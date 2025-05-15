我直说吧：许多组织都在使用人工智能 (AI)，无论他们是否意识到这一点。关键在于具体方式。 组织如何运用 AI？又如何确保其以负责任的方式在使用？

IBM Consulting® 可信人工智能全球负责人 Phaedra Boinodiris 指出，建立对 AI 的信任是一项社会技术双重挑战，其中最具挑战性的是人为因素。所需的综合方法可分解为三大要素：人员、流程和工具，以及在组织内部实践这些要素的核心原则。

在人员层面，重点在于构建负责任管理 AI 所需的组织文化。需要建立 AI 治理流程来整合资源清单与元数据、实施风险评估等。组织还必须配备完善的 AI 工程框架工具，贯穿 AI 全生命周期，确保模型准确反映设计意图。