走在前列的企业已将协调一致作为一项工作纪律。他们明确了跨职能的所有权，规范了数据与运营的连接方式，并在工作流中嵌入了治理。

这就是构建更智能企业的意义所在：使核心系统和流程足够智能，能够相互加强，从而使您的企业能够接受和利用新工具。