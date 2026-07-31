CAIO 与 CEO 的协调：为何至关重要以及需要哪些条件

首席 AI 官的任务是扩大最初的孤立成功，以期让高级管理层团结在共同的 AI 愿景之下。
当 IBM 的 Alexandra Nasif 请首席 AI 官 (CAIO) 描述他们面临的最大障碍时，他们往往会提到类似的体验。
“它被描述为'我差不多是孤身一人在这座岛上，我有一个非常庞大、艰巨、史无前例的使命要完成，但我没有以所需的方式与他人联系起来。'”IBM Consulting 美洲 AI 实践负责人 Nasif 告诉 IBM Think。
随着组织从 AI 试点项目转向全面生产环境，这种困境正变得愈发普遍。早期有助于加速 AI 创新的去中心化实验，已被脱节的系统和不均衡的监督所取代。
各部门争夺相同的资源，造成重复工作，并且将自身的成功与整个企业隔离开来。结果，投资回报率并没有跟上预测的步伐。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的数据，只有 25% 的 AI 计划实现了预期价值，并且只有 16% 的计划在企业范围内进行了扩展。
尽管高管们可能想将责任直接归咎于 AI 领导层，但 CAIO 们表示，由于对 AI 决策缺乏明确的授权和所有权，他们很难提供可衡量的结果。CEO 的期望与 CAIO 的运营现实之间的鸿沟日益加深，导致协调不力，使 AI 项目一直停滞在不够成熟的阶段。
2023 年，生成式 AI 首次席卷企业环境时，CEO 向其新任 CAIO 提出了一个简单指示：让尽可能多的团队参与进来。
如今，随着组织扩大生产规模，CAIO 面临着更加复杂的新现实。由于不同团队在试点阶段采用不同的 AI 解决方案和数据源，企业生态系统变得混乱、支离破碎、难以管理，估计每年会给大型企业造成 1.4 亿美元的损失。
IBM 商业价值研究院研究总监 Jacob Dencik 告诉 IBM Think：“当谈到将 AI 扩展到企业规模以产生影响时，所有这些碎片化都可能成为造成巨大混乱和蔓延的根源。我们的 IT 系统应该支持这成千上万的智能体和资产吗？那要怎么操作呢？”
AI 与其他技术不同，与云、IoT 或边缘计算不同，大多数员工每天都会接触大语言模型，而且对于要如何使用大语言模型“每个人都有自己的看法”，Dencik 说。因此，与其他领导者相比，CAIO 往往面临更多的抗拒和阻力。
最后，由于 AI 跨越部门和用例，CAIO 并不像 CFO 控制财务或 CTO 控制 IT 那样，天然地掌控智能体部署。
在没有明确执行机制的情况下，CAIO 常常依赖说服的力量，即指出组织最紧迫的业务目标，确定 AI 可以在哪些方面提供帮助，并以同事们能够理解的方式进行沟通。
如果芝加哥大学实践副教授 Roger Moore 试图向他的学生们传授一条建议，那就是与 AI 相关的讨论与任何其他商业决策没有什么不同。这对现任或即将上任的 CAIO 来说是个挑战，他们通常具有技术背景。
“如果对 CEO 开口说的第一句话就是‘曲线下的面积’，那你就已经失败了。这种沟通没法产生任何效果。”Moore 告诉 IBM Think。“必须使用对方的语言，即业务的语言进行沟通。”
数据科学家 Jon Morra 对这个挑战深有体会。他是广告技术公司 Zefr 的 CAIO，利用 AI 为广告商对社交媒体内容进行分类。Morra 不必让同事们相信 AI 很有用，这是他们提供的产品的核心部分。更困难的是在商业和技术世界之间穿梭。
“我花了一些时间才意识到，我的职责不仅仅是通过团队生产的 AI 为客户创造最大价值，还要通过使用这些工具让业务更加高效。”Mora 说。“我不得不同时学习多种表达方式。”
在优化 Zefr 面向客户的模型时，Morra 可以指出可靠的指标，如准确性、召回率和精确度。但是，像 Zefr 是应该使用第三方 LLM 还是应该使用开放权重模型构建自己的 LLM，或者其开发人员应该在多大程度上利用智能体实现编码自动化这样的开放式流程问题，就很难回答了。
