为什么 95% 的企业在 AI 上投入数十亿美元却一无所获，而另外 5% 的企业却有所收获1
大多数 CEO 都知道根本性变革即将到来。其中五分之四的受访者认为，到 2030 年，AI 将推动营收增长。资金正在流入，采用该技术的指令已经发出，而且在大多数企业中，多个 AI 计划已经启动。这一雄心壮志可谓恰到好处。
但仅靠雄心不会带来回报。研究表明，大约 95% 的组织几乎没有看到生成式 AI 产生任何可衡量的影响。
这不仅是因为技术存在不足，还因为没有适当的架构来帮助其在实践中蓬勃发展。
Boston Consulting Group
“为未来而建 2025”
70% 的 AI 障碍是由人员、组织和流程造成的。 ”
每位高级管理层领导者都在自己的职权范围内做出正确的选择。但单独推进时，这些优先事项会使企业朝着不同的方向发展。其结果就是产生“漂移”，而搁置时间越长，逆转就越困难。
每个人都认为这很重要。差距在于执行。每位领导者都依据合理的授权行事，但这些授权是为了实现职能卓越而设计的，而不是为了 AI 所要求的跨职能协调。高层的认同不会自动转化为实践的连贯性。
脱节不是因为不同意，而是因为漂移。初衷良好的优先事项在执行过程中往往会出现分歧。由此产生的摩擦会悄然加剧，导致周期时间延长、工作重复，以及战略在到达负责交付的团队之前就失去连贯性。
四分之三的企业仍在分散的工具上运行 AI，这些工具存在集成债务，错位的成本最为明显。实现工作流程现代化不仅仅是科技升级，更是决定 AI 收益在业务中保持孤立还是实现累加的基础设施。
领先的企业通过明确所有权、规范数据和运营的连接方式以及将治理嵌入工作流程，将一致性转化为一种工作纪律。这就是构建更智能业务的样子：核心系统相互补充。
从任何单一的角度来看，都很难理解这一挑战。在整个组织中，每条业务线都在努力推动自己的优先事项，无论是保护资本、推动增长、建立数据就绪状态还是实现技术栈现代化。风险与合规性与增长团队相冲突。长期目标与快速实现投资回报率之间存在冲突。技术部门和人事部门在如何让试点真正发挥作用这个问题上存在分歧。
这种差距很容易产生摩擦和偏差：通过那些本意良好、但始终无法完全融合的优先事项。超过一半的高级管理层承认，AI 的采用正在使他们的公司变得不协调。
您可能已经看到了以下征兆：返工。团队重建其他地方已有的东西。部署速度趋于平稳。将新技术集成到旧技术栈或消除数据孤岛的艰巨任务。这类挑战令人不禁思考：是不是应该重新开始？
这些迹象表明，不协调的执行成本正在利润中积累，并将精力从最优秀的人手中转移开来。
Accenture
利用生成式 AI 实现重塑，2025
由 CEO 领导、企业范围内一致的组织从生成式 AI 中获得重大价值的可能性提高了 2.5 倍。 ”
走在前列的企业已将协调一致作为一项工作纪律。他们明确了跨职能的所有权，规范了数据与运营的连接方式，并在工作流中嵌入了治理。
这就是构建更智能企业的意义所在：使核心系统和流程足够智能，能够相互加强，从而使您的企业能够接受和利用新工具。
明确谁来决定什么，资本如何在不同领域流动，以及激励机制是奖励结果还是仅仅奖励交付。
三分之二的 CEO 通过将长期计划重新分配来实现短期目标，但这种模式会侵蚀根基。双视野衡量正是打破这一循环的方法。
AI 试点项目失去了动力，因为没有途径为后续项目提供资金。结构化再投资是指从概念验证走向实际应用的方式。
高回报部署和低回报部署之间的区别往往归结于一个问题：领导层是否就需要做出哪些改变才能取得成功达成一致？
文化与 AI 战略并非同时演进。它是运行战略的基础设施。可持续扩展的组织正在重新设计工作的移动方式。
在前景看好的试点项目之后，该如何通过设计实现持久价值？战略、风险和文化不是独立的挑战，它们是单一系统的杠杆。
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025，MIT NANDA，2025 年 7 月。
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment，Harvard Business Review，2026 年 1 月。
3 Modernizing applications on hybrid cloud，IBM 商业价值研究院，IBM，2023 年 6 月。