转型因协作而蓬勃发展

转型无处不在。尽管领导者在业务转型方面可能因部门不同而期望得到不同的最终结果，但有一个明确且统一的最佳实践：协作。
由 IBM CIO 兼业务平台转型副总裁 Ann Farmai 主持的 Transformers 播客已经推出了四期。在节目中，她采访了多位担任转型领导职务的不同企业领导者。该播客不仅探讨了这些领导者的个人职业经历，还让听众一窥他们的个人转型经理，以及他们如何走到今天的职位。
成为转型领导者并非易事，Funai 采访的三位领导者都明确表示了这一点。IBM CIO 兼技术平台转型副总裁 Matt Lyteson 坦率地表示，两位高管并不总是意见一致，但这并不是一件坏事。他与 Funai 一起工作，两人几乎总是在合作。
Funai 和 Lyteson 一致认为，高管们需要认识到每个管理人员都有自己的观点和专业领域，这有利于整个团队以及组织目标的实现。
Lyteson 在播客中说：“大多数人都知道良好的工作关系是什么样的，我认为，就像在任何关系中一样，都会经历起伏。”
与合作伙伴关系的主题相一致，Funai 在第二集中采访了 Red Hat 核心业务高级副总裁 Marco Bill-Peter，为听众提供了有关销售平台转型的洞察分析。
与 Bill-Peter 交谈中提出的最有趣的观点之一是科技转型本身是比较容易的部分。真正具有挑战性的是企业行为的转变。
Bill-Peter 说：“我认为，如果所有人都没有根本性的良好意愿，像 Red Hat 或 IBM 这样的公司就无法正常运转，但我们在实现这一目标的方法方面遇到了困难。”
企业中的许多人已经习惯了以某种特定的方式工作和运作，而转型的到来将彻底改变这一切。这是转型过程中面临的最大的问题之一--对改变运营秩序犹豫不决。
但他补充说，这也是转型领导者职责的一部分。转型不仅仅是技术问题，还涉及流程的改变。但真正的问题是，我们如何实现业务转型？
云原生计算基金会 (CNCF) 首席技术官 Chris Aniszczyk 与 Funai 一起，讨论了他的角色和开源公司的发展。他打破的一个神话是，开放源代码软件是由住在父母地下室的人编写的。如今情况在已经不是这样了，软件实际上是由成功且在职的个人开发的。
“我认为情况已经发生变化，这不再是业余爱好者在地下室里胡乱折腾，实际上已经成为当下企业和产品开发的一部分，”Aniszczyk 说。
Aniszczyk 补充说，近年来大多数现代产品利用开源软件，开源得到了极大的发展。但随着其日益普及，围绕数据和安全的审查和质疑也越来越多。
“AI 无疑正在经历一场开源革命。如今，开源之所以如此成功，而且随处可见，是因为您可以对其进行研究、修改和分享。通过这个过程，您可以找出他们潜在的安全问题所在，”Aniszczyk 说。
Bill-Peter 表示，他看到开源基金会增强了 Red Hat 正在开展的工作。他还表示，Red Hat 可能是最早的商业开源提供商之一。
[开源] 是一种全新的协作方式，既能在结构化框架下开展协作，又不会丧失知识产权。“ Bill-Peter 说。而 Aniszczyk 所供职的 CNCF 在凝聚各方力量、促进协作方面发挥着关键作用。
另外，Funai 和 Lyteson 还谈到了科技行业对基准和价值实现的需求。具体到 IT 领域，Lyteson 表示，他非常关注 "努力设定标准"，并回答 "好是什么样子 "以及 "如何知道什么是好 "的问题。
这是企业在转型（通常与数字化转型同义）过程中经常提出的一个普遍问题。衡量转型是否成功时，领导者需要不断评估成本和运营效率。他们还需要权衡多个指标，而不是仅依赖一套指标。
“当您考虑我们使用的服务时，技术业务管理方法有一个很好的分类法，它允许您比较不同的内容，”Lyeston 说。
整个 CIO 组织选择 Apptio来转变 IBM 的混合云环境并部署 Lyeston 在播客中提到的技术业务管理 (TBM) 模型。此次转型的目标是重新分配 IT 预算，用于转型混合云环境，并修复组织之前面临的成本挑战。
同样，Aniszczyk 认为应该有更多的开源公司来使开源可持续发展并创造更多创新。为了找出开源软件的优点，就需要更多的人致力于软件开发并测试 AI 等新模型。
“我们现在正处于 AI 领域的开源革命之中，这是非常令人惊奇的，”Aniszczyk 说。
转型是整个组织的协作努力。它需要具备共同愿景的专业知识和多元视角的集体协作。无论您身处哪个业务领域，本播客中的转型领导者都体现了这样的理念：协作可以促进创新。从高级管理层到业务线，变革型领导者都是创新者，他们能够从他人的经验中学习，并将这些实践融入到自身组织的转型工作中。
要了解更多有关其他领导者如何掌舵的信息，请订阅《Transformers》播客。
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