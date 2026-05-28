AI 的未来由您掌控

AI 可以助力企业加快发展步伐，但单凭速度无法构筑差异化竞争力。未来数年，敢于直面风险、布局长远再投资且目标明确的领导者将收获发展回报。
拿着 AI 芯片的手

当下 AI 应用。2030 年 AI 发展规划。

如果 AI 带来的最大风险并非发展滞后，而是彼此发展趋于同质化，该如何看待？当 AI 成为主流趋势，多数企业都选择稳妥布局，将技术融入现有业务流程，提升运转效率，收获小幅效能提升。这确实算得上取得进步，但这样足以拉开与竞争对手的差距吗？如今企业应当做出艰难抉择，重塑价值创造模式，确立自身鲜明的差异化发展定位。

使用 VR 的男人
研究洞察分析 53% 的高管表示，到 2030 年，AI 将彻底重塑所在行业的商业模式。¹ 64% 的高管认为，到 2030 年，创新将取代资源优化成为竞争优势的核心来源。¹ 79% 的高管认为，到 2030 年，AI 将为企业营收带来显著增益。¹
2030 年五大发展思考方向
巴西圣保罗的一位商人正在行走，手持手机。
发展前景不容观望

2030 年的行业竞争力，取决于当下制定的 AI 相关决策。将 AI 融入产品、服务、商业模式等企业核心业务，是发展的关键所在。首席财务官具备引领转型的独特优势，当下正是行动时机。

 了解背后原因
一名商务专业人士在安静的办公间独立工作，凸显现代共享工作空间中的专注生产力。
价值再投入

AI 带来的产能提升不只是效率层面的改善，更能挖掘全新发展潜力。关键在于将运用 AI 节约的成本再次投入长远发展。到 2030 年，将节约的成本用于拓展 AI 应用的企业，有望搭建全新商业模式，激发创新活力并提升营收水平。
现代化地铁站内，一名男子攀登楼梯的仰视背影画面。身着优雅服装的非裔美国乘客经过空荡荡的自动扶梯。
AI 时代的差异化发展

随着 AI 应用逐步普及，行业同质化会削弱企业竞争实力。到 2030 年，企业需要搭建契合自身业务特点的语言模型与 AI 优先业务流程。领导者依托企业自有数据、工作流与发展战略规划 AI 应用，能够将自身特色转化为增长动力。
两名专业人员在自动化仓库现场核查运营情况，探讨大型产业场景下的生产流程与库存管理。
人力主导统筹，AI 落地执行

虽然 AI 可以负责各项事务执行，但人力统筹发挥的作用愈发关键。到 2030 年，岗位工作模式将从事务执行转向统筹指导。随着人与 AI 协作的场景不断增多，人类的判断能力、创新思维与责任意识能够优化决策质量，推动创新突破，也让工作人员得以投身更具价值的工作内容。
2024 年 IBM Think 活动现场画面
AI 立足当下，量子计算开启未来

业界目前聚焦 AI 发展，与此同时，量子计算领域的变革也蓄势待发。到 2030 年，提前布局的企业能够收获最大化发展红利。依托技术试验与行业协作完成量子技术储备，是保障企业未来发展适配性、构筑长期竞争优势的重要投入。
清晰化运作构筑竞争优势

在接下来的几周，我们将深入了解这些话题，分析企业领导者对应的应对方式。订阅即可接收最新资讯，随时了解塑造 AI 优先组织的理念。

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脚注

1《2030 年企业发展展望》，IBM IBV，2026 年 1 月。