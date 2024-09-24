聊天机器人可以通过即时响应使用音频输入、文本输入或两者结合的请求，帮助您的客户和潜在客户快速查找或输入信息，无需人工干预或手动研究。
聊天机器人已经无处不在，它们提供客户服务支持，并协助员工处理各种事情，例如在家中使用智能音箱，或者使用 SMS、WhatsApp、Facebook Messenger、Slack 和众多其他应用程序。
最新的人工智能 (AI) 聊天机器人也称为智能虚拟助理或虚拟代理，不仅可以借助先进的语言模型理解自然对话，还能使用会话式 AI 技术主动地自动执行各种任务。像“按 6 接通客户服务”这样的提示已经一去不复返了。聊天机器人给我们的生活带来了诸多便利。
您的客户可以从多方面获益，而这些益处反过来也会让您的公司受益。如果您询问客户，他们关注和欣赏聊天机器人的哪些方面，以下几点可能是他们最常提到的：聊天机器人能够：
没有人喜欢等待答案。大多数人害怕听到“我会马上回复您”。在信息爆炸、选择众多的今天，您的客户可能不会耐心等待您的回复。聊天机器人可以全天候快速回答这些问题。
聊天机器人不仅可以快速回答问题，还能预测客户需求、提供有价值的信息并推荐新产品。AI 会分析客户互动，从而提供建议并指出后续步骤。更高的客户满意度可以增加客户价值。
会话式营销（ibm.com 外部链接）可以部署在各种平台和工具上，从而在客户喜欢的地方以他们偏好的方式触达客户。您可以通过网页、数字广告、移动或消息应用程序、电话、店内信息亭、社交媒体或短信与客户互动。借助这种全渠道方法，您可以在客户最活跃、最喜欢的渠道上与他们沟通。
客户可以从全球几乎任何国家或地区联系您的聊天机器人。企业级聊天机器人可以支持多种语言，甚至可以根据初始输入（无论是聊天、文本还是语音）进行有根据的猜测，而不是强迫客户用您的母语交流。您的潜在市场覆盖全球。
客户通常更喜欢独立完成简单的任务。您的聊天机器人可以引导客户，提供更多的自助服务选项和资源指引，从而节省客户的时间并减少您的人员需求。
平台全天候运行，有助于确保客户能够在正常工作时间之外获取信息和支持。聊天机器人可即时回复咨询，从而加快问题解决速度并改善客户体验。
企业级聊天机器人可以记录客户对话和所有相关详细信息。当聊天转接到您的客户服务团队时，客户将不需要再次回答同样的耗时问题。这样可以减少客户的挫败感和烦恼。
AI 聊天机器人反应迅速，能够准确处理自然语言并自动提供个性化体验，为您的组织带来众多益处和新的机遇。聊天机器人能够：
在聊天机器人出现之前，大多数客户的疑问、疑虑或投诉都需要人工处理。然而，聊天机器人现在可以自动执行工作流程，将员工从重复性任务中解放出来。聊天机器人可以大大缩短客户通过电话、电子邮件或在线聊天寻求帮助时的等待时间。聊天机器人可以同时服务多个客户，通过迅速回应客户的关注和担忧，大大改善客户体验。
如果您的聊天机器人能够有效处理大多数问题，那么您将能大幅降低全天候客服人员的成本，甚至在非工作时间完全不需要人工客服。您可以优化以前依赖人工交互的流程，提升员工与客户的互动体验，降低员工流失率，使您的员工受益。
当客户服务人员花费大量时间回答重复的问题时，他们可能会失去热情。通过让聊天机器人处理日常琐事，当问题需要更深入的思考时再交由员工处理，您就能让员工将精力集中在更具创造性和挑战性的工作上，员工的努力将更有价值。
聊天机器人可以充当第一线的客服，在业务繁忙时协助您的支持团队，或接手那些重复性强、简单的咨询，让人工客服有更多时间处理更复杂的问题。虽然将部分客服工作外包给海外企业是一种选择，但这种方式可能成本高昂、风险较大，而且会削弱企业对品牌形象和客户关系的掌控力。
AI 聊天机器人可以开发潜在客户（ibm.com 外部链接），提高成交率，并促进关联产品的销售。网站访问者可能会询问有关功能、特性或计划的信息。聊天机器人有效地加快了响应时间，引导客户进行购买。对于需要经过多步骤才能完成的复杂购买，聊天机器人可以先向客户提出一些筛选问题，以确定他们是否符合购买条件。然后，聊天机器人可以将符合条件的客户直接转接给训练有素的销售人员，从而提升最终的成交率。
