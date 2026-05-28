人们常会认为 AI 项目推进受阻源于技术实力不足，进而造成投资回报不及预期。但残酷的事实是，AI 项目难以创造可观收益，根源在于配套管理体系无法支撑规模化应用。



战略、治理、文化、人才与技术的推进初衷始终是好的，但却难以形成一个统一的整体。这类现象十分常见：试点项目无法拓展规模，决策推进陷入停滞，风险察觉时机滞后，团队全力付出却难以收获成效。



本系列文章旨在点明 AI 应用过程中的各类问题，并说明管理团队需要做出哪些调整，才能实现预期投资回报。