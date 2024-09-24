AI 聊天机器人反应迅速，能够准确处理自然语言并自动提供个性化体验，为您的组织带来众多益处和新的机遇。聊天机器人能够：

提高客户参与度和品牌忠诚度

在聊天机器人出现之前，大多数客户的疑问、疑虑或投诉都需要人工处理。然而，聊天机器人现在可以自动执行工作流程，将员工从重复性任务中解放出来。聊天机器人可以大大缩短客户通过电话、电子邮件或在线聊天寻求帮助时的等待时间。聊天机器人可以同时服务多个客户，通过迅速回应客户的关注和担忧，大大改善客户体验。

降低运营成本，提升效率

如果您的聊天机器人能够有效处理大多数问题，那么您将能大幅降低全天候客服人员的成本，甚至在非工作时间完全不需要人工客服。您可以优化以前依赖人工交互的流程，提升员工与客户的互动体验，降低员工流失率，使您的员工受益。

提高客户服务质量

当客户服务人员花费大量时间回答重复的问题时，他们可能会失去热情。通过让聊天机器人处理日常琐事，当问题需要更深入的思考时再交由员工处理，您就能让员工将精力集中在更具创造性和挑战性的工作上，员工的努力将更有价值。

聊天机器人可以充当第一线的客服，在业务繁忙时协助您的支持团队，或接手那些重复性强、简单的咨询，让人工客服有更多时间处理更复杂的问题。虽然将部分客服工作外包给海外企业是一种选择，但这种方式可能成本高昂、风险较大，而且会削弱企业对品牌形象和客户关系的掌控力。

促进销售

AI 聊天机器人可以开发潜在客户（ibm.com 外部链接），提高成交率，并促进关联产品的销售。网站访问者可能会询问有关功能、特性或计划的信息。聊天机器人有效地加快了响应时间，引导客户进行购买。对于需要经过多步骤才能完成的复杂购买，聊天机器人可以先向客户提出一些筛选问题，以确定他们是否符合购买条件。然后，聊天机器人可以将符合条件的客户直接转接给训练有素的销售人员，从而提升最终的成交率。

提升与受众互动的能力

聊天机器人可以随时回答全球客户的问题，不像人类那样会受到时间和精力的限制。聊天机器人可以同时服务广泛的客户群，让您无需扩充员工队伍。企业级聊天机器人提供快速的可扩展性，可以同时处理多个对话。随着客户群的扩大，引入聊天机器人能有效应对增长的互动需求，而不会相应地产生不断上升的成本或人员需求。

直接获取客户数据

当客户首次与您的聊天机器人互动时，聊天机器人可以主动索要客户信息，让营销团队有机会开发潜在客户。通过这些问题，聊天机器人可以先筛选出符合条件的客户，再把客户转给销售团队。这样，销售人员就能及时确定目标和要使用的适当策略。

在不依赖 Cookie 的情况下收集新的洞察

机器学习聊天机器人可以收集数据 （链接位于 ibm.com 以外） 和有关目标受众的新洞察分析。它们收集宝贵的客户关系管理 (CRM) 数据，包括客户反馈、偏好和互动行为、电子邮件地址和电话号码。它们还能发现客户的主要兴趣和行为，从而改进营销活动、个性化信息以及改进产品或服务，而这一切都无需使用 cookie。

积极培育潜在客户

聊天机器人可以积极发送后续消息和开展持续的营销活动，有效推进潜在客户的培育过程，帮助潜在客户一步步完成购买。

提供个性化服务

聊天机器人可以通过编程，在客户一到达时就与之交流（ibm.com 外部链接），实现独特且个性化的互动。聊天机器人可以分析客户以往的互动记录，从而提供真正实用的建议，并根据客户的偏好提出有针对性的优惠。

运行快速消息传递测试

您可以对聊天机器人进行 A/B 测试，找出最有效的沟通方式。客户可以与聊天机器人进行多次互动，尝试不同的指令和建议，直到您选择出最合适的措辞。随后，您可以对聊天机器人的表现进行评分，评估其理解客户需求的能力、回复速度、帮助客户自助解决问题的效果以及其他因素。

改善人力资源运营

在组织中，人力资源 (HR) 部门可能难以有效地管理日常任务，因为他们需要反复回答员工的常见问题 (FAQ)，导致时间浪费。这会让 HR 人员疲于奔命，无暇顾及更有价值的工作，比如招聘、留住并激励员工、培养领导人才和塑造企业文化。聊天机器人可以有效减轻 HR 的大部分工作量。

保持一致的沟通

聊天机器人提供一致的信息和消息，有助于确保每位客户都能获得相同水平的服务。这种源自知识库的一致性有助于在与客户交流的过程中保持品牌的完整性和准确性。如若不然，不同的代理可能会错误地向不同客户提供不同的指示或信息，从而可能导致客户误解和不满。

保持冷静

任何人都可能有不顺心的时候，这可能会导致客服人员做出事后后悔的反应。此外，客户服务电话常常是从客户发泄他们对先前经历的不满开始。沉稳淡定的客服聊天机器人可以吸收客户的大部分挫败感。因此，当真人客服接管时，客户的大部分愤怒已经消散，也就避免了潜在的粗鲁或辱骂。