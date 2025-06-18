利用 AI 解锁大型机专业知识

大型机系统仍不可或缺，但相关维护人才日益匮乏。大型机为全球近 70% 的生产 IT 工作量提供支持，涉及 70 多个国家或地区的 28 种行业。然而，优化其性能所需的专业知识越发稀缺。

随着资深大型机专业人员退休，知识差距正在不断扩大。虽然现代计算机科学课程往往强调 Java 和 Python 等语言（现在 IBM Z 等大型机平台支持这些语言），但真正的挑战其实是更深层次的。

技能短缺主要集中在理解与云和分布式环境中不同的大型机特定的术语、核心概念和复杂子系统。然而，企业培训预算通常优先考虑这些架构，而不是大型机概念和设计。

其结果如何？企业对大型机的持续依赖与掌握 IBM® Z 等大型机系统独特运行环境的专业人才库萎缩之间的鸿沟日益扩大。对于企业领导者来说，这一人才短缺现象威胁着运营连续性和创新能力。