很容易将 AI 计划停滞归咎于技术不成熟、数据准备不充分或工具不足。这些因素固然重要，但往往不是根本原因。更多时候，规模化失败的原因其实很简单：决策权分散于高级管理层。
CIO 拥有基础设施，CDO 拥有数据，CAIO 拥有战略，业务领导者拥有用例，但没有一个单一框架可以协调投资、优先级、治理和结果问责。
随着董事会和股东们从询问“我们是否在投资 AI？”转变为询问“AI 正在产生什么，以及谁拥有结果？”，不明确的决策权正成为企业价值实现的主要制约因素。以下是企业 AI 中决策权限不明确的五种表现方式以及解决方法。
AI 被视为整个企业的优先事项，但所有权和决策权却分散在高级管理层中。¹每个角色都推进自己的使命：技术、数据、战略、用例，但没有单一高管明确负责端到端的结果，也没有权力解决跨职能权衡。因此，有关资金、风险、优先级和治理的决策一直悬而未决，当投资回报率令人失望时，很难确定责任人。
“任何人都不应该拥有 AI——它必须受到引导。”
Lula Mohanty，IBM Consulting 中东管理合伙人
解决：
组织可以通过明确谁对结果负责、谁负责执行以及谁扮演治理角色来获得益处。建立企业级决策方法有助于处理优先事项冲突时的权衡取舍。概述跨职能冲突的升级路径也很有用，这样问题可以及时解决而不是被拖延。通过 CEO 和董事会的公开支持来强化这一结构，可以增强那些对结果负责的人在做出跨职能决策时的权威。
高管总结：
正如 IBM 咨询中东管理合伙人 Lula Mohanty 对 IBM Think 所说：“AI 不应由某一个人拥有——它必须被引导。”然而，如果没有明确的问责机制和做出企业范围 AI 决策的权限，真正的自主权就不存在。
高级管理层领导可以修复所有权，但如果激励措施不一致，仍然会失败。即使领导者在 AI 目标上达成一致，他们的激励仍然与职能成功挂钩——CIO 考虑成本控制、CDO 考虑数据质量、CAIO 考虑模型性能，而业务领导者考虑损益结果。
如果不对企业 AI 结果承担共同责任，每位高管都会根据自己的指标，而不是集体投资回报率，进行优化。例如，对于推动企业价值但降低局部关键绩效指标 (KPI) 的计划，团队可能会降低优先级，抗拒为跨职能能力提供资金，或者避免那些对整体有利但对自身领域无益的风险。随着时间的推移，AI 变成了伪装成性能问题的协调问题。
解决方案：
将高管激励和性能指标与共有的 AI 驱动业务成果进行协调。将薪酬、资金和成功指标与企业价值创造（如收入影响、成本转型或生产力提升）挂钩，而不是与孤立的职能指标挂钩。
高管总结：
如果领导者被单独衡量，他们会进行个体优化。只有当激励机制促使各方围绕共同目标达成一致时，AI 价值才能得以实现。
业务部门提出 AI 用例，技术团队评估可行性，数据领导者评估准备情况，而另一个团队则定义战略目标。但是，如果没有统一的决策框架，AI 计划的优先顺序取决于影响力、紧迫性或有预算的人，而不是企业价值。
“随着 AI 扩展组织所能看到和知道的范围，领导者必须决定什么是重要的，围绕它调整企业，并以快速、连贯的方式行动。”
Gary Cohn，IBM 副董事长，2026 年 CEO 研究
解决方案：
从去中心化创意生成转向集中管理、具有明确价值门槛的 AI 组合。建立一个小型跨职能优先事务论坛，根据企业价值潜力、可扩展性、数据准备度和复用等一致标准评估用例。将各项计划作为组合进行资助和排序，而不是作为孤立的提案对待，这样只有那些具有可信的扩展路径的计划才能获得持续的投资。
高管总结：
有效的 AI 战略定义了组织如何选择、排序并致力于能够实现可衡量企业价值的举措。²它确立了必要的决策标准、治理机制和资源分配模型，以确保优先执行值得持续投资和扩大规模的工作。
治理通常被视为一个审核层，在团队已经设计和试点解决方案之后进行；AI 也不例外。这导致团队在后期阶段遇到风险、合规、数据使用、模型责任或伦理问题等阻力。这也强化了这样一种看法，即治理是拦截器——而真正的问题是治理没有及早纳入决策。3
解决方案：
从一开始就将治理嵌入工作流中。明确谁有权批准风险阈值、数据使用情况、部署标准和升级路径。IBM–EY 与 Banco do Brasil 联合开展的成功案例研究表明了治理如何推动，而非阻碍，AI 创新。 作为一家肩负监管职责和公共使命的公共金融机构，该银行需要一项明确的战略，来以负责任、透明的方式大规模使用 AI。该银行实施了涵盖整个模型生命周期的综合 AI 治理框架，明确定义了角色、控制和监控流程。
高管总结：
治理只有在决策权不明确时才会显得像瓶颈。当风险、数据与部署的管理权限被预先定义并嵌入到工作流中时，治理就成为解锁可扩展、可信 AI 的机制。
概念验证可能表明 AI 用例在本地有效，但扩展需要在基础设施、数据访问、变更管理、资金、合规和运营模式设计方面做出决策。如果决策权不明确，每次规模化步骤都需要重新调整，有前景的试点项目就会停滞不前。
解决方案：
在试点开始前定义扩展阶段的决策权。领导者应当知道谁决定试点是否推进，谁资助扩展，谁负责采用，谁衡量企业影响力。⁴
高管总结：
没有扩展决策模型的试点仍是一个孤立的实验。当组织能及早明确界定谁有权推动、投资、运营和衡量影响时，扩大 AI 试点的规模会更有效，这样就不会在由验证转向价值实现时失去势头。
AI 优先的 CEO（在整个工作流程中嵌入 AI、协调职能并专注于长期价值的 CEO）的收入增长高出 17%。⁵他们深知 AI 既关乎技术，也关乎领导力。明确决策权的组织可以将 AI 从一系列互不关联的举措转变为一个协调一致的价值创造系统。问题已不再是是否要投资 AI，而是领导层是否已建立了使这些投资大规模获得回报所需的问责制和权力。
¹,⁵ 2026 CEO Study，IBM 商业价值研究所，2026 年 5 月 4 日
² “How to build a successful AI strategy”，IBM Think
³ The enterprise guide to AI governance，IBM 商业价值研究院，2024 年 10 月
⁴ “How to scale AI in 2026: 5 moves for efficiency and governance”，IBM Think，2026 年 3 月 9 日
IBM Consulting 的管理合伙人。