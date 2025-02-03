转型因协作而蓬勃发展

成为转型领导者并非易事，Funai 采访的三位领导者都明确表示了这一点。IBM CIO 兼技术平台转型副总裁 Matt Lyteson 坦率地表示，两位高管并不总是意见一致，但这并不是一件坏事。他与 Funai 一起工作，两人几乎总是在合作。

Funai 和 Lyteson 一致认为，高管们需要认识到每个管理人员都有自己的观点和专业领域，这有利于整个团队以及组织目标的实现。

Lyteson 在播客中说：“大多数人都知道良好的工作关系是什么样的，我认为，就像在任何关系中一样，都会经历起伏。”

与合作伙伴关系的主题相一致，Funai 在第二集中采访了 Red Hat 核心业务高级副总裁 Marco Bill-Peter，为听众提供了有关销售平台转型的洞察分析。