聊天机器人可以随时回答全球客户的问题，不像人类那样会受到时间和精力的限制。聊天机器人可以同时服务广泛的客户群，让您无需扩充员工队伍。企业级聊天机器人提供快速的可扩展性，可以同时处理多个对话。随着客户群的扩大，引入聊天机器人能有效应对增长的互动需求，而不会相应地产生不断上升的成本或人员需求。
当客户首次与您的聊天机器人互动时，聊天机器人可以主动索要客户信息，让营销团队有机会开发潜在客户。通过这些问题，聊天机器人可以先筛选出符合条件的客户，再把客户转给销售团队。这样，销售人员就能及时确定目标和要使用的适当策略。
机器学习聊天机器人可以收集数据 （链接位于 ibm.com 以外） 和有关目标受众的新洞察分析。它们收集宝贵的客户关系管理 (CRM) 数据，包括客户反馈、偏好和互动行为、电子邮件地址和电话号码。它们还能发现客户的主要兴趣和行为，从而改进营销活动、个性化信息以及改进产品或服务，而这一切都无需使用 cookie。
聊天机器人可以积极发送后续消息和开展持续的营销活动，有效推进潜在客户的培育过程，帮助潜在客户一步步完成购买。
聊天机器人可以通过编程，在客户一到达时就与之交流（ibm.com 外部链接），实现独特且个性化的互动。聊天机器人可以分析客户以往的互动记录，从而提供真正实用的建议，并根据客户的偏好提出有针对性的优惠。
您可以对聊天机器人进行 A/B 测试，找出最有效的沟通方式。客户可以与聊天机器人进行多次互动，尝试不同的指令和建议，直到您选择出最合适的措辞。随后，您可以对聊天机器人的表现进行评分，评估其理解客户需求的能力、回复速度、帮助客户自助解决问题的效果以及其他因素。
在组织中，人力资源 (HR) 部门可能难以有效地管理日常任务，因为他们需要反复回答员工的常见问题 (FAQ)，导致时间浪费。这会让 HR 人员疲于奔命，无暇顾及更有价值的工作，比如招聘、留住并激励员工、培养领导人才和塑造企业文化。聊天机器人可以有效减轻 HR 的大部分工作量。
聊天机器人提供一致的信息和消息，有助于确保每位客户都能获得相同水平的服务。这种源自知识库的一致性有助于在与客户交流的过程中保持品牌的完整性和准确性。如若不然，不同的代理可能会错误地向不同客户提供不同的指示或信息，从而可能导致客户误解和不满。
任何人都可能有不顺心的时候，这可能会导致客服人员做出事后后悔的反应。此外，客户服务电话常常是从客户发泄他们对先前经历的不满开始。沉稳淡定的客服聊天机器人可以吸收客户的大部分挫败感。因此，当真人客服接管时，客户的大部分愤怒已经消散，也就避免了潜在的粗鲁或辱骂。
聊天机器人可以让所有行业受益，但有些用例尤为突出。
在交易行业，AI 聊天机器人可以提供快速准确的答案，节省等待时间，简化网络信息搜索，促进有意义的客户互动。
您可以让客户自助服务，准确地将查询转接到人工客服，为客户提供高度个性化、与客户当前情境相关的购物体验。
通过聊天机器人让居民能够获取有关支付账单和近期活动的基本信息。聊天机器人可提供高效、准确的响应，在提升用户体验的同时节省成本，并快速获得投资回报。
利用智能自动化增强患者能力，简化就医流程，提升就医体验。聊天机器人不仅能帮助经验丰富的医护人员提高工作效率，还能让患者轻松快捷地完成一些简单操作，包括预约挂号、续开处方和接收服药通知。
基于自然语言处理和机器学习 (ML) 的 HR 聊天机器人可以理解、交流和自动执行各种任务以支持候选人和员工，包括入职、解答常见问题、处理休假请求和检查剩余假期。
您的客户希望获得实时、个性化和准确的回应，无论他们是请求报价、提出保险索赔还是付款。提供快速、准确的回答有助于建立长期客户关系。
聊天机器人可以快速收集需求以创建个人资料、回复财产可用性问题并安排会面。它们还会在创建个人资料期间询问客户的财产偏好，以建立更深层次的关系。
要获得这些好处，你需要 IBM® watsonx Assistant，这是一款由人工智能驱动的企业级聊天机器人平台。它消除了传统客服的种种困扰，提供出色的体验，并能与您当前的业务工具无缝整合，实现人工智能驱动的语音代理和聊天机器人。
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