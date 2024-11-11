衡量企业生成式 AI 生产力的五大技巧

生成式 AI在相对较短的时间内便在企业界获得了广泛关注。这项技术潜力巨大，有望大幅提升效率和促进创新，既可以用来自动处理日常工作，也能从大数据中发现有价值的信息。

目前，AI 助手通过增强个人能力来提高工作效率。未来，工作和咨询领域将迎来代理式 AI，即人类将领导由多个自主 AI 智能体组成的团队，这些智能体能够独立完成任务并相互协作。IBM Consulting 负责人力资源和人才转型的全球管理合伙人 Jill Goldstein 表示：“企业需要重新评估当前的工作流程，并建立新型团队，由人类来管理自主 AI 智能体群体。”

为了充分发挥 AI 的潜力，我们必须建立生产力衡量框架。该框架不仅要衡量个人的产出，还要衡量 AI 智能体与人类一起工作时的协调程度。然而，要准确衡量 AI 在实际工作中对生产力带来的影响并非易事，尤其是在人机协作日益紧密的当下，工作任务往往需要人机共同完成，这使得量化评估变得更加复杂。换言之，现在的问题不再是企业是否会部署 AI 来提高生产力，而是如何更好地评估和使用企业可支配的工具。

IBM Consulting 通过创建内部生产力衡量实验室来解决这个问题。该实验室旨在为顾问们在工作中应用 AI 时，建立一套生产力评估框架和方法。我们认为，这些框架不仅是成功应用 AI 的关键，更能提供切实有效的成功衡量标准。此外，它们还为我们的人工智能驱动的交付平台 - IBM Consulting Advantage 的持续开发提供了不可或缺的实践数据支持。该平台通过集成 AI 智能体、应用程序等，极大地提升了顾问们为客户提供服务的效率和质量。