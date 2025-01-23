对营销领导者而言，在 AI 领域保持领先已成为战略要务。定制化全渠道营销活动的规模与范围，以及营销团队工作中调用的公司数据广度，带来了必须通过实施 AI 来增强营销团队工作的挑战。
随着 IBM 在生成式 AI 领域不断推进创新，帮助客户与合作伙伴扩展应用程序，其方法是始终将自身作为“零号客户”。这使得该组织能从自身创新中获益，更深入了解产品影响力，并展示 IBM 技术与服务的价值。这一承诺在该公司的营销、传播与企业社会责任团队中体现得尤为显著。
IBM 正在利用生成式 AI 不仅优化现有流程，同时扩展其未来能力。IBM 对其整个营销、传播与企业社会责任组织进行了全面调研，征集关于如何最佳利用生成式 AI 的建议。基于内部兴趣与现有计划，两项具体举措成为重点：营销资产生成，以及支持可查找性的统一搜索与大型语言模型 (LLM)。
许多组织难以大规模生产高质量的营销资产。创建符合品牌指南、满足合规要求并能与不同受众产生共鸣的内容是一项资源密集型工作，常给创意团队带来巨大压力。例如，设计师可能花费数小时将单一广告活动适配到多种媒体格式。同样，文案撰稿人常常难以针对不同受众群体定制信息，同时确保与品牌调性保持一致。
随着数字环境持续演进，由于个性化客户体验日益重要、数字渠道激增以及各行业竞争加剧等因素，对营销的需求正在增长。企业持续面临以有意义的方式与客户互动的压力，这通常需要快速交付大量定制化内容。这种压力限制了聚焦战略性与高价值工作的能力。这一挑战正是通过 AI 驱动资产生成实现创新的明确机遇。
创建资产需要投入大量时间和精力，以确保符合品牌规范、定制化及合规标准。因此，AI 有潜力协助文案撰稿人和设计师处理其工作的非核心部分，最大化其专业知识和工时的价值。
IBM Creative Assistant 基于 IBM watsonx 构建，利用生成式 AI 的强大功能快速启动营销内容创作。通过 Creative Assistant，您可以直接在工具内访问全面的 IBM 产品信息数据库。它是一款人工智能驱动的多功能且智能的营销资产生成器。Creative Assistant 利用 AI 技术和预先批准的 IBM 模板，帮助在传统所需时间的一小部分内生成精美且符合品牌规范的资产。
IBM Creative Assistant 已生成超过 4000 项资产，公司正寻求进一步扩展其能力。
虽然 IBM Creative Assistant 能高效生产内容，但其缺乏提示词到图像和视频生成功能。资产生成这一令人兴奋的下一步实施起来并不简单。尽管存在图像和视频的生成模型，但确保资产生成遵循 IBM 的设计和品牌合规性是一项复杂挑战。IBM 资产必须遵守严格的设计、法律和道德规范。
为此，IBM 正在考虑采取中间步骤：训练 AI 模型来检查图像是否符合品牌规范。此方法比从头生成符合品牌规范的图像更简单，并且可应用于图库图片和 AI 生成图像，以确保高质量且可接受的输出。Creative Assistant 已为文本提供了类似功能（例如法律合规），这已被证明实施起来更为直接。
扩展这些能力可能会显著提升效率并降低成本。借助节省的时间，IBM 员工可以专注于撰写简报和指导创意愿景，而 AI 则承担资产创建的重任。这种转变优化了工作时间，并确保设计师能更具创新性并专注于高价值任务，从而放大其影响力。
我们团队已明确以下几项能力作为优先发展重点。为内部和外部使用提供快速、高质量的资产生成能力，且符合 IBM 品牌与设计标准，鉴于 IBM 必须生产的资产数量，这将显著节省时间。此外，向自动化文本、视频及图像生成的扩展，为针对不同市场和客户群体进行个性化定制提供了更广泛的机遇，从而产出能更有效引起目标受众共鸣的内容。
