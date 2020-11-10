为何当下投资数据比以往任何时候都更为重要

基于数据洞察实时采取行动的能力，如今已变得前所未有的关键。IBM 商业价值研究院在过去六个月发布的《新冠疫情与商业未来》报告中发现：59% 的企业已加速数字化转型，其中半数字化企业已全面转向纯数字化运营，而原本已实现纯数字化的企业则进一步拓展了新的用例。这并非短期转变或一时之举——目前对纯数据驱动的数字化业务的期望是商业环境的永久性转变。

疫情不仅催生了数据应用的新用例，更加速了数字化转型的进程。例如，企业与政府机构纷纷搭建新冠疫情健康数据仪表板，整合多源数据以支撑关键决策，包括疫情追踪、复工复产相关的决策制定等。部分企业转向为客户提供数据驱动的、疫情相关的洞察分析，以实现明智的业务决策，例如预测需求变化和提供对供应链的可见性。随着疫情结束，商业环境进入新态势，我们可以预测企业将继续大量投入数据、分析和 AI 能力。

通过将“数据”作为战略企业资产，企业可以加速或扩大数字化转型，同时促进收入和业务增长。据麦肯锡研究显示，高绩效组织的数据与分析举措对息税前利润的贡献占比至少达到 20%（2016-2019 年）的概率，是其他组织的 3 倍。