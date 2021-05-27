世界各地的公司正意识到，建立对 AI 的信任是广泛采用此技术的关键所在。他们深知，从品牌角度来看，对 AI 的信任以及能解释通过 AI 算法做出的决策对于其业务的成功至关重要。2021 年全球 AI 采用指数显示，86% 的全球 IT 专业人士认为：对于那些在数据、AI 模型的构建、管理和使用方式方面提供透明度和道德框架的公司，消费者更有可能选择其提供的服务。

最终，对于植根于已治理数据、AI 工具和流程、AI 伦理以及开放多元的生态系统的基础上的可信且值得信赖的 AI 解决方案，客户对其产生的结果会更有信心。