有意为之的混合设计，是数字化转型和云计算的致胜之道

Keith O'Brien

Fabian Katrak

Jean-Pierre Lartigue

无论现在还是未来，企业的成败取决于如何采用和部署科技。

虚拟办公的兴起、人工智能技术以及流程数字化带来了组织复杂性。此外，公司的业务内容与产品服务正加速数字化。

IBM 商业价值研究院的一项研究发现，到 2026 年，全球前 2000 强企业 40% 的总收入将来自数字产品、服务与体验。这促使众多组织积极推行数字化转型。但迄今为止，鲜有转型项目产生显著收益。2022 年 IBM 的一项研究显示，企业 23% 的技术预算用于驱动业务收入的项目。

此外，还有一份 IBM 报告发现，84% 的高管表示其公司在消除运营孤岛方面遇到困难。为了抓住这一机遇，高层领导团队必须激发变革热情，而技术领导团队必须重新思考在快速发展变化的环境中取得成功所需的架构，这可能会自上而下带来一系列挑战。要取得成功，必须将简易性作为目标。

技术战略至关重要，不能仅由内部 IT 部门决策。这必须成为一项由高层领导推动、在全组织形成明确使命的协同倡议。这需要正确的方法：混合设计。

混合设计的强大功能

许多企业都意识到，其 IT 环境将长期保持多元化。但大多数企业仍采用环境分离的优化方式。这形成了默认型混合云模式，导致缺乏战略性的 IT 基础云管理要素始终处于孤岛状态——正如德勤所言

混合设计通过以智能方式有意识地对技术组件进行纵向和横向整合，将互操作性置于核心地位。混合设计围绕平台化方法，可实现通用的创新和运营实践。它能够显著降低混合环境管理的复杂性，同时提高混合环境带来的收益。

进而，企业加速采纳平台工程等技术方法，通过自助服务能力与自动化基础设施运营提升开发体验与生产效率。平台工程通常是对现代软件架构与混合云环境日益复杂的应对举措。

业务创新需要组织根据业务运营和业务需求，在恰当的位置（例如云端、数据中心、边缘地点或设备）部署科技。技术架构、运营活动、各个团队和企业文化之间必须紧密协调，业务创新才能取得成功。

混合设计能预防部署异构性转化为技术与运营异构性——这种问题常见于默认混合。

现实是，跨多个环境运行会产生跨越数据中心、多个云、现有技术堆栈和团队的复杂性。但若未改进和优化这些环境的管理平台，盲目迁移至公有云同样会导致效率低下与成本激增。

默认混合的孤岛环境无助于降低云复杂度。企业得到的是成本上升，而云对企业可能产生的积极影响却持续衰减。这好比酒店到处安装监控探头，却未建立统一监控的中心指挥室。

对于重视数字化转型、日益依赖云计算并把握人工智能机遇的企业而言，混合设计才是正确方法。

因此，IBM 在作为零号客户的 CIO 转型中采用混合设计，从而大幅降低了托管成本和所需的平台运营人员数量。通过使用 Apptio 的集成套件，托管成本降低了 90%，平台运营人员数量减少了 55%，并节省了 2 亿美元。

IBM Consulting 对 50 多家客户进行的分析发现，采用混合设计原则的客户的 IT 计划 5 年投资回报率高出 3 倍，这主要得益于平台、流程和人员之间的协调一致。随着生成式 AI 得到广泛使用，这一数字预计会进一步放大。

生成式 AI 的重要性与日俱增

生成式 AI 已经展示了多个有价值的用例，如提高代码效率客户服务数据分析

几乎每家软件公司都在将生成式 AI 添加到其功能集中。麦肯锡指出，我们将在未来看到生成式 AI 创造数万亿美元的价值。

显然，生成式 AI 会影响每位知识工作者的日常工作流。将生成式 AI 视为任务关键型技术的企业对与多元化生成式 AI 供应商进行合作的兴趣日益浓厚。

根据 Menlo Ventures 的数据，企业在其 AI 堆栈中平均使用至少三个基础模型。特定于领域的垂直模型的日益成熟，只会让企业的堆栈日益丰富。我们没有看到这种情况减缓或改变的迹象。要搭上多模型生成式 AI 的快车，企业必须采用混合设计。

