认识到“负责任的 AI 使用主要与数据使用有关”，Hagedorn 表示。
这就是为什么治理越来越频繁地与扩展联系在一起。Boinodiris 说，AI 项目经常停滞不前，并非因为领导者缺乏雄心，而是因为缺乏可重复的控制。如果每个用例都需要定制审批流程、定制架构和定制风险评审，AI 就会停留在试点阶段。但是，如果将相同的控制规则嵌入一次并在系统中重复使用，那么每个新的用例都可以在已知的边界内更快地行动。
IBM Consulting 消费行业副总裁 Elaine Parr 表示，取得进步的组织是那些超越孤立概念验证进行思考的组织。她说：“这不在于你 AI 化的对象；而在于你实施的方式。除非你着眼于变革，除非你着眼于那些更高层次的益处，否则你将永远陷入这种迭代式的概念验证狂热之中。”
Parr 指出，流程所有权的复兴是大型公司尝试治理 AI 转型的一种方式。用她的话来说，过去那种全局流程负责人的概念正在变得越来越像“全局活动负责人”——既要监督流程，又要监督围绕流程的平台、数据、技能和运营模式。
这种运营纪律对 CPG 领导者来说是熟悉的领域。这些公司已经在管理产品召回、供应商风险、质量保证和监管审计。后续步骤是将同样的严谨性应用于 AI，包括事件跟踪、严重性分类、实时干预协议以及系统故障时的明确责任归属。
一些行业领导者已经在朝着这个方向迈进。Parr 指出，Nestlé 是一家 CPG 企业，在转型方面“非常深思熟虑且目标明确”。她指出，Nestlé 已公开讨论了其“Nestlé 增长动力”转型战略，该战略的目标是到 2027 年底实现 30 亿瑞士法郎的收益。Parr 将该计划描述为不仅仅是一项成本计划，而是一个关于排序转型、员工队伍变动和技术决策的治理故事。
IBM 与客户合作的 AI 工作中，团队将负责任的 AI 视为助力因素，而非阻碍因素，IBM 杰出工程师 Sophie Kuijt 向 IBM Think 表示。谈到 IBM 的方法，她说，随着 IBM 扩展新技术和案例，治理是一个“通过设计”实现的优先事项。她说，目标是从一开始就明确创新必须符合既定原则。治理“不是用作拦截器”或仅用作合规性清单，而是作为在流程早期建立透明度的“推动因素”。
这一转变反映了一个更广泛的运营现实：治理不能一直是外层因素。正如 Hgedorn 所描述的，公司越来越需要“将道德责任融入基础架构”，即从一开始就将护栏措施直接嵌入到工作流和系统中，而不是通过在前门处和部署后提示应用护栏。
Boinodiris 警告说，如果这个人不了解 AI 系统，仅仅将其放入人机回圈中是不够的。对于高风险用途，人类需要可观测性、数据来源、证据以及询问系统为何产生输出的能力。她说，如果没有这一点，人员监督可能会变成“洗白责任”。
更广泛的主权问题是，企业是否能够实时证明控制权：谁控制系统、如何运作，以及控制是否涵盖数据、人工智能、身份和运营。这超出了工作负载的范围。关键在于证据是否连贯，问责机制是否明确，以及治理是否建立在系统之内而不是在事件发生后重建。
对消费品企业而言，其回报并非更慢、更安全的 AI。这是企业可以信赖的更快速的 AI。
治理如果做得好，领导者可以部署更多智能体，清晰看到成本，在系统漂移时介入，并扩展用例，而无需每次都重新发明控制措施。它还有助于确保底层数据（AI 所依赖的燃料）干净、可互操作且符合实际用途。
随着 AI 融入价值链的各个环节，最终的赢家将是那些能够将控制融入速度的企业——并且要确保他们的 AI 像任何其他强大的系统一样，已经获得了运行许可。
高级合伙人，EMEA 消费品和零售行业负责人
IBM 北欧和中欧地区杰出工程师兼 CTO
IBM Consulting 可信 AI 全球负责人