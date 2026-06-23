如今，自动化解决方案仅能解决约 14% 的客户查询。 客户期望向聊天机器人提问，得到清晰的回答，完善问题，改变方向，并且仍能被理解。他们期望系统能保持上下文、处理歧义、在多次对话中记住他们的需求，并以自然的方式回应，因为像 ChatGPT 这样的消费级聊天机器人提供了这些体验。
然后，当他们联系自己的银行、保险公司或电信提供商时，却在客户服务团队那里遇到截然不同的体验。他们纳闷：“为什么这个聊天机器人不能像我用过的聊天机器人那样运作？”
相反，他们得到的是僵化的流程、重复的问题和死胡同，最终不得不请求人工客服。当这种情况频繁发生时，客户会彻底对数字渠道失去信心。他们可能会转向外部 AI 工具，将其作为了解产品、保单和服务的主要界面，从而使企业面临失去客户关系控制权的风险。
对于客户服务领导者来说，这种体验的后果立竿见影：服务成本上升、自助解决率下降以及客户体验恶化。用无法解决问题的聊天机器人替代人工客服，会让客户感到沮丧且得不到支持。当客户无法获得帮助时，他们不仅仅是脱离互动，而是直接流失。
大多数客户服务自动化都建立在一个简单模式上：引导客户沿着预定义的路径前进。按 1 选择这个，按 2 选择那个。即使聊天机器人取代了电话语音菜单，底层架构基本保持不变。这些系统使用基于规则的逻辑，底层的 AI 功能有限。它们可以将语音转为文本、检测意图、捕获几个实体，并引导用户走完脚本化流程，但前提是对话完全遵循系统预期的路径。
然而，客户会改变方向、追问后续问题，以及将多个问题合并。他们期望系统能够理解并正确解读他们的意思。这正是早期几代自动化往往失败的地方，也是为什么许多组织尽管多年投资客户服务自动化，自助解决率依然很低的原因。
为了满足日益增长的期望，需要一种不同的方法。一种不强迫客户走僵化路径，而是能够理解意图、实时适应并完成任务的方法。
大型复杂的服务问题在被分解成更小、更专注的任务时，会变得更容易管理。组织不必要求一个系统完成所有工作，而是可以将交互的不同部分分配给专门的 AI 智能体。
一个智能体可以开启对话并解读客户需求。同时，另一个智能体可以检索相关知识，第三个智能体可以执行一项事务，例如更新账户或检查理赔状态等。每个 AI 智能体做好一项工作，它们协同起来便有助于解决整个问题。
这种模式正是客户服务中智能体式编排背后的核心理念。它将自动化从单一庞大的 if-then 程序转向一个围绕解决方案设计的协调 AI 智能体系统。
一位客户遭遇了医疗紧急情况，当月手头拮据。她需要为即将到期的 500 美元汽车贷款申请延期还款。她没有致电联络中心，而是转向银行的 AI 助手。
以下是智能体式系统如何处理这次交互：
每个智能体完成一项特定任务，并通过共享上下文层共享结果。然后，编排层汇总结果，并将更新后的贷款条款呈现给客户以供批准。
如果她接受：
在传统系统中，这一流程的每一步都需要显式编程逻辑。开发人员必须预先定义每一条规则、条件和可能的路径，使系统变得僵化且难以适应。
借助智能体式编排，模式发生了改变。团队无需为每一种结果编写脚本，而是可以定义目标、约束和策略。智能体在受治理的护栏内动态决定如何完成任务。这大大缩短了开发时间，从数周的编程变为数小时的配置，并且当现实世界的复杂性不可避免地出现时，系统也不会那么脆弱。
识别出那 10 到 15 个驱动最多业务量、最高成本或最令客户感到沮丧的意图。在许多组织中，这包括账单争议、理赔、账户更新、配送或服务状态查询等常见但又难以高效解决的交互。
这些客户旅程的经济账通常最为清晰。自动化交互每次通话成本通常为 0.03 至 0.25 美元，而人工客服交互成本则在每次通话 3.00 至 6.50 美元之间。当这类交互过度升级时，企业就会被困在人工渠道的成本结构中。机会在于提高通过自动化解决的交互比例，尤其是在那些量大、摩擦高的客户旅程中。
目标并非将人工客服完全排除在流程之外，而是在需要判断力、同理心、谈判或例外处理时，让他们在恰当的时机介入。
如果做得好，智能体式编排通过传递完整上下文来提升人工转接质量，减少重复，并帮助客服在不强制客户从头开始的情况下接手对话。
编排的另一个优势是它创建了更强的反馈闭环。
通过分析交互结果和智能体绩效，组织可以优化工作流，改善智能体间的协调，发现知识或系统集成方面的差距，并随着时间的推移稳步提高解决率。
IBM watsonx Orchestrate 为客户服务团队提供了一条从碎片化自动化转向更协调、以行动为导向的模式的途径。它使组织能够构建和治理在现有系统和工作流中运作的 AI 智能体，帮助团队提高解决率，而无需对其联络中心环境进行推倒重来的替换。
它还支持开放的生态系统方法，包括来自 Deepgram 和 ElevenLabs 等合作伙伴的语音和对话功能。这种方法允许企业利用最新技术设计体验，更好地反映客户希望如何交互。
最重要的是，它将编排、行动和治理融为一体。这意味着客户服务组织不仅能生成更好的回复——他们还能将对话连接到业务系统，跨交互保留上下文，并在企业所需的管控框架内运作。其结果是，为提高自助解决率、减少对人工客服的依赖以及大规模提供更一致的客户服务奠定了更坚实的基础。
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