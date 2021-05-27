世界各地的公司正意识到，建立对 AI 的信任是广泛采用此技术的关键所在。他们深知，从品牌角度来看，对 AI 的信任以及能解释通过 AI 算法做出的决策对于其业务的成功至关重要。2021 年全球 AI 采用指数显示，86% 的全球 IT 专业人士认为：对于那些在数据、AI 模型的构建、管理和使用方式方面提供透明度和道德框架的公司，消费者更有可能选择其提供的服务。
最终，对于植根于已治理数据、AI 工具和流程、AI 伦理以及开放多元的生态系统的基础上的可信且值得信赖的 AI 解决方案，客户对其产生的结果会更有信心。
已治理数据和 AI 是指用于监控和维护数据及 AI 解决方案可信度的技术、工具和流程。企业必须能指导和监控其 AI，以确保它按预期工作并符合法规。IBM 的已治理数据与 AI 技术建立在对我们符合道德规范的 AI 基本原则的应用上：透明度、可解释性、公平性、稳健性和隐私性。这五个重点领域是我们定义值得信赖的 AI 的方式。
透明性可以增强信任，提高透明性的最佳途径是信息披露。AI 解决方案要符合道德规范，还需要实现透明度。这使得 AI 技术更易被审视，同时也意味着 AI 解决方案中使用的算法不会被隐藏或无法被更深入地了解。
虽然透明度可让我们了解正在使用的 AI 技术和算法，但还需简单明了的解释来说明 AI 是如何被使用的。人们有权了解 AI 是如何得出结论的，尤其是当这些结论会影响到他们的就业能力、信用度或发展潜力时。提供的解释必须通俗易懂。
AI 解决方案中的公平性意味着减少人为偏见以及公平对待个人和个体群体。力求公平的 AI 解决方案必须始终保持该公平性。监控与保障措施对于防止解决方案引入偏见十分关键。
随着 AI 不断融入人类生活，它也越来越容易受到攻击。要想值得信赖，AI 解决方案就必须足够强大，从而能有效处理异常情况并最大限度地降低安全风险。AI 必须能抵御攻击，并在受到攻击时保持其完整性。
要想值得信赖，AI 必须在每一个环节确保隐私性—不仅是原始数据，还包括从此数据中获得的洞察分析。数据属于其人类创造者，而 AI 必须以最高的完整性确保隐私性。
已治理数据和 AI 工具及实践必须牢牢植根于道德原则的基础上。AI 可增强人类、人类智慧和人类行为，同时它应面向所有人，而不仅仅是少数人。AI 获得的数据和洞察分析属于创造它们的人类，而符合道德规范的 AI 会维护该权利。AI 伦理还意味着企业使用 AI 中数据的方式是透明且可解释的。
值得信赖的 AI 解决方案需要的不仅仅是伦理和治理的基础。要构建和管理 AI，同时为企业和社会创造真正的价值，就必须在开放的生态系统中强化多元、包容和责任共担的文化。这可能需要一种文化转变，以使构建 AI 解决方案的团队由来自不同背景的人员组成，并与这些解决方案所服务社会中的性别、种族和文化多元性高度相似。
通过提供工具、专业知识、教育和指导，我们正在帮助企业建立对其 AI 及其所产生结果的信任。
借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。