Telegram 最近的政策转变对网络犯罪意味着什么

自 2013 年 8 月上线以来，Telegram 已成为注重隐私用户的首选消息传送应用程序。用户可使用真实手机号或是从 Fragment 区块链市场购买的匿名号码进行注册。对于后者，Telegram 无法与用户的真实电话号码或任何其他个人身份信息 (PII) 进行关联。

长期以来，Telegram 还以其不加干涉的审核政策而闻名。该平台在其常见问题解答中明确指出，私聊完全不在其审核范围之内。内容审核将由用户驱动，而举报非法活动则主要由用户自行完成。相比之下，很多同行（如 WhatsApp）在内容审核以及与执法部门合作方面投入了大量资金。

这些特征还使 Telegram 成为网络犯罪及其他非法活动的首选消息传递应用程序。其中包括分发恶意软件、销售非法商品和服务、招募同伙以及协调发起网络攻击。对于组织性更强的网络犯罪集团来说，Telegram 是一个共享运作情报和扩大非法业务规模的中心，而其运作方式与合法组织在主流渠道中的行为大致相同。

然而，继 2024 年 8 月 24 日其 CEO Pavel Durov 在法国被捕后，Telegram 对用户隐私和内容审核的态度发生了重大变化；该公司在接下来的几周内悄然更改了其常见问题解答页面和隐私政策。Telegram 发言人 Remy Vaughn 表示：虽然该应用程序的源代码没有更改，但用户现在可以举报非法活动，以便自动删除或手动审核。此外，Telegram 还更新了其隐私政策，表示一旦收到有效的法院命令，便会披露用户的电话号码和 IP 地址。