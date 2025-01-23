大型组织通常难以统一整合各系统与数据库中的分散数据。低效的数据检索系统会导致团队孤岛、可扩展性挑战以及生产力下降。此外，在系统割裂的情况下，运行任务需要领域专业知识来查找特定数据。这一要求增加了新员工的学习曲线，并阻碍员工高效找到所需信息。

任何可行的解决方案都必须能够综合来自这些来源的数据，而无需对数据本身进行整体迁移。它还必须保持安全性和保密性——仅向相应的授权用户揭示相应数据。

为应对这些挑战，IBM 在过去 18 个月内开发了统一搜索功能，该功能从多种来源获取数据，包括 Slack 和内部存储库。文本数据存储在向量数据库中，并在顶层叠加了先进的 AI 模型进行处理，从而实现对所有来源的自由文本搜索。内部应用程序编程接口 (API) 使 IBM 团队能够访问原始向量数据和模型。此功能已集成到内部搜索工具中，用具有上下文感知能力的自由文本查询取代了旧的 Lucene 语法。其结果为 IBM 员工带来了远更高效和直观的搜索体验。

该搜索系统的一个关键功能是，为其提供了查询它的员工的背景信息。在处理查询时，AI 会考虑用户的角色、权限和身份，仅返回该个体有权访问的数据。此机制在交付高度相关结果的同时，确保了机密性并符合内部访问控制要求。确保不返回敏感数据至关重要，因此实施基于用户身份的访问防护措施极为关键。

IBM 正致力于扩展这些功能以涵盖图像和视频。此扩展需要对现有视觉资产进行正确的文本标记，这对 AI 理解这些媒体类型至关重要。尽管 IBM 的数字资产管理系统存储着这些数字资产，但许多资产未正确标记。IBM 计划使用 AI 自动标记所有数字资产以弥补此差距。完成标记过程后，搜索模型可演进为多模态系统，能够通过单一查询返回相关图像、视频、文本及源文档。

这种统一搜索系统通过让员工无差别地访问关键信息（无论其格式如何）可显著提升效率。它还能消除在多个向量存储库中存储文档的需求，从而简化 IBM 的数据基础设施。此外，其他内部产品（例如 Creative Assistant）可将统一搜索集成作为其产品的一部分，而无需构建和维护类似技术的独立实现。

AI 驱动的创新将持续改变工作流程，使团队能专注于战略性高价值任务，而 AI 则承担繁重工作。用于可查找性的统一搜索和 LLM 将赋能员工轻松查找信息，而先进的图像和内容生成将使团队能够前所未有地创建高质量且符合品牌规范的资产。通过整合这些功能，IBM 不仅增强了内部运营，更为向客户交付类似变革性价值设立了标杆，重新定义组织如何利用AI驱动影响力。

IBM 与纽约大学斯特恩商学院合作，在其体验式学习项目的支持下，部署了 4 名 MBA 顾问进行为期一学期的项目。斯特恩学院的 Samir Ali-Darwish、Auston Ricca、Tomer Friedman 和 Narissa Moonsammy 与 IBM 的营销、传播与企业社会责任团队紧密合作，为该组织提供了外部视角。这些 MBA 顾问研究了 IBM 员工的反馈数据，与 IBM 领导层进行了访谈，并利用 IBM 自身的 watsonx 平台综合所获信息，最终为该组织制定出优先排序的 AI 路线图。为帮助弥补全球 AI 技能差距，IBM 承诺在 2026 年底前培训 200 万名 AI 学习者。通过此类与纽约大学斯特恩学院的合作以及 IBM SkillsBuild 的免费课程，我们正触达全球学习者。