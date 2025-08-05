勒索软件即服务 (RaaS) 已成为一种颠覆性的商业模式，其中黑客将传统勒索软件的功能与云服务的可访问性结合起来。这一举措帮助他们将复杂的数字勒索转变为一种基于订阅的经济模式，几乎任何心怀恶意的人都可以参与其中。

历史上，勒索软件攻击主要由技术娴熟的威胁参与者实施，他们自己编写恶意软件，通过网络钓鱼或利用工具传播，并直接与受害者谈判。但这种传统模式存在局限性，例如，可扩展性有限、存在风险以及需要多种技能。

于是，RaaS 模式应运而生。在这种模式下，勒索软件开发人员制作出强大的恶意软件工具，并将其租赁给实施实际攻击的客户或加盟方。开发者可获得 20% 至 40% 的利润，而加盟方则获得剩余的份额。

这使得网络犯罪更容易发生，技能有限的人也可以使用先进工具发起猛烈攻击。