为什么保持数据清理对网络安全至关重要

数据，无论以何种形式呈现，都是企业最重要的资产之一。它不仅为组织提供自身系统和流程的关键信息，还能推动增长，助力各级决策的优化。
然而，就像其他公司设备一样，如果组织疏于管理，数据也会随时间推移逐渐劣化贬值。更危险的是，忽视数据卫生治理还会使组织面临诸多安全威胁和监管合规问题。
数据清理（亦称数据卫生治理）是指确保所有组织数据无论存储于何处、如何使用，均能保持准确性与一致性的过程。为此，组织需要定期核查数据是否符合六项核心特征：
为了有效管理这些组成部分，组织可以使用多种数据管理工具和解决方案。这些自动化系统充分利用数据剖析和清理流程来实时检测异常情况并协助组织予以解决。
确保组织数据无误并能成为关键业务信息的可靠来源，对于保障运营效率和弹性至关重要。目前大多数组织所依赖的数字资源数量如此庞大，企业很容易失去对数据收集、存储和访问方式的掌控。
“当今企业在维护关键数据完整性时面临着诸多挑战，”IBM Security 项目总监 Evelyn Kim 表示，“数据正以指数级速度增长，格式和存储位置也日益增多，导致企业对敏感数据的可见性与控制力不断削弱。我们观察到许多组织正苦于应对会带来重大风险的影子数据（未被发现或未知的数据）。生成式 AI 也给数据带来了新的风险——既需要准备充足的优质数据供生成式 AI 使用，又必须确保数据不被篡改。”
数据完整性的重要性看似仅限于支持更顺畅的业务运营，但实际上它是确保强大网络安全态势的核心要素。长期忽视数据卫生治理可能引发以下固有安全风险：
随着数据量的激增，数据分类（尤其是敏感数据分类）对安全保障的重要性愈发凸显。了解敏感数据的存储位置是监控数据存储空间和数据库的关键步骤，可以防范数据泄露，检测网络攻击，从而减少对关键网络和互联系统的影响与损害。
现代安全工具和技术的有效性也依赖于准确的数据。如果没有建立可靠的正常业务基准线，这些安全解决方案将无法识别可疑的用户行为模式，从而导致误报或威胁检测失效。
数据清理在帮助组织满足各种监管要求方面发挥着至关重要的作用。“受到严格监管的行业往往存在严重的数据治理/安全问题。我们通常看到金融服务、医疗保健、制造、公用事业/能源行业高度依赖数据安全投资来协助其完成合规工作，”Kim 表示。
如果缺少准确完整的合规报告数据，组织将面临严重的违规风险和相应经济处罚。这还可能会引发长期法律后果，损害商誉并影响客户忠诚度。
数据清理不是组织全年定期安排或一次性完成的项目，而是需要持续投入，并将数据质量实践融入数据生命周期的每个阶段。从初始数据收集与录入到存储、处理与分析，组织应采取多项积极主动的数据维护措施，例如：
制定明确的数据治理政策：企业应明确数据录入、验证及更新流程中的职责分工与责任归属。这还包括遵循严格的合规准则，规范数据传输过程中的处理方式。
投资开发数据质量解决方案：组织应研究并部署下一代工具，以便实时执行自动化数据清理，同时对数据去重与验证流程进行系统化处理。这些工具有助于主动识别和解决数据质量问题，从而为内部团队节省时间和资源。
建立安全优先文化：建立以数据安全与完整性为核心的企业文化至关重要。这包括开展员工培训强调严格遵循数据管理标准的重要性，同时实施严格的访问控制、数据加密及监控解决方案。
数据是现代组织运营的基石。但若疏于管理，数据的价值会随着时间推移逐渐降低，引发诸多业务后果。通过优先保障数据清理，组织可以充分挖掘关键数据的真正潜力，从而做出更明智的决策，同时增强安全和合规举措的弹性。