为何当下投资数据比以往任何时候都更为重要

基于数据洞察实时采取行动的能力，如今已变得前所未有的关键。IBM 商业价值研究院在过去六个月发布的《新冠疫情与商业未来》报告中发现：59% 的企业已加速数字化转型，其中半数字化企业已全面转向纯数字化运营，而原本已实现纯数字化的企业则进一步拓展了新的用例。这并非短期转变或一时之举——目前对纯数据驱动的数字化业务的期望是商业环境的永久性转变。
疫情不仅催生了数据应用的新用例，更加速了数字化转型的进程。例如，企业与政府机构纷纷搭建新冠疫情健康数据仪表板，整合多源数据以支撑关键决策，包括疫情追踪、复工复产相关的决策制定等。部分企业转向为客户提供数据驱动的、疫情相关的洞察分析，以实现明智的业务决策，例如预测需求变化和提供对供应链的可见性。随着疫情结束，商业环境进入新态势，我们可以预测企业将继续大量投入数据、分析和 AI 能力。
通过将“数据”作为战略企业资产，企业可以加速或扩大数字化转型，同时促进收入和业务增长。据麦肯锡研究显示，高绩效组织的数据与分析举措对息税前利润的贡献占比至少达到 20%（2016-2019 年）的概率，是其他组织的 3 倍。
现有数据架构无法支持企业在后疫情时代加速数字创新和敏捷性的宏大抱负。为数字化组织精心规划的数据战略可在多云环境中提供业务转型机会，降低成本，提高参与度，并实现最大程度的灵活性。
例如，企业可以利用企业数据，通过自然语言处理 (NLP)、机器学习 (ML)、深度学习、神经网络、语音转文本和文本转语音功能，开发基于 AI 的高级创新。然而，企业需要知道重要数据监护工作的重点。IBM 估算，部署 AI 的工作中，高达 80% 的精力都用于数据的准备与适配。
过去十年间，数据的应用方式与处理流程在技术层面和用例上均实现了显著演进。十年前，企业普遍大举投入建设基于关系型数据库的大规模数据仓库，这使得用例局限于传统分析领域。虽然许多公司出于数据科学目的开始迁移到数据湖，但数据仓库仍然是基石。
尽管在企业数据上投入大量资金，大多数组织仍难以整合孤立且过时的仓库或数据市场。企业也无法有效地使用历史未使用的大量半结构化和非结构化数据。据 IBM《认知型企业研究报告》显示，仅有不到四成 (40%) 的组织实现了跨企业数据整合，并设计部署了企业级数据架构。
而以“数据平台”理念为核心支撑的现代化数据架构，能够助力企业在混合云环境中高效协同管理大规模数据集。这种方法可以构建自动化工作流程、业务平台、体验，并扩大数据价值，加速 AI 项目的推进。
IBM 曾与美国一家大型医疗保健企业合作，该企业此前使用成本高昂的传统数据仓库，IBM 助力其降低开支并提升数据价值。在合作的前六周内，该企业便完成了从传统数据仓库到数据平台的转型，该平台可支持运行 14 项数据科学许可。目前，该企业已部署近千个模型，通过将数据应用从单纯的报告生成拓展至更广泛场景，显著优化了面向客户与会员的医疗保健服务管理流程。
现代数据架构可帮助企业创建干净、可靠且可操作的数据，以满足新常态下对业务敏捷性、速度和创新的需求。优点包括：
虽然数据用例不断扩展，但组织应考虑将数据用作企业资产的以下关键领域。
业务平台的数据 – 做市业务平台打破企业或行业间的壁垒，整合各类互补性产品与服务，为客户打造更全面的体验，进而实现非线性增长。随着企业转向平台战略，需筛选适配的自有数据与合作伙伴数据，并具备独特的数据价值挖掘能力。企业希望协调生态系统合作伙伴和客户生成的内部和外部数据，以设计业务和市场平台，以通过数据获利，扩大市场机会并重塑竞争定位。
IBM 与挪威跨国企业 Yara 展开合作，该企业为全球客户生产氮肥产品，双方借助 IBM 数字洞察技术共同设计了数字化农业平台。Yara 通过预测模型整合多源数据，针对每英亩农田进行精准优化，综合考量地理位置、气候条件及可能的天气模式，最终实现作物产量提升。借助数字平台，Yara 的目标是覆盖全球 7% 的可耕地。
工作流的数据 – 企业可通过将传统企业工作流重构为智能工作流，实现流程自动化、赋能员工队伍、优化客户体验，并提升生产效率与运营效能。智能工作流程是指由 AI 和其他以数据为基础的以指数级别迅猛增长的技术所驱动的自动化工作流程，创建更具成本效益、更灵活的前台、中台和后台流程。组织需要利用正确的企业数据集来激活智能工作流并自动执行流程。IBM 携手客户推出智能工作流数字集成方案 (DI4IW)，这是业内首款通过实时 API 协同管理 SAP、Salesforce、Workday 等大型企业级应用中存储数据的解决方案。DI4IW 可以将工作流开发时间缩短 50%-70%。通过从各类系统中提取数据并构建智能能力，企业得以在数字化转型征程中迈出关键一步。
体验数据 — 许多企业关注改善客户体验。然而，组织还需进一步演进并设计以体验为核心的用例（如应用程序、AI 助理等），借助实时数据将客户、员工及生态合作伙伴的体验升级为个性化体验。
IBM 曾与苏格兰皇家银行（现 NatWest Group）合作，打造了一款基于云架构的智能 AI 赋能抵押贷款平台，该平台可聚合实时数字化抵押贷款数据。通过结合客户内部数据和保单外部数据，银行赋能抵押贷款客户服务中心员工，支持客户整个购房过程。自部署该数字化抵押贷款支持工具后，苏格兰皇家银行的客户净推荐值提升了 20%，通话时长缩短了 10%。请点击这里了解更多：https://www.ibm.com/cn-zh/services/client-stories/rbs
企业若不进行数据投资，不仅会错失数据应用带来的诸多收益，还将面临流失客户与市场份额的风险。虽然这些企业的竞争对手可能会利用有关改善数字客户体验的洞察分析，但消费者很快就会对没有打造个性化客户体验的组织感到不满。
五年前，投身数字化转型的企业尚属技术前沿阵营。但是，如今，成为数字化企业是人们的期望，而不是差异化因素，具有数字体验的组织将实现增长，而其他企业则迅速落后。无论疫情初期组织的数字化转型处于何种阶段，都必须加速转向这种全新的运营与客户服务模式，核心举措便是投资适配的工具，充分激活自身最重要的资产之一：数据。