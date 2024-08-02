《欧盟 AI 法案》给企业带来的变化

欧盟 (EU) 是率先制定 AI 新规的主要市场。

欧盟官员表示：“我们的目标是将欧盟打造成为全球可信赖 AI 中心。”

《欧盟 AI 法案》采用风险导向方法，即根据应用程序对基本权利和安全的潜在风险进行分类。其中一些重要条款如下：禁止某些被认为构成不可接受风险的 AI 实践；关于开发部署某些高风险 AI 系统的标准；以及通用 AI (GPAI) 模型规定。不属于《欧盟 AI 法案》中风险类别的 AI 系统不受该法案要求的约束（这些系统通常被称为“最低风险”类别），尽管有些系统可能需要满足透明度义务，并且必须遵守其他现行法律。

IBM 欧洲副总裁、助理总法律顾问兼法律主管 Bruno Massot 表示：“这是一种务实的监管方式，旨在根据风险水平调整限制措施。”

根据新规，某些威胁公民权利的 AI 应用程序将被禁止，其中包括基于敏感特征的生物识别分类系统、从互联网或监控录像中无差别抓取人脸图像来创建人脸识别数据库、在工作场所和学校进行情绪识别，以及预测性警务。

《欧盟 AI 法案》于 4 月 22 日获得欧盟议会批准，5 月 21 日获得欧盟成员国批准。该法案于 7 月 12 日在《欧盟官方公报》上公布，并于 8 月 1 日生效，其中不同条款将分阶段生效。

《欧盟 AI 法案》将快速实施。

“法案推进速度极快，但这并不意外。草案内容早已公开。由于技术发展日新月异，快速推进也很重要。”Masot 指出。

第六个月起，违禁 AI 实践禁令正式生效。第九个月起，行为准则开始适用。第 12 个月起，涵盖治理的通用 AI 规则正式生效。24 个月后，高风险 AI 系统的规则将生效。最后在生效 36 个月后，将适用受欧盟特定法律监管的产品或产品安全组件的 AI 系统的规则。

违法行为会招致高额罚款，最高可达 3500 万欧元或企业年营业额的 7%。