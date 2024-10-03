趋势：2024 年硬件迎来 AI 升级

过去两年半人工智能 (AI) 使用量的激增，不仅深刻改变了软件领域，也对硬件产生了革命性影响。随着 AI 应用的持续演进，个人电脑制造商已从中发现机遇——通过提供专用 AI 硬件并将其营销为“AI PC”，来提升终端用户设备体验。
数年前，AI 的运行往往依赖于并非专为其设计的硬件。图形处理器便是典型例证。英伟达的图形处理单元因其能高效处理并行计算，在机器学习和深度学习领域至关重要。其设计支持同步运算，使其在 AI 模型训练和推理方面比中央处理器更具效能。
另一主要硬件类型是英特尔等公司生产的现场可编程门阵列 (FPGA)。FPGA 是一种可多次重新编程的集成电路。其灵活性使其成为 AI 任务的理想选择。FPGA 能够加速深度学习和机器学习任务。该技术提供可模拟图形处理器 (GPU) 或专用集成电路行为 (ASIC) 的硬件定制选项。
通过英特尔 FPGA AI 套件和 OpenVINO 工具包等工具，FPGA 可与 TensorFlow 和 PyTorch 等主流 AI 框架集成。
FPGA 已广泛应用于汽车、医疗等行业。该技术在需要将 AI 能力部署于数据源附近以实现快速决策和降低延迟的边缘计算场景中尤为实用。
此外还有专用集成电路 (ASIC)。例如，谷歌的张量处理单元 (TPU)。TPU 是谷歌为加速机器学习工作负载而开发的定制 ASIC。它们专门针对 TensorFlow 进行优化，并广泛部署于谷歌数据中心。
OpenAI 于 2022 年 11 月 30 日发布的 ChatGPT，彻底改变了公众和产业界与 AI 的关系。ChatGPT 迅速获得巨大关注，发布五天内用户数突破百万。至 2023 年 1 月已达成 1 亿用户，成为有史以来增长最快的消费级应用。
更重要的是，ChatGPT 在大众文化中的爆发式成功改变了风险投资的流向，资金开始向 AI 初创企业倾斜。微软、谷歌和 Meta 等科技巨头加速推进其产品的开发与公开部署，硅谷也快速涌现出 Anthropic、Perplexity 等提供 AI 工具的新兴企业。
如今，PC 制造商正积极投资具备 AI 能力的 PC，强调混合 AI 与端侧智能。神经处理单元 (NPU) 等专用 AI 芯片组的出现，促进了 AI 与个人电脑的融合，增强了电脑本地执行 AI 任务的能力。
这一转变预计将对个人电脑市场产生显著影响。据 Canalys 预测，到 2027 年出货的 PC 中约 60% 将具备 AI 能力。
AI PC 通过结合 CPU、GPU 与 NPU 的设计，能高效执行 AI 工作负载，使其在处理生成式 AI 模型等任务时比前代 PC 更具优势。这种优化使 AI PC 能以更高的性能、能效和隐私保护水平运行 AI 应用，其关键在于本地数据处理而非依赖云端方案。
虽有批评认为此分类仅是营销噱头，并指出许多终端用户仍通过云端聊天机器人使用生成式 AI。
但当前公众对 AI 的认知普遍集中于云端运行的大语言模型 (LLM) 及其聊天机器人应用。随着时间推移，终端用户对 AI 的使用将日益通过集成功能和 AI 增强型应用实现，其能力与应用场景也将持续深化。
根据 Gartner 全球研究负责人 Chris Howard 的观点，AI 还将涉及更多在边缘端而非云端运行的小语言模型 (SLM)，以支持非聊天机器人用例。
AI 处理将日益靠近用户、靠近边缘。这意味着 AI 专用硬件的发展趋势只会日益增强。
一个突出案例是微软推出的 Copilot+ PC，这是专为 AI 设计的新型 Windows 电脑品类。这些电脑搭载全新芯片，可实现每秒超过 40 万亿次 (TOPS) 运算，提供全天电池续航，并能调用先进 AI 模型。其架构在高性能 NPU 的基础上整合了 CPU 与 GPU，显著增强了 AI 处理能力。这种配置实现了实时 AI 图像生成、语言翻译等新体验，以及类似“Recall”功能的高级搜索特性——该功能通过记录分析设备活动来优化用户与 AI 模型的交互。
微软还与宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想和三星等主要 OEM 伙伴合作，共同将这些 AI 增强型设备推向市场。
苹果已对其硬件进行多项调整以适配并增强 AI 能力。一个重要进展是专门处理高级 AI 任务的苹果自研芯片的集成。例如 iPhone 15 Pro 中采用的专用神经引擎，针对机器学习和自然语言处理等 AI 任务进行了优化。这些神经引擎提升了 AI 运算的效率和速度，实现了实时语言翻译和图像识别等功能。
谷歌为适配 AI 也对硬件进行了多项调整。重要举措之一是开发并集成自有硬件以支持 Gemini 等 AI 模型。这标志着从依赖外部芯片转向利用专有技术来增强 AI 能力。
谷歌甚至重组了内部团队以更好地将 AI 整合至各产品线。重组后新成立的“平台与设备”团队，将 Pixel、Android、Chrome 及 ChromeOS 等各类谷歌产品纳入统一领导。此举旨在加速 AI 集成进程，并提升硬件与软件的协同效应。
始于 2022 年 11 月的生成式 AI 热潮，已引发为满足高能耗 AI 用例而进行的重要硬件变革。近期硬件对 AI 的适配无疑仅仅是个开端。我们可以预见，AI 专用硬件将逐步从个人电脑和手机领域，渗透至可穿戴设备、物联网设备等更广泛领域。
