软件定义车辆：汽车产业下一阶段演进背后的架构基础

基础设施层

这一层不仅包括车辆本身，还包括电信设备、路边设备、智慧城市系统和类似组件，以及原厂设备制造商 (OEM) 提供的各种后端系统。这些要素都是一个循环过程的一部分，在这个过程中，车辆数据被用于开发、运营和服务。根据从这些数据中获取的洞察分析，通过无线更新方式将新软件推送至车辆。

混合云平台层

IBM 的方法是采用一个基于 Linux 和 Kubernetes 的统一平台，从车辆一直延伸到后端系统边缘。该平台由 Red Hat Enterprise Linux 和 Red Hat Openshift 提供支持，允许软件以软件容器的形式灵活分发，秉承“一次构建，随处部署”的原则。软件可在后端进行开发和测试，然后轻松部署到车辆或基础设施中。所有这些都提供了前所未有的灵活性。

通过以容器形式对应用程序软件进行抽象化，可实现标准化，进而提升软件的可维护性和可移植性，从而提高开发者的生产力。混合云方法与 IBM Edge Application Manager 相辅相成，使 OEM 能够自主扩展和运行边缘解决方案，同时还与 IBM Embedded Automotive Platform（一种针对车载使用而优化的 Java 运行时）相辅相成。

AI 和数据层

长期以来，AI 模型在 ADAS/AD 等车载功能中一直发挥着重要作用。一些原始设备制造商 (OEM)，例如本田，使用 AI 进行知识管理，以打造更安全、更个性化的汽车。在车辆系统运营方面，AI 目前应用于网络安全领域，用于分析即将到来的安全事件和事故，同时还应用于分析车载信息处理数据，以获得驾驶体验方面的洞察分析。

如今，生成式 AI 可以通过自动生成测试用例、架构模型和源代码等工件，大大增强 SDV 开发和运营。这需要诸如 IBM® watsonx 之类的 AI 产品组合来管理针对每个用例进行优化的基础模型，根据客户专有标准定制特定的基础模型，并保护工程数据不被纳入竞争对手可能利用的公共开源基础模型。此外，借助 IBM 分布式 AI API 等技术，原始设备制造商 (OEM) 能够优化 AI 模型在边缘设备（如车辆）中的部署和应用。

安全层

OEM 越来越多地采用零信任网络安全框架，以应对开发、车载系统运营和企业环境中的外部和内部威胁。车载安全系统的一个核心要素是汽车安全运营中心，在该中心内，IBM QRadar Suite 可用于威胁检测和安全编排、自动化及响应。

OEM 还需要对车内消息以及车外的所有其他通信进行加密。这可以通过 IBM Enterprise Key Management Foundation 来实现。最后，IBM X-Force Red 提供专门的汽车测试服务。

AI 产品层

依托 IBM Engineering Lifecycle Management 等现代化开发平台，汽车产业能够在现代化的 CI/CD 环境中进行敏捷软件开发。这样的平台能够支持可追溯的需求工程、基于模型的系统工程和测试，从而促进协作、管控产品复杂性、应用数据驱动的洞察分析并确保合规性。此外，watsonx 等产品组合可为 AI 工程提供支持，帮助实现个性化客户体验。工程数据管理解决方案可帮助客户管理自动驾驶系统开发所需的大量数据，如大陆集团成功案例中所示。IBM Cloud Pak for Network Automation 等智能平台能够实现网络运营的自动化和编排，这对于电信基础设施尤为重要。在后端，IBM Connected Vehicle Insight 可帮助制造商构建互联车辆用例。

同样重要的是，SDV 需要采用来自不同提供商的许多专业技术，因此生态系统协作在 SDV 架构中发挥着重要作用。

总而言之，SDV 架构中的每个组件都发挥着明确作用，确保车辆驾驶员和乘客都获得出色体验，从而巩固 SDV 作为汽车产业下一阶段发展方向的核心地位。

您是否计划参加 2024 年 1 月 9 日至 12 日在拉斯维加斯举行的CES 会议（ibm.com 外部链接）？请前往 IBM 会议中心，了解更多关于 SDV 技术的信息。