我们必须检查机器学习模型中的种族偏见

IBM 内部孵化的项目众多，但我发现自己特别被其中一个旨在识别隐性和显性偏见的项目所吸引。这个项目就是 TakeTwo，并在一年多前成为了对外发布的七个开源项目之一。TakeTwo 项目利用自然语言理解技术，帮助检测并消除书面内容中的种族偏见——无论是明显的还是隐性的。使用 TakeTwo 检测可能被视为带有种族偏见的短语和词汇，可以帮助内容创作者在写作时主动地减少潜在的偏见。它使内容创作者能够在发布之前，通过一个在线文本编辑器检查自己创建的内容。可以将其想象成一个用于发现潜在种族主义语言的“语法检查器”。TakeTwo 旨在利用由可信来源（如“包容性命名倡议”组织）汇编的包容性术语目录。

TakeTwo 不仅让我能够运用自己的专业知识来改进这个项目，还为我提供了一个机会，向内审视自己可能持有但先前未察觉的一些隐性种族偏见。参与 TakeTwo 项目，是投身于一项对世界有重要意义的事业的好方法，同时也提供了一次自我反思的机会。

