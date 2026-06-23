如今，自动化解决方案仅能解决约 14% 的客户查询。 客户期望向聊天机器人提问，得到清晰的回答，完善问题，改变方向，并且仍能被理解。他们期望系统能保持上下文、处理歧义、在多次对话中记住他们的需求，并以自然的方式回应，因为像 ChatGPT 这样的消费级聊天机器人提供了这些体验。

然后，当他们联系自己的银行、保险公司或电信提供商时，却在客户服务团队那里遇到截然不同的体验。他们纳闷：“为什么这个聊天机器人不能像我用过的聊天机器人那样运作？”

相反，他们得到的是僵化的流程、重复的问题和死胡同，最终不得不请求人工客服。当这种情况频繁发生时，客户会彻底对数字渠道失去信心。他们可能会转向外部 AI 工具，将其作为了解产品、保单和服务的主要界面，从而使企业面临失去客户关系控制权的风险。

对于客户服务领导者来说，这种体验的后果立竿见影：服务成本上升、自助解决率下降以及客户体验恶化。用无法解决问题的聊天机器人替代人工客服，会让客户感到沮丧且得不到支持。当客户无法获得帮助时，他们不仅仅是脱离互动，而是直接流失。