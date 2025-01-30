随着勒索软件攻击不断升级，其危害通常以数据损失和经济压力来衡量。但生命的逝去又该如何计量？医疗领域无疑是勒索软件威胁最严峻的战场——这里患者的生命直接面临威胁。
自 2015 年以来，针对医疗机构的勒索软件攻击呈现惊人增长。其后果触目惊心：急诊服务被迫转移、关键治疗延误实施，甚至直接导致患者死亡。而某些勒索软件组织在 COVID-19 疫情期间作出的“不攻击医疗机构”承诺早已形同虚设。显然，医院已成为黑客任意攻击的目标。
针对医疗行业的勒索软件攻击对患者造成实质伤害：不仅影响生存率，更危及其他关键服务。而针对其他关键基础设施的勒索攻击，同样对公共健康安全构成严重威胁。
医院高度依赖数字系统管理病患护理。当勒索软件攻击袭来，这些系统全面瘫痪，往往引发悲剧性后果。研究数据敲响警钟：自 2015 年以来医疗领域勒索攻击激增 300%。这导致遭受网络攻击的医院将病患转移至其他机构，使接收医院的卒中与心脏骤停等急诊病例激增。
加利福尼亚大学圣地亚哥分校的研究表明，针对医院的勒索软件攻击会产生溢出效应。这意味着周边医院会面临患者激增，导致心脏骤停病例激增 81%。而这些病例的存活率也出现下降。
近期典型案例如伦敦国民医疗服务体系病理服务提供商 Synnovis 遭受勒索攻击。这次攻击导致血检与输血服务瘫痪，多家医院的关键癌症治疗和择期手术被迫推迟。此类中断事件揭示了医疗相关勒索攻击的普遍趋势：随着时效性治疗被推迟或彻底延误，检测与治疗流程的延迟可能直接危及生命。
另一项针对受攻击医疗机构相邻两家城市急诊科的研究显示，患者流量显著增加、候诊时间延长、“未就诊即离开”比例上升。研究指出，这些延误现象凸显了建立此类事件灾难响应机制的必要性。
某些案例中，勒索软件对医疗领域的致命影响已被载入司法记录。2020 年阿拉巴马州一名妇女起诉当地医院，指控勒索软件攻击导致其新生女儿死亡。分娩期间医院计算机系统瘫痪，关键监护工具无法调用，据称由此引发严重分娩并发症。尽管案件已达成和解，但公众不禁质疑：类似悲剧是否仍在无人知晓的角落持续发生。
尽管医疗行业面对勒索软件的脆弱性尤为严峻，但关键基础设施领域同样面临日益增长的风险。2021 年主要燃料供应商 Colonial Pipeline 遭受勒索软件攻击，导致美国东部地区出现燃油短缺。尽管没有直接死亡报告，但随之引发的恐慌性抢购潮可能至少造成了一起致命交通事故。
在关键基础设施领域，此类攻击可能造成重大人员伤亡。针对电网、供水系统和交通系统的攻击将产生严重后果。研究人员警告，例如对能源电网的勒索攻击可能导致医院、急救服务及弱势群体的供电中断，从而危及生命。若以医疗行业为鉴，关键基础设施遭受攻击的后果已非假设，而是迫在眉睫的威胁。
医疗机构成为勒索软件攻击的首选目标存在多重因素。其一，它们存储着大量敏感患者数据，包括病史档案、个人信息及财务资料。其二，医疗系统停机代价极为高昂。当医疗中心因勒索软件瘫痪时，患者生命面临直接威胁，这使得医院更倾向于快速支付赎金。根据 2024 年第二季度最新研究，医疗勒索事件平均支付金额高达 440 万美元。
此外，医疗机构普遍采用复杂而过时的基础设施，依赖多家供应商的旧版系统，这些系统往往难以有效防护。网络安全措施缺乏统一规划进一步放大了漏洞，使勒索软件组织能够渗透系统并引发连锁性瘫痪。
尽管确认勒索软件攻击与死亡率之间的直接因果关系存在难度，但近期数据已提供有力佐证。有分析估计 2016 至 2021 年间，约有 42 至 67 名医疗保险患者因勒索软件攻击而死亡。这还不包括私营保险数据。研究还揭示了更广泛的健康影响，包括医疗质量下降与治疗延误。在网络攻击期间，医院往往被迫启用人工流程，这些方式既缺乏电子健康记录的安全校验机制，又存在效率短板，从而增加了误诊漏诊风险。
该问题不仅限于致死案例。勒索软件导致的诊疗延误会加剧健康问题，引发长期并发症并推高医疗成本。对于心脏病、中风及败血症等急症，延迟诊断可能直接决定患者生死。因此即便存在间接关联，勒索软件攻击仍可能导致超额死亡。
医疗领域遭遇的威胁警醒世人：勒索软件正对社会构成广泛风险。虽然医疗机构具有特殊脆弱性，但关键基础设施各领域面临的风险正在持续升级。殖民管道事件印证了勒索软件可能产生跨区域连锁反应，影响燃料、供水及交通等基础服务。
对于网络安全从业者而言，关键服务领域勒索攻击的激增要求我们采取主动防御策略。这包括推动更严格的行业标准、促进强健网络安全工具的应用，并支持跨部门协作以完善攻防体系。目标非常明确：最大限度降低勒索软件直接或间接导致生命损失的风险——无论是通过直接攻击，还是通过延误关键服务获取。