让我们把时间快进一下。您的 AI 战略雄心勃勃，资金充足，并且正在整个企业中产生真正的能量。您已经立案并启动了展现出真正前景的试点项目。基础已经建成。



现在我们来探讨一个更棘手的问题：如何通过设计实现持久价值？如何从局部成功过渡到 AI 在业务核心蓬勃发展？这正是许多公司停滞不前的原因，而那些没有止步于此的公司不仅仅是在做实验，他们还在纪律之间建立了关联，并为另一个长期目标做好了准备：可重复性。