其目标是使 AI 能够在设计师极少介入的情况下生成资产，从而简化创意流程。然而，实施这些计划仍然复杂，主要源于组织规模之大以及 AI 技术所需满足的法律要求。通过采用分阶段方法并利用品牌合规检查等中间解决方案，IBM 已做好充分准备来应对这些挑战，并释放资产生成在效率与创新方面的下一波潜力。
大型组织通常难以统一整合各系统与数据库中的分散数据。低效的数据检索系统会导致团队孤岛、可扩展性挑战以及生产力下降。此外，在系统割裂的情况下，运行任务需要领域专业知识来查找特定数据。这一要求增加了新员工的学习曲线，并阻碍员工高效找到所需信息。
任何可行的解决方案都必须能够综合来自这些来源的数据，而无需对数据本身进行整体迁移。它还必须保持安全性和保密性——仅向相应的授权用户揭示相应数据。
为应对这些挑战，IBM 在过去 18 个月内开发了统一搜索功能，该功能从多种来源获取数据，包括 Slack 和内部存储库。文本数据存储在向量数据库中，并在顶层叠加了先进的 AI 模型进行处理，从而实现对所有来源的自由文本搜索。内部应用程序编程接口 (API) 使 IBM 团队能够访问原始向量数据和模型。此功能已集成到内部搜索工具中，用具有上下文感知能力的自由文本查询取代了旧的 Lucene 语法。其结果为 IBM 员工带来了远更高效和直观的搜索体验。
该搜索系统的一个关键功能是，为其提供了查询它的员工的背景信息。在处理查询时，AI 会考虑用户的角色、权限和身份，仅返回该个体有权访问的数据。此机制在交付高度相关结果的同时，确保了机密性并符合内部访问控制要求。确保不返回敏感数据至关重要，因此实施基于用户身份的访问防护措施极为关键。
IBM 正致力于扩展这些功能以涵盖图像和视频。此扩展需要对现有视觉资产进行正确的文本标记，这对 AI 理解这些媒体类型至关重要。尽管 IBM 的数字资产管理系统存储着这些数字资产，但许多资产未正确标记。IBM 计划使用 AI 自动标记所有数字资产以弥补此差距。完成标记过程后，搜索模型可演进为多模态系统，能够通过单一查询返回相关图像、视频、文本及源文档。
这种统一搜索系统通过让员工无差别地访问关键信息（无论其格式如何）可显著提升效率。它还能消除在多个向量存储库中存储文档的需求，从而简化 IBM 的数据基础设施。此外，其他内部产品（例如 Creative Assistant）可将统一搜索集成作为其产品的一部分，而无需构建和维护类似技术的独立实现。
AI 驱动的创新将持续改变工作流程，使团队能专注于战略性高价值任务，而 AI 则承担繁重工作。用于可查找性的统一搜索和 LLM 将赋能员工轻松查找信息，而先进的图像和内容生成将使团队能够前所未有地创建高质量且符合品牌规范的资产。通过整合这些功能，IBM 不仅增强了内部运营，更为向客户交付类似变革性价值设立了标杆，重新定义组织如何利用AI驱动影响力。
IBM 与纽约大学斯特恩商学院合作，在其体验式学习项目的支持下，部署了 4 名 MBA 顾问进行为期一学期的项目。斯特恩学院的 Samir Ali-Darwish、Auston Ricca、Tomer Friedman 和 Narissa Moonsammy 与 IBM 的营销、传播与企业社会责任团队紧密合作，为该组织提供了外部视角。这些 MBA 顾问研究了 IBM 员工的反馈数据，与 IBM 领导层进行了访谈，并利用 IBM 自身的 watsonx 平台综合所获信息，最终为该组织制定出优先排序的 AI 路线图。为帮助弥补全球 AI 技能差距，IBM 承诺在 2026 年底前培训 200 万名 AI 学习者。通过此类与纽约大学斯特恩学院的合作以及 IBM SkillsBuild 的免费课程，我们正触达全球学习者。
