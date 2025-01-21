为什么保持数据清理对网络安全至关重要

数据，无论以何种形式呈现，都是企业最重要的资产之一。它不仅为组织提供自身系统和流程的关键信息，还能推动增长，助力各级决策的优化。

然而，就像其他公司设备一样，如果组织疏于管理，数据也会随时间推移逐渐劣化贬值。更危险的是，忽视数据卫生治理还会使组织面临诸多安全威胁和监管合规问题。