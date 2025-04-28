寻购、采购和供应商管理 (SVPM) 领导者在将负责任的人工智能治理纳入其软件和合同方面，尚有大量工作亟待完成。Gartner 最新报告告诫：忽视推行人工智能治理必要性的 SPVM 领导者，将使其组织暴露于重大风险之中。

Gartner 指出，“大多数软件和云提供商合同缺乏明确条款，承诺对提供负责任的 AI 负责；而其他合同则包含免责声明，免除其对不负责任的 AI 系统及输出的一切责任”。

当我对许多观众提出“组织中谁该对 AI 的负责任结果负责？”这一问题时，我得到的前三个答案都很令人担忧。

我得到的三个最常见的答案是：“没有人”、“我们不使用 AI”和“每个人”。这些答案都不正确，而且都令人担忧。

第一个也是最常见的答案是：“没有人会对 AI 模型的结果负责”，这显然令人忧心。这种情况绝无借口可寻。绝不能、也不该接受 AI 领域零问责制的现状。

第二个答案是“我们不用 AI”，鉴于 AI 已经嵌入到人们常用的各类企业软件应用程序许可证中，这个答案令人啼笑皆非。此外，它还表明组织并未跟踪其资产库存中的 AI，更糟糕的是，组织也未能向员工明确传达 AI 的适用与禁用场景。这是一个重大问题。

而最后一个答案——“人人有责”，至少还算高尚。每个在 AI 模型的生命周期中接触该模型的人，确实都要为此承担责任。然而，若将治理责任泛化至全员，是否意味着实质上无人真正对治理负责？AI 责任绝不能止步于“人人自治则万事大吉”的观点。