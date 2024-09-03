早在 2023 年春季——在人工智能 (AI) 领域这算是相当长的时间了——高盛发布报告估计，生成式 AI 的出现可能使全球 GDP 每年增长 7%，相当于每年额外增加超过 7 万亿美元。

生成式 AI 如何实现这一目标？该技术的应用场景众多，但总体上可描述为提升人机交互效率。这种改进将推动低层级任务自动化与人类能力增强，使工作者能以更高熟练度完成更多任务。

鉴于生成式 AI 应用范围的广泛性与技术复杂性，许多媒体报道可能使读者误以为这是种近乎神奇的万能解决方案。确实，这种观点主导了 2022 年 ChatGPT 等工具推动技术主流化时对生成式 AI 的大多数报道，部分分析师当时预测我们正处于将重塑未来工作形态的革命前沿。