AI 被视为整个企业的优先事项，但所有权和决策权却分散在高级管理层中。¹每个角色都推进自己的使命：技术、数据、战略、用例，但没有单一高管明确负责端到端的结果，也没有权力解决跨职能权衡。因此，有关资金、风险、优先级和治理的决策一直悬而未决，当投资回报率令人失望时，很难确定责任人。



“任何人都不应该拥有 AI——它必须受到引导。”

Lula Mohanty，IBM Consulting 中东管理合伙人

解决：

组织可以通过明确谁对结果负责、谁负责执行以及谁扮演治理角色来获得益处。建立企业级决策方法有助于处理优先事项冲突时的权衡取舍。概述跨职能冲突的升级路径也很有用，这样问题可以及时解决而不是被拖延。通过 CEO 和董事会的公开支持来强化这一结构，可以增强那些对结果负责的人在做出跨职能决策时的权威。

高管总结：

正如 IBM 咨询中东管理合伙人 Lula Mohanty 对 IBM Think 所说：“AI 不应由某一个人拥有——它必须被引导。”然而，如果没有明确的问责机制和做出企业范围 AI 决策的权限，真正的自主权就不存在。