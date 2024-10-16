在竞争激烈的消费者关注市场中，客户服务可能是各大公司从竞争对手中脱颖而出的一个绝佳方法。

根据 Gartner 的研究1（ibm.com 外部链接），对于真正以客户为中心（即，会倾听客户心声）的公司，其发展速度会高出 1.6 倍。从另一角度来看，有研究表明，糟糕的客户服务2（ibm.com 外部链接）则是导致客户流失的最大原因。

满足客户需求对于保障公司的盈利极具价值，因为此举可提高客户忠诚度和留存率。另一方面，糟糕的客户服务也会带来巨大的挑战。根据 McKinsey 的研究3（ibm.com 外部链接），需有三个新客户才能替代一个已流失的现有客户所产生的价值。客户服务是确保客户满意度的重要组成部分，且它进而可实现用户留存。此外，它还可鼓励那些忠实的客户传播口碑，从而促成客户推荐。

提供卓越的客户服务体验需要精心制定的策略、资源投入和培训以及正确解决问题的方法。任何现代客户体验策略还应包括使用客户数据满足客户期望的客户服务策略。