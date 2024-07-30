安全团队在数据泄露入侵的检测与响应能力上持续提升，但攻击者给组织利润带来的冲击却愈发严重。IBM 近期发布的《2024 年数据泄露成本报告》显示，全球数据泄露平均成本创下 488 万美元的历史新高，较 2023 年增长 10%，也是新冠疫情以来的最大年度涨幅。

该研究指出，尽管组织识别与遏制数据泄露的平均耗时有所缩短，但持续上涨的业务成本仍推动全球数据泄露平均成本走高。其中，业务损失成本、泄露后客户支持支出（如设立服务热线、提供信用监控服务）以及监管罚款是主要成本构成项。在参与研究的 604 家组织中，约 70% 表示其业务运营受到了严重或中度中断。

这项新研究由波耐蒙研究所独立开展、IBM 负责分析，调研覆盖了 16 个国家和地区、17 个行业的受数据泄露影响组织。研究还包含对这些组织中 3556 名安全及业务领域专业人士的访谈。作为连续发布的第 19 版报告，《数据泄露成本报告》提供了可落地的实践洞见与最新研究成果，已成为行业核心基准参考。

报告指出，数据泄露造成的部分损失虽难以避免，但也明确了多个安全团队可着手应对的风险领域。例如，报告强调安全 AI 与自动化技术的重要性日益凸显，这类技术能有效减轻泄露影响、降低相关成本。

以下是《2024 年数据泄露成本报告》的核心结论。