开源人工智能 (AI) 是当下的流行词，这受到最近发布的低成本大型语言模型 (LLM)（如 DeepSeek-1），以及开放模型（如 Llama 和 Mistral AI）重要性日益凸显这两方面的推动。

这些突破性进展正吸引着公众的关注，但企业正面临一个严峻的问题：我们如何将这种热潮转化为实实在在的商业价值？

Linux 和 Kubernetes 等开源技术长期以来一直是关键系统的支柱，其提供了透明度、稳定性和安全性。它们所具有的协作特性促进了快速创新，这对于包括生成式 AI 在内的高级 AI 模型的发展至关重要。然而，真正的商业潜力在于将开源 AI 与混合多云环境相结合。这种强大的组合为企业提供了以下优势：

无缝集成

可扩展的灵活性

增强安全性

定制化解决方案

通过协作实现创新

IBM 的一项研究显示，62％ 的组织计划在 2025 年增加其 AI 投资，其中近一半的组织专注于利用开源工具进行他们的 AI 计划。

“我们正在为多云环境设计人工智能。”IBM AI、数据与自动化部门的副总裁兼高级合伙人 Shobhit Varshney 说道，“这意味着我们需要一个单一的自动化层，涵盖财务运营、安全与治理，且这一层要贯穿于每一个云平台。”