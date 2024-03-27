人工智能中的“隐形力量”：女性引领伦理创新的新时代

诸如世界上首位首席 AI 伦理官 Kay Firth Butterfield；美国国家标准与技术研究院 (NIST) 引领伦理 AI 标准制定的 Elham Tabassi；EqualAI 及国家 AI 咨询委员会 (NAIAC) 推动 AI 平等的 Miriam Vogel；Salesforce 的 Paula Goldman；以及Credo AI 倡导负责任使用 AI 的 Navrina Singh——这些仅是众多引领该领域发展的女性中的部分代表。

科技界其他杰出女性还包括：斯坦福以人为本 AI 研究所的 Fei-Fei Li，她以在 AI 图像识别领域的贡献及倡导包容性与伦理 AI 发展而闻名；算法正义联盟创始人 Joy Buolamwini，致力于揭示并缓解 AI 系统中的偏见；DeepMind 负责全球顶尖 AI 研究机构运营战略的 Lila Ibrahim；以及 IBM 全球人工智能伦理负责人 Francesca Rossi，她始终站在应对关键人工智能治理、伦理、责任及负责任创新议题的最前沿。

这些仅是无数引领该领域发展的女性中微不足道的几个缩影。将女性排除在讨论和报道之外，不仅忽视了负责任创新所必需的多元视角，也未能认识到伦理、治理及社会影响考量在 AI 发展中的关键作用。现在正是进行批判性反思的时刻——我们必须承认，创新的价值既在于发明创造，更在于其产生的深远影响。

在 IBM 商业价值研究院开展的一项研究中，牛津经济研究院思想领导力董事总经理 Debra D'Agostino 强调了多元化领导力在 AI 发展中的重要性。她指出，女性引领 AI 创新并不需要成为 IT 专家。研究显示，女性比男性更早开始使用 AI 来生成、编辑和总结内容；40% 的女性表示，使用生成式 AI 使工作效率提升了超过 10%。D’ Agostino 表示，了解并预见到 AI 如何能最好地增强企业或团队的独特需求与能力，与选择合适的 IT 合作伙伴共同实现这一目标同样重要。

随着女性历史月的结束，我们有必要认识到：女性在 AI 领域的贡献不仅为创造更公平的技术铺平道路，更对实现 AI 的可能性、直面并缓解其给社会带来的即时与长期风险至关重要。她们的工作正在设定标准，指引着我们这个全球共同体如何将 AI 融入生活。

AI 的未来正在书写，而女性在这个叙事中不仅仅是配角——她们是故事的主角。在我们向前迈进时，必须牢记：衡量 AI 进步的真正标准远超越其技术能力。关键在于我们如何运用这项技术来反映我们共同的价值观，应对我们共同的挑战，并创造一个创新成果惠及整个社会、而非仅限少数特权群体的世界。