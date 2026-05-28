AI 可以助力企业加快发展步伐，但单凭速度无法构筑差异化竞争力。未来数年，敢于直面风险、布局长远再投资且目标明确的领导者将收获发展回报。
如果 AI 带来的最大风险并非发展滞后，而是彼此发展趋于同质化，该如何看待？当 AI 成为主流趋势，多数企业都选择稳妥布局，将技术融入现有业务流程，提升运转效率，收获小幅效能提升。这确实算得上取得进步，但这样足以拉开与竞争对手的差距吗？如今企业应当做出艰难抉择，重塑价值创造模式，确立自身鲜明的差异化发展定位。
2030 年的行业竞争力，取决于当下制定的 AI 相关决策。将 AI 融入产品、服务、商业模式等企业核心业务，是发展的关键所在。首席财务官具备引领转型的独特优势，当下正是行动时机。
AI 带来的产能提升不只是效率层面的改善，更能挖掘全新发展潜力。关键在于将运用 AI 节约的成本再次投入长远发展。到 2030 年，将节约的成本用于拓展 AI 应用的企业，有望搭建全新商业模式，激发创新活力并提升营收水平。
随着 AI 应用逐步普及，行业同质化会削弱企业竞争实力。到 2030 年，企业需要搭建契合自身业务特点的语言模型与 AI 优先业务流程。领导者依托企业自有数据、工作流与发展战略规划 AI 应用，能够将自身特色转化为增长动力。
虽然 AI 可以负责各项事务执行，但人力统筹发挥的作用愈发关键。到 2030 年，岗位工作模式将从事务执行转向统筹指导。随着人与 AI 协作的场景不断增多，人类的判断能力、创新思维与责任意识能够优化决策质量，推动创新突破，也让工作人员得以投身更具价值的工作内容。
业界目前聚焦 AI 发展，与此同时，量子计算领域的变革也蓄势待发。到 2030 年，提前布局的企业能够收获最大化发展红利。依托技术试验与行业协作完成量子技术储备，是保障企业未来发展适配性、构筑长期竞争优势的重要投入。
Mohamad Ali
IBM® Consulting 高级副总裁
AI 不仅能优化现有商业模式。到 2030 年，它本身将成为商业模式。 ”