在采用混合设计方面，一些公司已经领先于竞争对手。根据 IBM 商业价值研究院的数据，约有 68% 的混合云采用者已经在整个组织范围内制定了正式的政策，以引导组织采用生成式 AI 方法。

如何建立混合设计方法

确保获得高层的明确支持

组织唯有上下一致采取整体行动，才能实现技术和运营的重大变革。高管领导必须理解混合设计方法，并认可对组织战略、角色和责任的调整，才能开启任何有意义的工作。

对自己现有的混合状态进行评估

各个组织的旅程各不相同，因为每个组织的起点都不一样。对组织采用的技术和制定的政策进行事前调查，为起点设定基线，有助于推进这一过程。评估内容应包括本地基础架构、云服务、旧版系统和新兴技术。建立现有架构及其功能的对应关系，有助于识别系统中需要修复的漏洞。

建立愿景或目标架构和运营方式

混合设计需要远见卓识和深刻的战略思维，才能取得良好效果。CIO 和业务利益相关者必须一起就混合环境的未来状态阐明清晰的愿景。所有这些都应与更广泛的业务目标保持一致，实现可扩展性、安全性、成本效益和敏捷性。

成功的混合设计方法可以提高安全性、提升效率并降低成本。它既规划组织现有堆栈与人员的变革方案，也指导未来的资源投入。

消除技术异质性

效果最好的开局方式是快速取得小规模成功，向企业的其他部门展现价值。第一个成功的项目有助于组织进一步构想成功是怎样的，以及全面采用混合设计可以带来怎样的可观红利。

混合设计建立在编排得当的开放生态系统之上

现在，我们已经证实了混合设计对于充分利用生成式 AI 和其他数字增强功能的重要性，接下来谈谈为什么组织需要重新思考如何与其他组织开展合作，才能成功实施混合设计。

从采购转向合作关系

您选择与之合作的技术提供商是助您发挥云计算潜力的关键合作伙伴。请重点关注了解您的业务，能够能为您创造价值，将会与您合作（而非单纯为您效力）制定正确解决方案的提供商。这一点至关重要，因此不能退回到旧有思维方式，即：在挑选供应商时，希望其提供收效良好且成本最低的解决方案。

让协作成为法则

要将这些公司视为合作伙伴，而不是供应商。将其融入您的团队，协同降低环境复杂度。如果仅将他们视作解决方案提供商，他们便仅提供解决方案。如果将他们视为生态系统合作伙伴，他们将与您并肩解决问题而非制造新问题。

与合作伙伴就共同目标达成一致

要想建立真正的合作关系，一个非常简单的方法是将服务级别协议 (SLA) 与超越维持正常运行时间的共同目标和关键结果相结合。如此一来，便可围绕真正的业务转型建立共同的激励机制优势。任何只关心如何保证正常运行时间，或是拒绝就实际业务目标承担责任的合作伙伴，都不是适合这个重要项目的合作伙伴。

拥抱开源技术

实现混合设计的关键在于采用开源技术。IBM 长期以来一直倡导开源技术的强大力量，这也是我们在 2019 年收购行业先驱 Red Hat 的原因。开源技术在混合环境管理方面带来了多项关键优势，同时能够促进灵活性、可扩展性和创新。开源技术能够建立共同框架，促进分散团队之间的协作，助力加快开发周期。

众多头部企业采用 IBM 的混合设计方法

IBM Consulting 的混合设计方法可以帮助组织以低风险方式加速实现迁移、现代化和创新，同时在云端全面推动业务价值提升、生产力提升和成本降低。我们的先进实践和方法可以实现更高效、更有效的云管理，从而帮助企业完成混合设计之旅，并有效应对不断上升的云成本。