有意为之的混合设计，是数字化转型和云计算的致胜之道

许多企业都意识到，其 IT 环境将长期保持多元化。但大多数企业仍采用环境分离的优化方式。这形成了默认型混合云模式，导致缺乏战略性的 IT 基础云管理要素始终处于孤岛状态——正如德勤所言。

混合设计通过以智能方式有意识地对技术组件进行纵向和横向整合，将互操作性置于核心地位。混合设计围绕平台化方法，可实现通用的创新和运营实践。它能够显著降低混合环境管理的复杂性，同时提高混合环境带来的收益。



进而，企业加速采纳平台工程等技术方法，通过自助服务能力与自动化基础设施运营提升开发体验与生产效率。平台工程通常是对现代软件架构与混合云环境日益复杂的应对举措。

业务创新需要组织根据业务运营和业务需求，在恰当的位置（例如云端、数据中心、边缘地点或设备）部署科技。技术架构、运营活动、各个团队和企业文化之间必须紧密协调，业务创新才能取得成功。

混合设计能预防部署异构性转化为技术与运营异构性——这种问题常见于默认混合。

现实是，跨多个环境运行会产生跨越数据中心、多个云、现有技术堆栈和团队的复杂性。但若未改进和优化这些环境的管理平台，盲目迁移至公有云同样会导致效率低下与成本激增。



默认混合的孤岛环境无助于降低云复杂度。企业得到的是成本上升，而云对企业可能产生的积极影响却持续衰减。这好比酒店到处安装监控探头，却未建立统一监控的中心指挥室。

对于重视数字化转型、日益依赖云计算并把握人工智能机遇的企业而言，混合设计才是正确方法。

因此，IBM 在作为零号客户的 CIO 转型中采用混合设计，从而大幅降低了托管成本和所需的平台运营人员数量。通过使用 Apptio 的集成套件，托管成本降低了 90%，平台运营人员数量减少了 55%，并节省了 2 亿美元。

IBM Consulting 对 50 多家客户进行的分析发现，采用混合设计原则的客户的 IT 计划 5 年投资回报率高出 3 倍，这主要得益于平台、流程和人员之间的协调一致。随着生成式 AI 得到广泛使用，这一数字预计会进一步放大。

