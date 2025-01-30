随着勒索软件攻击不断升级，其危害通常以数据损失和经济压力来衡量。但生命的逝去又该如何计量？医疗领域无疑是勒索软件威胁最严峻的战场——这里患者的生命直接面临威胁。

自 2015 年以来，针对医疗机构的勒索软件攻击呈现惊人增长。其后果触目惊心：急诊服务被迫转移、关键治疗延误实施，甚至直接导致患者死亡。而某些勒索软件组织在 COVID-19 疫情期间作出的“不攻击医疗机构”承诺早已形同虚设。显然，医院已成为黑客任意攻击的目标。

针对医疗行业的勒索软件攻击对患者造成实质伤害：不仅影响生存率，更危及其他关键服务。而针对其他关键基础设施的勒索攻击，同样对公共健康安全构成严重威胁。