全球技能短缺，尤其是在科技和绿色产业领域，这意味着企业难以留住顶尖人才。AI 和自动化正在重塑工作岗位，同时也对生产力提出了更高要求。员工的期望空前高涨，有 57% 的人认为，除非公司做出重大改变，否则他们的职业倦怠状况不会得到改善。

为了迎接未来的员工队伍，人力资源领导者应直面这些挑战。最近，本人与 IBM 全球科技实践负责人 Kimberly Morick 进行了交流，探讨了人力资源部门如何在其组织内部创建新范式。

评估当前环境

管理者和员工都在努力适应严峻的全球化节奏。Morick 表示，远程办公的普及、AI 对商业世界的影响以及全球范围的人才短缺，这三者共同将人力资源部门推到了一个关键的十字路口。

“我们看到，整个组织都面临着预算压力。作为运营中心，人力资源部门对此感受尤为深刻。所以问题就变成了：他们该如何利用 A 和自动化来简化运营，并收回部分成本？”

Morick 指出，受预算压力和整合文化的影响，“许多核心辅导职责已下沉至经理层。”她表示，许多经理目前都“身兼双职”。

“您既是日常管理者，也是职业导师。您希望员工在组织中不断晋升，最终高效开展指导工作。”她表示，这类职业发展路径未必是管理者感兴趣或受过有效培训的领域。“因此存在领导力方面的缺口。”

打造战略性、变革性的人力资源

人力资源部门需要表明立场，宣告‘我们具有战略性和变革性，'Morick 说。”正如她所言，AI 与其说是 IT 部门的专属领域，不如说同样是，甚至更是人力资源部门的份内之事。“因为我想用 AI 功能来增强自己的大脑。而这并非 IT 部门的工作。”她还提到，在当前这个企业主要考虑哪些业务可以实现自动化的时代，进行这样的战略性思考是一种很有益的实践。

在预算紧缩且新技术快速普及的当下，企业难以专注于员工体验。她指出，“您必须努力改善企业文化，因为现有员工是您最忠诚的拥护者。当您通过为员工提供战略性职业机遇、开展指导和培训来投资员工队伍建设时，您不仅可以培养出工作效率更高的员工，还可以提高企业吸引顶尖人才的能力。”人力资源部门有能力扭转有效辅导缺失所导致的领导力缺口。

AI 就绪型人力资源的四大战略支柱

Morick 认为，人力资源部门必须关注以下四个领域，实现 AI 就绪并确定革新实践：

定义 AI 愿景

组织需要有意识地、有策略地思考如何应用 AI。企业应将其 AI 战略与人力资源部门的职责相结合。例如，人才招聘、员工敬业度以及员工队伍规划等方面。如果未能预先定义组织目标，公司将面临合规与道德风险。人力资源部也可能因此错失进一步创新与发展的机会。

“如果您想提高 AI 普及率，”Morick 说，“您需要构思一些流程以确保员工无缝轮班。如果 AI 的直接商业用例能够大幅提高效率，那么组织可能会从自动执行重复性人工任务入手。理想情况下，AI 愿景将平衡员工体验和生产力增益，从组织和员工的角度优化运营。

提升人力资源团队的技能

如今，人力资源工作需要一套全新的技能：有效运用 AI 工具进行查询的能力、处理并组织政策文档等数据的能力，以及对安全性和 AI 道德规范应用等概念的掌握。

除此之外，还需要在整个人力资源部门内营造一种创新文化，因为有些部门可能多年来一直沿用相同的流程。“敏捷思维绝对是另一项需要刻意培养的关键能力，“Morick 说道。“我们一直在关注这一点。”熟练运用 AI，不仅能让人力资源专业人员了解现有工具的运作方式，还能确定哪些流程可以通过技术得到改进。

聚焦变革管理与透明度

Morick 说，将 AI 融入日常工作，是每个人的责任。人力资源部门应该能够清晰传达 AI 的目的和优点，以减少抵触情绪。

AI 素养计划和持续学习周期可以且应由人力资源来推动，“每个人都需要承担责任，并主动询问‘我应如何更有效地开展工作？我如何通过工作帮助组织取得更快速、更高价值的成果？’”Morick 认为，即使是财富 500 强公司也应该借鉴初创公司的运营模式，即奖励透明度和灵活性以培育创新文化。

从小处着手，衡量影响力，推广成功举措

Morick 建议以小规模 AI 计划为出发点，并预先定义其成功指标。借此，人力资源部门和更广泛的组织就能识别并扩展最具成效的工作流。她认为，成功扩展 AI 的企业都将其视为持续迭代的过程。

Morick 还表示，驾驭下一代工作模式并非易事，但重要的是要记住，文化变革和数据驱动型人力资源可以相辅相成。“归根结底，这一切都源于文化，”她说道。"通常情况下，文化由上而下推行的。我认为人力资源专业人士需要直接向组织的最高层建言，我们需要思考一个新的思维模式，这其中蕴含着真正的价值。你需要定下基调，这样大家才能开始尝试。”

“CEO 将从中受益，因为这将会找到降低成本的方法，甚至可能开辟新的收入渠道。要做到这一点，就需要改变文化。”
