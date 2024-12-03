第三方访问：数据保护计划中被忽视的风险

最近的一份 IBM 数据泄露成本报告揭示了一项令人震惊的统计数据：只有 42% 的公司会通过自己的安全团队发现泄露事件。此数据凸显出一个重大盲点，尤其是涉及外部合作伙伴和供应商时。

财务风险极高。平均而言，影响多个环境的数据泄露造成的损失高达 488 万美元。2023 年 1 月，某一电信提供商发生重大泄露事件，它清晰地提醒我们需注意与第三方关系相关的风险。在此案例中，攻击者利用了第三方供应商访问权限中的漏洞，从而泄露了超过 4,000 万名客户的个人信息。