CAIO 与 CEO 的协调：为何至关重要以及需要哪些条件

当 IBM 的 Alexandra Nasif 请首席 AI 官 (CAIO) 描述他们面临的最大障碍时，他们往往会提到类似的体验。

“它被描述为'我差不多是孤身一人在这座岛上，我有一个非常庞大、艰巨、史无前例的使命要完成，但我没有以所需的方式与他人联系起来。'”IBM Consulting 美洲 AI 实践负责人 Nasif 告诉 IBM Think。

随着组织从 AI 试点项目转向全面生产环境，这种困境正变得愈发普遍。早期有助于加速 AI 创新的去中心化实验，已被脱节的系统和不均衡的监督所取代。

各部门争夺相同的资源，造成重复工作，并且将自身的成功与整个企业隔离开来。结果，投资回报率并没有跟上预测的步伐。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，只有 25% 的 AI 计划实现了预期价值，并且只有 16% 的计划在企业范围内进行了扩展。

尽管高管们可能想将责任直接归咎于 AI 领导层，但 CAIO 们表示，由于对 AI 决策缺乏明确的授权和所有权，他们很难提供可衡量的结果。CEO 的期望与 CAIO 的运营现实之间的鸿沟日益加深，导致协调不力，使 AI 项目一直停滞在不够成熟的阶段。