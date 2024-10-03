趋势：2024 年硬件迎来 AI 升级

数年前，AI 的运行往往依赖于并非专为其设计的硬件。图形处理器便是典型例证。英伟达的图形处理单元因其能高效处理并行计算，在机器学习和深度学习领域至关重要。其设计支持同步运算，使其在 AI 模型训练和推理方面比中央处理器更具效能。

另一主要硬件类型是英特尔等公司生产的现场可编程门阵列 (FPGA)。FPGA 是一种可多次重新编程的集成电路。其灵活性使其成为 AI 任务的理想选择。FPGA 能够加速深度学习和机器学习任务。该技术提供可模拟图形处理器 (GPU) 或专用集成电路行为 (ASIC) 的硬件定制选项。

通过英特尔 FPGA AI 套件和 OpenVINO 工具包等工具，FPGA 可与 TensorFlow 和 PyTorch 等主流 AI 框架集成。

FPGA 已广泛应用于汽车、医疗等行业。该技术在需要将 AI 能力部署于数据源附近以实现快速决策和降低延迟的边缘计算场景中尤为实用。

此外还有专用集成电路 (ASIC)。例如，谷歌的张量处理单元 (TPU)。TPU 是谷歌为加速机器学习工作负载而开发的定制 ASIC。它们专门针对 TensorFlow 进行优化，并广泛部署于谷歌数据中心。