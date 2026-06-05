从概念验证到性能验证：那些维持 AI 价值的企业率先弄清了什么。
让我们把时间快进一下。您的 AI 战略雄心勃勃，资金充足，并且正在整个企业中产生真正的能量。您已经立案并启动了展现出真正前景的试点项目。基础已经建成。
现在我们来探讨一个更棘手的问题：如何通过设计实现持久价值？如何从局部成功过渡到 AI 在业务核心蓬勃发展？这正是许多公司停滞不前的原因，而那些没有止步于此的公司不仅仅是在做实验，他们还在纪律之间建立了关联，并为另一个长期目标做好了准备：可重复性。
Dorottya Sallai 博士
伦敦政治经济学院
人工智能的采用是一种文化转变。 ”
部署在一个业务部门中运行良好，但无法转移。自动化在这里节省时间，同时在那边制造瓶颈。如果没有关于“进步”的共同定义，信心就会受到削弱，AI 也停留在工具的集合层面，而不是一种运营能力。
扩展 AI 是一项运营挑战，也是一项经济挑战。随着模型组合的增长和基础设施需求的增加，成本纪律与价值创造变得密不可分。仅由于成本原因，21% 的生成式 AI 计划已经未能扩展。²
92% 的 CDO 表示，他们需要关注业务成果才能取得成功，但只有不到三分之一的 CDO 为此制定了明确的措施。²当不同职能部门对成功的定义不同时，企业无法区分成功组合和实验组合。
这一比例高于 2023 年的 41%。基础正在迅速改善。³但平台成熟度本身并不能创造价值。领先的企业正在将统一数据与共享指标和可重复模式联系起来，以便每一项举措都能加强后续举措。
这些脱颖而出的公司从第一天起就面向整合进行设计。他们不把战略、风险、文化和价值视为彼此独立的挑战，而是视之为一个单一系统中的杠杆——一个学习速度更快、适应性更强、并且每项投资都能产生复利效应的系统。
如果进步没有明确定义，AI 的采用就会失去动力，最终只会变成一套互不相连的工具，而不是成为企业运营方式的一部分。
我们对此有亲身体验。有些业务在一个业务部门中起步很顺利，看起来问题已经解决。试着移动到其他地方，它就会开始分崩离析。自动化简化了一个领域的工作，但会在其他地方引入摩擦。早期看似成功的案例可能会在整个企业的压力环境中崩解。
当规模化瓶颈出现时，它们会悄无声息地累积。整合是后期加装的，而非设计之初就考虑在内。计算成本不断攀升，生成式 AI 项目无法扩展。
研究表明，AI 在业务职能的中心（运营、财务、供应）整合纪律最为重要的地方大显身手。要让 AI 大规模运行，您需要将其视为一种系统能力。那些不愿迈出这一步的人，无法实现潜在的前景。
IBM 零号客户，成功案例，2025
IBM 通过 AI、混合云、自动化和咨询专长，达成 45 亿美元的生产力增益——这一数字仍在不断增加。 ”
从第一天起，面向整合的设计就能可靠地创造持久价值。成功的组织将战略、风险、文化和价值视为共享系统中的相互依赖的力量。
而且这个系统比技术优势更耐用。它的学习速度更快，适应能力更强，投资回报更高。我们与领导者一起经历了这一转变，我们看到，如果做得好，这种协调一致不仅可以缩小雄心与影响之间的差距，还能开辟以前看不到的可能性。
2023 年，只有 41% 的数据领导者拥有合适的平台。³到 2025 年，75% 的人表示拥有跨孤岛实现整合的平台。¹这种转变很重要，因为统一的数据、强制执行的质量标准和清晰的沿袭决定了 AI 是提供有用的洞察分析还是昂贵的噪音。
70% 的高管表示，生成式 AI 是计算成本的驱动因素。平均而言，21% 的生成式 AI 计划因此而无法扩展。¹平衡灵活性与成本控制的组合级架构可帮助您从当前投资中获取更多价值。
当这些功能独立运作时，会导致重复劳动、衡量标准不一致和成本上升。采用中心辐射式或集中式模型的 CDO 的效率提高了 36%。⁴
79% 的高管表示，到 2030 年，AI 将为其贡献收入。鉴于这种信心，为什么 95% 的组织没有看到任何可衡量的回报？
高回报部署和低回报部署之间的区别往往归结于一个问题：领导层是否就需要做出哪些改变才能取得成功达成一致？
文化与 AI 战略并非同时演进。它是运行战略的基础设施。可持续扩展的组织正在重新设计工作的移动方式。
1 CEO 的生成式 AI 指南：计算成本，IBM 商业价值研究院，IBM，2024 年 10 月。
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect，IBM 商业价值研究院，IBM，2024 年。
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value，全球高管系列，IBM 商业价值研究院，IBM，2023 年 4 月。
4 破解 AI 投资回报迷局：首席 AI 官如何化繁为简，开辟价值创造新路径，Research Insights，IBM 商业价值研究院，IBM，2025 年 7 月。