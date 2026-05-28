虽然 AI 可以负责各项事务执行，但人力统筹发挥的作用愈发关键。到 2030 年，岗位工作模式将从事务执行转向统筹指导。随着人与 AI 协作的场景不断增多，人类的判断能力、创新思维与责任意识能够优化决策质量，推动创新突破，也让工作人员得以投身更具价值的工作内容。