Morra 表示，有帮助的做法是（与 CTO 一起）牢牢掌控技术方面，同时在业务方面减少限制，更加开放包容。他补充说，这种平衡对于每家公司来说都会有所不同。
目前，大多数 CEO 相信 AI 可以改变其业务，但他们仍然需要帮助来确定优先考虑哪些 AI 计划、如何实施这些计划以及如何区分 AI 炒作与当前能力。
CAIO 可以首先提出诸如“是什么让你彻夜难眠？”之类的问题。芝加哥大学 Moore 教授说道。这些答案可以帮助 CAIO 将 AI 政策导向具体的业务问题，而不是先考虑技术功能，再反向推导潜在的用例。
“去掉其中的技术。组织和公司的战略使命和目标是什么？”IBM 顾问 Nasif 补充说。“如果是根据组织的目标来确定行动，那么你们的优先事项就会在本质上保持一致。”
CEO、CAIO 和其他高管之间可能产生的摩擦本质上并不是负面的；在某些情况下，它可能是有效实施 AI 的关键驱动力。
CAIO 可以扮演挑衅者的角色，为组织的主流 AI 战略提供必要的制衡。
如果一个组织倾向于谨慎行事，那么它的 CAIO 可以暂时转型为首席转型官，推动同事们承担更多风险。例如，CAIO 可能会建议积极扩大具有高影响力、低风险的 AI 部署规模，例如自动化的潜在客户开发工具或笔记智能体，这些工具或智能体可在早期展现前景。
同时，当 CEO 过于激进地推行 AI 时——没有明确的业务目标，或者没有关键绩效指标 (KPI) 来衡量成功——CAIO 可以重新设定预期，制定更现实的目标，并帮助确定哪些 AI 计划值得推行。
例如，CAIO 可能会说服金融分析师保留较旧的、基于神经网络的金融预测模型，而不是采用更时髦的 LLM 模型，因为 LLM 模型的准确性较低，成本较高。
这种健康的紧张关系只有在高管层能够保持高度信任时才能奏效：利益相关者，尤其是 CEO，必须愿意接受反馈，并愿意根据新证据制定政策。然而，即使一些分歧有助于推动创新，但 CEO 和 CAIO 需要围绕一组共同的业务目标凝聚起来并切实执行，否则就有可能永远停留在试验阶段。
除了战略协调外，CEO 和 CAIO 可能会重新考虑他们的运营结构，因为如同技术顾问 Mike Mason 所说，“AI 实际上有助于指明”组织内部已经存在的根本问题。
全球科技咨询公司 Thoughtworks 前 CAIO Mason 表示：“如果治理不善，组织中存在从业务战略到执行机制不明确的问题，AI 也无能为力。实际上，我认为 AI 将会触及你们的痛处。”
可从一个起点出发：审视高层基础设施是否过于碎片化和分散。根据 IBV 2025 年的一份报告，采用中心辐射式或集中式 AI 框架的组织比采用完全分散式架构的组织获得的投资回报率高出 36%。
“中心辐射”方法旨在平衡团队自主权与统一监督：各部门对其 AI 部署的有限控制权和所有权，而集中式 AI 团队则在开发人员、IT 和网络安全人员的支持下，拥有治理、配置和监控权。此外，根据 IBV 的最新研究，自动化这些流程的组织扩展其 AI 计划的可能性要高 13 倍。
这些架构转变可能需要 CEO 向 CAIO 授予更多权力，包括控制 AI 预算和执行 AI 相关政策的能力。CEO 还必须向利益相关者传达优先事项，并要求其通过自身行为模仿以业务为中心的 AI 决策。
Nasif 说：“如果你不能广泛地推销这种愿景，你就会在这个碎片化的阶段陷入瘫痪，因为你无法获得扩展所需的广泛支持和采纳。”
随着 AI 能力的演进和扩展，CAIO 的角色正从 AI 宣传推广转向实施与协调。这需要与 CEO 合作，让团队专注于业务成果，通过强大的治理框架保持一致，并适应 AI 的新兴功能。
“首席 AI 官的角色可能会逐渐演变成这样——更多地领导这种变革，而不仅仅是制定战略和定义用例。”Dencik 说。“在高层更加协调一致的同时，还要将这种一致性嵌入到组织内部及其运作方式中，这就是如何通过规模化 AI 取得更大成功并保持持续创新的方法。”
IBM Consulting 美洲 AI 实践负责人。
IBM 商业价值研究院研究总监